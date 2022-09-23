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ЗСУ оточили два батальйони "БАРС" у Дробишевому, це може змусити росіян залишити Лиман, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Російські окупанти змушені захищати ключові напрями малобоєздатними підрозділами. Це свідчить про те, що РФ не може утримувати фронт, він руйнується.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські канали повідомляють, що ЗСУ оточили два батальйони найманців БАРС у селі Дробишеве. Дробишеве - ключовий вузол комунікацій на північ від Лимана, і звільнення села означає, що незабаром російські війська зроблять планове перегрупування і залишать Лиман. Цікаво, що противник змушений кинути на оборону такого важливого тактичного пункту дуже слабкі та малобоєздатні підрозділи. Батальйони БАРС - це нашвидкуруч створені після вторгнення підрозділи найманців, з легким озброєнням, низьким рівнем мотивації, організації, управління та підготовки. Застосування противником на такому ключовому напрямі, як Дробишеве малобоєздатних частин, говорить про те, що російська армія, як і раніше, нездатна стабілізувати фронт і не має боєздатних оперативних резервів. Українські війська не дозволяють росіянам стабілізувати Оскільський фронт та зберігають тактичну ініціативу", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, оголошеня в Росії мобілізація необхідна для порятунку фронту, який руйнується.

"Дірки збираються заткнути свіжомобілізованим м'ясом", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про мобілізацію в РФ: "Росія визнає свою нездатність перемогти Україну наявними силами". ВIДЕО

