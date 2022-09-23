ЗСУ оточили два батальйони "БАРС" у Дробишевому, це може змусити росіян залишити Лиман, - Бутусов
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Російські окупанти змушені захищати ключові напрями малобоєздатними підрозділами. Це свідчить про те, що РФ не може утримувати фронт, він руйнується.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російські канали повідомляють, що ЗСУ оточили два батальйони найманців БАРС у селі Дробишеве. Дробишеве - ключовий вузол комунікацій на північ від Лимана, і звільнення села означає, що незабаром російські війська зроблять планове перегрупування і залишать Лиман. Цікаво, що противник змушений кинути на оборону такого важливого тактичного пункту дуже слабкі та малобоєздатні підрозділи. Батальйони БАРС - це нашвидкуруч створені після вторгнення підрозділи найманців, з легким озброєнням, низьким рівнем мотивації, організації, управління та підготовки. Застосування противником на такому ключовому напрямі, як Дробишеве малобоєздатних частин, говорить про те, що російська армія, як і раніше, нездатна стабілізувати фронт і не має боєздатних оперативних резервів. Українські війська не дозволяють росіянам стабілізувати Оскільський фронт та зберігають тактичну ініціативу", - пояснив журналіст.
За словами Бутусова, оголошеня в Росії мобілізація необхідна для порятунку фронту, який руйнується.
"Дірки збираються заткнути свіжомобілізованим м'ясом", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
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- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!
Бей Актив Режь Сук.
це для кацапів занадто складні питання!
з України руськіє должни виєзжать тільки у труні......
https://twitter.com/i/status/1573237842649686018
Але рашисти вірять путіну ( В Ураїні немає навіть кулемета немає армії Київ вже захоплений ) ось це дає привід окупантам їхати до України.
А коли йде наступ то істерично кричать
Але що під Бахмутом? Що в Песках?
Якщо +550 фаршу орків за вчора звідти - куди не йшло... Але здавати не можна ніяк!
І за Русь усрітєсь!
мокша - недонарод дебил
> повирізати усім яйця підарасам рашиським
І не підарасам (рашистським) теж.