"Слуга народу" Холодов, партнер Єрмака по ларьковому бізнесу, поїхав на відпочинок до Відня та пропускає засідання Ради
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов пропустив два засідання Верховної Ради, перебуваючи у Відні, де мешкає його родина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналіста Михайла Ткача.
Він повідомляє, що розгубився, коли на питання про причини перебування у Відні Холодов відповів: "А що люди роблять у Відні? Якийсь час маю тут".
У столиці Австрії живе родина "слуги народу".
Журналіст передає продовження діалогу:
- До родини?
- Що ви хочете запитати?
- Хотіли запитати, ви на минулому тижні пропустили засідання парламенту чи ні?
- Да.
- Перебуваючи у Відні?
- Да.
- А з яких причин?
- А я у Відні тут не постійно.
- А з яких причин пропустили засідання парламенту?
- Ну я причини маю особисті.
- Просто ви народний депутат, і зараз війна і, напевне, приймалися якісь важливі закони, обговорювались законопроєкти.
- Да.
- І, напевне, мала б бути якась причина.
- Ну, я маю відношення, спілкуюсь з Верховною Радою і маю свої причини.
- Я зрозумів.
- Декілька днів я можу завітати і бути тут. Чому я не можу бути тут?
- А скільки ви у Відні перебуваєте?
- Та це мої питання.
- Більше тижня?
- Дивіться, що ви хочете від мене почути?
- Нам цікаво, з яких причин і чому ви пропустили засідання?
- Дивіться, я ж спілкуюсь з Верховною Радою і я підзвітний Верховній Раді, а не вам.
Журналіст нагадує, що нардепи підзвітні не Верховній Раді, а народу України, який їх обирав.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що українські можновладці та бізнесмени попри заборону спокійно виїжджають з України. Зокрема, у Монако знаходяться Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар тощо.
У Відні чекають на завершення війни Росії проти України скандальні голова Конституційного суду Олександр Тупицький, проросійський політик Євген Мураєв, кримінальний авторитет Олександр Петровський з оточенням та інші.
Будь ласка, зачекайте...
а 73% проголосовали против сивочолого брехуна.
Про брехуню, потім розповісте.
А саму справу нардепа Кузьміних вже скерували до суду, хоча сам нардеп не захотів брати обвинувальний акт і викинув його з машини
НАБУ і САП, згідно закону України, намагалися особисто вручити обвинувальний акт народному депутату Сергію Кузьміних, але законотворець з провладної партії наполегливо не хотів брати документи. Органи правопорядку через відкрите вікно автівки передали акт депутату, а той жбурнув його на асфальт і поїхав геть.
Утім справу вже скерувала до Вищого антикорупційного суду. Нардепу Кузьміних інкримінують зловживання впливом - він за 558 тисяч гривень пообіцяв забезпечити перемогу у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету для КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради». (Борислав Береза)
Сказать нечего. Хотя, это ведь не единичный случай Михаила. Были еще и посещения рок груп в Лондоне, где он орал это "ненавистное" ему слово! Но то таке.
А раз нет, то отвечу, что я не знаю где эти ковбои, вампиры и еще кто то. Я не кручусь в их кругах.
Но все его друзья не додумались прославлять страну, с которой воюет отец их друга.
Кстати, Вы снова не ответили на мой вопрос - Считаете, что Тимошенко была бы лучше?
Насколько я помню, Тимошенко вообще не имела тогда шансов стать президентом.
Не знаю. Я в олигархах плохо разбираюсь, кто из них лучше. Я знаю другое, что олигархами становятся через воровство. И мне такой президент не нужен.
Грабить богатое общество гораздо выгоднее, чем тырить копейки у нищеты. Как показала жизнь, ошибся. Более я ему шанса не предоставлю на выборах!
Тимошенко? Ну зачем? За 8 лет войны она себя проявила? Я ее запомнил свадьбой доци на Олимпийском, когда наши бтр нечем было заправить, а Коломойский феерил наградами за головы рашистов и технику россиян.
Я упомянул Коломойского. Да, он вложился тогда в Украину и сильно в 2014м. Но и прогорел, связавшись с Порошенко. Мне вообще плевать на олигархов! Это прошлое, которое уходит. За ним нет будущего у Украины! Поймите, что нам нужны новые лица! Не запачканные Системой Кучмы!
Я очень надеюсь, что на следующих выборах у нас будет новый президент, без сомнительной команды, не обремененный связями с олигархатом.
Успіхів, корупційне дно, яке таке круто впевнене в собі ви Титанік, двома мішками зерна будете оперувати.
@yapravvsegda
Після того, як рейтинги пса Патрона перевищили рейтинги Володимира Зеленського, цього собаку заборонили показувати по телебаченню. Мається на увазі - Патрона.
Теж стосується й судей?
Яке воно суддя? Якщо по ньому пів карного кодексу плаче?
А депутат? Б...лять - лице як мінімум ста тисяч виборців... Тоді ж які гризла у виборців?
"А в Зеленського якраз кампанію розпочали під лозунгом "Вова строг, но справєдлів" - для порятунку залишків рейтингу взялися трохи своїх почихвостити. Ну, й до Холодова дійшли. А той і повертатися не спішить, і за вимогу скласти мандат послав Зеленського дуже далеко. Так, кажуть, що саме послав. А ще пропонує нашому зеленосяйному переговори. А переговори ж мають сенс, коли козирі є в обох гравців.
Ні, ми, звісно, в такий скандал не віримо , бо ж не може влада в країні, де, за словами "найвеличнішого лідера **********", не залишилося корупції, бо всі корупціонери виїхали, щось подібне творитися. Так Холодов і виїхав. На Кіпр. І звідти пропонує Зеленському провести з ним переговори..."