ЗСУ оточили два батальйони БАРС у Дробишевому, це може змусити росіян залишити Лиман, - Бутусов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+70
киньте им на подмогу свежемобилизованных, шоб вагон рефрижиратор не был полупустой, бо так хуже холод держит
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23.09.2022 16:22
+63
Сьогодні "БАРС" в оточенні, а завтра вже у перших рядах на концерті Кобзона
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23.09.2022 16:23
+43
резервна армія кацапії не цікавиться куди поділась регулярна ?
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23.09.2022 16:26
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киньте им на подмогу свежемобилизованных, шоб вагон рефрижиратор не был полупустой, бо так хуже холод держит
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23.09.2022 16:22 Відповісти
сльозы мешают мине говорыть....
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23.09.2022 16:41 Відповісти
а я не допер, чого це Русь з ними? Русь вас, кацапи срані, нещадно ПИЗТИТЬ!
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23.09.2022 17:53 Відповісти
Та отож орда срана, навіть нашу назву привласнила.
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24.09.2022 14:12 Відповісти
співчуваю)))
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23.09.2022 17:54 Відповісти
Их там нет....мочите по полной....
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23.09.2022 16:23 Відповісти
Сирия, вагнеровцы, ответ амерам..)
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23.09.2022 16:40 Відповісти
- Папа! А пачиму наши рассеяне атступают? Вон в кино о вайне ани стойко сражаются! Да паследнева патрона!
- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!
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23.09.2022 17:11 Відповісти
Сьогодні "БАРС" в оточенні, а завтра вже у перших рядах на концерті Кобзона
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23.09.2022 16:23 Відповісти
монголоїдна орда наразі прагне знищити нащадків Русі. У них просто каша в мізках але ЗСУ це виправлять швидко.
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23.09.2022 16:32 Відповісти
"Всярусь с вами"
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23.09.2022 16:34 Відповісти
всярусь зваи сказав лука.
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23.09.2022 17:31 Відповісти
Скоро кол-во жаренных кацапов резко пойдет вверх. Мобилизованные приедут . И недовольство юхлом тоже резко повысится.
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23.09.2022 16:24 Відповісти
БАРВ - Боевой армейский резерв всраны.
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23.09.2022 16:26 Відповісти
Боевой армейский резерв сук
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23.09.2022 16:31 Відповісти
Очень почетная уголовная наколка - БАРС.
Бей Актив Режь Сук.
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23.09.2022 17:09 Відповісти
вся русь сейчас в домоедово и на монгольской границе. не успеют.
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23.09.2022 16:26 Відповісти
резервна армія кацапії не цікавиться куди поділась регулярна ?
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23.09.2022 16:26 Відповісти
вони 30 раз не цікавилися що сталося в Чорнобаївці до них!
це для кацапів занадто складні питання!
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23.09.2022 17:51 Відповісти
Вони "внє палiтiкi"
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23.09.2022 18:01 Відповісти
👍
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23.09.2022 18:44 Відповісти
пише шо там Кубанський полк і 208-й окремий «козачий» мотострілецький полк (ЛНР)
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23.09.2022 16:27 Відповісти
208 в плен не брать. Там идейные с 2014 года
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23.09.2022 18:46 Відповісти
Почти половина наемники из Ростова и области. Типа - донские...
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23.09.2022 18:48 Відповісти
влаштуйте "іловайськ" кацапським *********.....
з України руськіє должни виєзжать тільки у труні......
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23.09.2022 16:27 Відповісти
спірне питання. В Харкові рсня розбомбила рефрижератори зі своїми двохсотими, так що не факт, що і в труні виїдуть.
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23.09.2022 16:30 Відповісти
це був метаферичний вислів, нехай хоть у полі згниють ......
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23.09.2022 16:36 Відповісти
Парні дєржитєсь і харошего настроєнія
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23.09.2022 16:28 Відповісти
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23.09.2022 16:28 Відповісти
Мокша - московія то ніяка не Русь. це все результат брехливої пропоганди кремля.... чуже вкрали - своє хочуть забути, на таке здатні лише моральні уроди і збочені виродки - кацапи.
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23.09.2022 16:43 Відповісти
Це що таке?!!! Єнот "сім-сорок" танцює?!!!
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23.09.2022 16:57 Відповісти
Нэ, це полу-гопак з елементами "Лебединого Озера"
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23.09.2022 17:01 Відповісти
Лезгинку
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23.09.2022 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lREUFU_7Oh8
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23.09.2022 17:04 Відповісти
Вже гопака врізав!
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23.09.2022 19:43 Відповісти
Пацаки, держитесь, Кобзон с вами!
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23.09.2022 16:29 Відповісти
"Денег нет, но вы держитесь» - «патронов и подкреплений тоже нет, но вы держитесь», а то в кремле будут нервничать
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23.09.2022 16:31 Відповісти
На кацапии есть русь сидящая, а скоро появится русь смердящая.
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23.09.2022 16:32 Відповісти
Немає там Русі і не було.В монголоїдів є акруга сідящіє і края сідящіє.
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23.09.2022 16:35 Відповісти
Полонених не брати, бо вони потім повернуться на фронт після обміну, якщо такий буде взагалі. Слава Україні!!!
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23.09.2022 16:32 Відповісти
Обменный фонд нужен, но лугандонцев вряд ли будут менять, тут ты прав. Они нахрен никому не нужныв мордоре, просто мясо. А вот кого точно стоит достреливать, так это бурятов.
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23.09.2022 16:35 Відповісти
Вот именно. Вернутся уже обстрелянными и злыми.
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23.09.2022 18:50 Відповісти
Будет вам, рашистские твари и Дебальцево, будет вам и Иловайск.
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23.09.2022 16:33 Відповісти
"всярусь"гарна назва орчої операції
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23.09.2022 16:36 Відповісти
допомога спешит
https://twitter.com/i/status/1573237842649686018
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23.09.2022 16:37 Відповісти
Не ждите пока они выйдут или сдадутся. Уничтожайте их.
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23.09.2022 16:44 Відповісти
Рашистів знищують але вони все одно їдуть на Україну воювати. В Росії важко знайти хорошу роботу з високою зарплатою ось знайшли вихід піти на війну і заробити путінських грошей звісно що їх не виплатять і кинуть як і раніше робили.
Але рашисти вірять путіну ( В Ураїні немає навіть кулемета немає армії Київ вже захоплений ) ось це дає привід окупантам їхати до України.
А коли йде наступ то істерично кричать
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23.09.2022 16:46 Відповісти
Це добре.
Але що під Бахмутом? Що в Песках?
Якщо +550 фаршу орків за вчора звідти - куди не йшло... Але здавати не можна ніяк!
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23.09.2022 16:47 Відповісти
Пишуть що наші віджали Яцьківку
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23.09.2022 16:52 Відповісти
и ушли дальше на 10 км
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23.09.2022 18:52 Відповісти
Бахмут норм Піски в окупації
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23.09.2022 22:42 Відповісти
Вспомнил, гандон, про Русь! Мокша к Руси НИКАКОГО отношения не имеет. Как и к славянам вообще.
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23.09.2022 16:48 Відповісти

