Сім терористів "ДНР", які воювали у лавах армії РФ і потрапили у полон на Сумщині, засуджені до 15 років ув’язнення, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 15-річного тюремного терміну засуджено сімох бойовиків "ДНР", які воювали у лавах армії РФ і потрапили у полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після широкомасштабного вторгнення Росії всі зловмисники добровільно вступили до лав так званого 4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку "народної міліції ДНР".

"На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів "вояки" відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що бойовики брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, працювали на облаштуванні бойових позицій ворога, чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів. Усіх зловмисників українські захисники взяли в полон навесні під час звільнення Сумської області.

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Слідчі СБУ зібрали беззастережні докази їхньої провини за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань чи участь у їх діяльності). Суд призначив окупантам покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років.