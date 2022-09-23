САП направила до Антикорупційного суду справу підозрюваного в отриманні 558 тис. грн хабаря "слуги народу" Кузьміних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Сергія Кузьміних, якому інкримінують одержання хабара у розмірі 558 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Як зазначається, 28 січня 2022 року народного депутата було викрито "на гарячому", одразу після передачі йому 558 тис. гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав хабар за вплив на забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП "Лікарня № 2 ім. Павлусенка" Житомирської міської ради".

Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Вже після оплати лікарнею вартості обладнання депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що становить 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ становить 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

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31 січня 2022 року генпрокурор підписала повідомлення про підозру вказаному народному депутату.

15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

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