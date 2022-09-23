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Російські автоматники примушують жителів Мелітополя "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,окупація,мелітополь

В тимчасово окупованому Мелітополі триває псевдореферендум.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З сьогоднішнього дня на тимчасово окупованих територіях розпочався псевдореферендум. О 8:00 члени виборчкомів разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців.

Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - розповів очільник міста.

Також читайте: Рашисти завезли до Мелітополя масовку з Криму для зйомки пропагандистських роликів про нібито підтримку "референдуму", - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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23.09.2022 16:47 Відповісти
Почему еще ни один лидер мира не сказал что путин - *****? зеля не сказал - что путин - *****. да ***** ты в нарот даже Ален мать его в член делон ******** с боневтиком не сказал что ***** - хэуйло!!!
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23.09.2022 16:48 Відповісти
зеля, ***** ты кусок. скажи пукин - ***** ***** ***** кусок зеного
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23.09.2022 16:51 Відповісти
К зеле претензии, согласен. Но свисти по делу. Лозунги оставь рузьким барана.
Я не понял к чему ты это.
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23.09.2022 17:14 Відповісти
неужели на всаротном нарафете так сложно сказать что путин *****?*???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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23.09.2022 16:53 Відповісти
а ну да ***
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23.09.2022 16:54 Відповісти
Не смешите людей . Те бумажки никто читать не будет . " Всё уже украдено до нас ".
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23.09.2022 16:53 Відповісти
Після "правильного" голосування жителів окупованих територій поженуть на м'ясо.
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23.09.2022 17:01 Відповісти
Як казав їхній вождь сталін: "Не важливо, хто як проголосує. Важливо, хто рахуватиме голоси...". А зрештою - похер!
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23.09.2022 17:51 Відповісти
Там зараз взагалі нічого не важливо навіть те що казав чи не казав їх бувший ватажок сталін...
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23.09.2022 21:02 Відповісти
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23.09.2022 21:20 Відповісти
 
 