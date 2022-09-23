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САП направила до Антикорупційного суду справу підозрюваного в отриманні 558 тис. грн хабаря "слуги народу" Кузьміних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кузьміних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Сергія Кузьміних, якому інкримінують одержання хабара у розмірі 558 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Як зазначається, 28 січня 2022 року народного депутата було викрито "на гарячому", одразу після передачі йому 558 тис. гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав хабар за вплив на забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП "Лікарня № 2 ім. Павлусенка" Житомирської міської ради".

Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Вже після оплати лікарнею вартості обладнання депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що становить 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ становить 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю себе на 100 відсотків невинуватим і буду доказувати свою невинуватість", - нардеп Кузьміних у суді

31 січня 2022 року генпрокурор підписала повідомлення про підозру вказаному народному депутату.

15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

Також дивіться: "Слуга народу" Кузьміних з’явився до Вищого антикорсуду. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Знайомтесь, це бидло на відео є народним депутатом фракції "Слуга народа" на ім'я Сергій Кузьміних. Його особисто спіймали на хабарі. І дивіться, як ця нахаба себе поводить. Це ж "слуга"! Йому можна!
А саму справу нардепа Кузьміних вже скерували до суду, хоча сам нардеп не захотів брати обвинувальний акт і викинув його з машини
НАБУ і САП, згідно закону України, намагалися особисто вручити обвинувальний акт народному депутату Сергію Кузьміних, але законотворець з провладної партії наполегливо не хотів брати документи. Органи правопорядку через відкрите вікно автівки передали акт депутату, а той жбурнув його на асфальт і поїхав геть.
Утім справу вже скерувала до Вищого антикорупційного суду. Нардепу Кузьміних інкримінують зловживання впливом - він за 558 тисяч гривень пообіцяв забезпечити перемогу у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету для КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради». (Борислав Береза)
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23.09.2022 17:20 Відповісти
а ну ка дайте я угадаю из какой он партии ????.................хотя о чем я , **** тут угадывать ...........ну вы поняли.
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23.09.2022 17:23 Відповісти
«Слуга народу» Кузьміних викинув у вікно обвинувальний акт від НАБУ і втік
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23.09.2022 17:57 Відповісти
ще вчора тут на гівно сходили що голова САП поновив справу "Ротердам+"..так вили як на мокшанських болотах!
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23.09.2022 18:16 Відповісти
Дик, і сьогодні продовжують...
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23.09.2022 18:51 Відповісти
Для чистоти сприйняття необхідно окреслити призвіща учасників афери. Хто сприяв. хто організував, і хто виконавець. Всяка крадіжка держкоштів не виникає спонтанно. А то харчуємся одними слухами і що скаже інтересант з конфліктом інтересів шибунін. Він теж стійко мовчить щодо персонального складу. А суд чистити збирається. Враховуючи його скромні таланти, йому підходить посада ассенізатора.
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23.09.2022 19:44 Відповісти
Скоро і до головного асинізатора доберуться НАБУ і САП. Там відосіками вже не відмажеться.
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23.09.2022 19:49 Відповісти
Після таких відосів, Zeкоманда і їхній головний клоун кістьми ляжуть аби не призначити незалежного голову НАБУ. Бо прішлі вони до влади - прібарахлітся, а антикорупційні органи їм тільки заважають.
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23.09.2022 19:47 Відповісти
Жуб даю... вчергове пшиком завершиться ся справа. І він викинув його повністю впевнений що все вкотре минеться... отак і живемо. пс: Мінусуйте, але яка там партія немає ніякого значення, це обличчя нашоі "ментальності" 🤕
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23.09.2022 21:34 Відповісти
 
 