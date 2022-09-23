ЗСУ оточили два батальйони "БАРС" у Дробишевому, це може змусити росіян залишити Лиман, - Бутусов

Російські окупанти змушені захищати ключові напрями малобоєздатними підрозділами. Це свідчить про те, що РФ не може утримувати фронт, він руйнується.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські канали повідомляють, що ЗСУ оточили два батальйони найманців БАРС у селі Дробишеве. Дробишеве - ключовий вузол комунікацій на північ від Лимана, і звільнення села означає, що незабаром російські війська зроблять планове перегрупування і залишать Лиман. Цікаво, що противник змушений кинути на оборону такого важливого тактичного пункту дуже слабкі та малобоєздатні підрозділи. Батальйони БАРС - це нашвидкуруч створені після вторгнення підрозділи найманців, з легким озброєнням, низьким рівнем мотивації, організації, управління та підготовки. Застосування противником на такому ключовому напрямі, як Дробишеве малобоєздатних частин, говорить про те, що російська армія, як і раніше, нездатна стабілізувати фронт і не має боєздатних оперативних резервів. Українські війська не дозволяють росіянам стабілізувати Оскільський фронт та зберігають тактичну ініціативу", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, оголошеня в Росії мобілізація необхідна для порятунку фронту, який руйнується.

"Дірки збираються заткнути свіжомобілізованим м'ясом", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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