УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3779 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 497 7
армія РФ (13497) бойовик (3385) війна (56544) СБУ (10042) полонені (1943)

Сім терористів "ДНР", які воювали у лавах армії РФ і потрапили у полон на Сумщині, засуджені до 15 років ув’язнення, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники

За матеріалами Служби безпеки України до 15-річного тюремного терміну засуджено сімох бойовиків "ДНР", які воювали у лавах армії РФ і потрапили у полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після широкомасштабного вторгнення Росії всі зловмисники добровільно вступили до лав так званого 4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку "народної міліції ДНР".

"На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів "вояки" відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що бойовики брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, працювали на облаштуванні бойових позицій ворога, чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів. Усіх зловмисників українські захисники взяли в полон навесні під час звільнення Сумської області.

Також читайте: Трьох бойовиків "ДНР", які воювали на боці РФ, засудили до 15 років у в’язниці, - СБУ

Слідчі СБУ зібрали беззастережні докази їхньої провини за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань чи участь у їх діяльності). Суд призначив окупантам покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюська! А можно разрешить их выкуп для использования в качестве рабов? И создать для подобной процедуры "рынок работорговли"?
показати весь коментар
23.09.2022 16:50 Відповісти
Legche samamu zdelat! Kormi takova raba, oxranai ot evo normalnix ljudei i tak dale...
показати весь коментар
23.09.2022 16:58 Відповісти
ну и где хари хероев ?
показати весь коментар
23.09.2022 16:51 Відповісти
На Житомірщені та Волині є кічі де можуть продовжити своє існуванне ці тіпочки - бо вони ідейні, а ідею треба смакувати з солянкою - ну з кислотою. Шоб не лишилося і згадки про них. Вони навіть рашистів дивили своєю жорстокістью до українських війскових.
показати весь коментар
23.09.2022 16:55 Відповісти
Я правильно понимаю, что ****** с Л/ДНР кацапы даже не рассматривают на обмен? Только коренных граждан РФ?
показати весь коментар
23.09.2022 17:07 Відповісти
Брат говорить, що найгірші- це чмоні з дірки.Грабують та вбивають місцеве населення гірше ніж мокшанці.Цих вбивать в першу чергу.В полон не брати!
показати весь коментар
23.09.2022 17:14 Відповісти
Житєлі угольной Щвейцарії 🤣
показати весь коментар
23.09.2022 22:58 Відповісти
 
 