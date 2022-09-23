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Російські автоматники примушують жителів Мелітополя "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Мелітополі триває псевдореферендум.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"З сьогоднішнього дня на тимчасово окупованих територіях розпочався псевдореферендум. О 8:00 члени виборчкомів разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців.
Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - розповів очільник міста.
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