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23.09.2022 16:48 Відповісти
Київ за три дня........ ))
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23.09.2022 16:49 Відповісти
Оточили - це гарно. Але треба щось важке підтягнути та знищити - це найкраще рішення на сьогодні. Не треба виснажувати та намагатися захопити в полон. Треба щодо першої нагоди - нищити та робити репортажі, щоб вата пораділа трошки...
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23.09.2022 16:49 Відповісти
Там не так селище оточили,як вклинилися для оточення Лимана.
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23.09.2022 22:43 Відповісти
Русь как раз уничтожает вас всех, @ баная татарва. Байстрюки,*****.
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23.09.2022 16:50 Відповісти
Батальйон Барс героически взял за щеку)
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23.09.2022 16:51 Відповісти
Це той "Барс" куди дідів за 50+ набирали?
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23.09.2022 16:52 Відповісти
Надіюся - на сьогодні уже шкура БАРСа на сіні розіп"яли? Для сушіння!
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23.09.2022 16:55 Відповісти
Сподіваюся що і шкірки не залишилося. Їх
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23.09.2022 19:46 Відповісти
Парні дєржитєсь!
І за Русь усрітєсь!
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23.09.2022 17:03 Відповісти
кацапськие долбо.бы умудрились даже смысл слова "Русь" испаскудить..
мокша - недонарод дебил
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23.09.2022 17:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1573267399859732483
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23.09.2022 17:26 Відповісти
****** их ЗСУ не глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2022 17:48 Відповісти
Этих барсов украинские песики в полях доедают - трубку взять не хотят.
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23.09.2022 17:50 Відповісти
какая Русь? Русь как раз не с вами
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23.09.2022 17:51 Відповісти
А замість того, щоб їх розїбати - дадуть їм відійти! Срані гумагісти!
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23.09.2022 18:20 Відповісти
повирізати усім яйця підарасам рашиським
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23.09.2022 18:46 Відповісти
@ukrop ukrop 0065076d

> повирізати усім яйця підарасам рашиським

І не підарасам (рашистським) теж.
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23.09.2022 20:52 Відповісти
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23.09.2022 19:30 Відповісти
Какая Русь ? Орда немытая, Вы к Руси имеете такое-же отношение как морская свинка к мор
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23.09.2022 19:59 Відповісти
У Бутусова що не село - то ключовий вузол А Лиман тодI що? А Херсон? А Чорнобаiвка чим стане?
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23.09.2022 20:23 Відповісти
Також ключовим словом, бо усе є Україна і українці
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23.09.2022 22:44 Відповісти
В нас кожне село - це ключовий вузол наступу чи оборони! Адже це наша найрідніша Україна!
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24.09.2022 01:11 Відповісти
Всіх кацапів наші знищать щоб неповернулись !
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23.09.2022 20:58 Відповісти
Сергію Залевський ,не тільки у Бутусова ,"що не село ,то ключовий"вузол ",а у нас у всіх українців кожне село , містечко ,місто то ключові вузли - тому що це усе наша Україна .
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23.09.2022 21:38 Відповісти
Молодці хлопці мочіть вату.
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24.09.2022 10:32 Відповісти
 
 