До армії РФ збираються призвати 1,2 млн осіб, в т.ч. у Москві 16 тис., - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У рамках "часткової мобілізації" у Росії збираються призвати до армії 1,2 мільйона людей.
Про це повідомляє російське видання "Медуза" із посиланням на джерело, близьке до одного з федеральних міністерств, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас джерело "Медузи", близьке до керівництва Москви, повідомило, що у столиці планують мобілізувати до 16 тисяч людей. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. У Петербурзі призивати збираються близько 3,2 тисяч людей, додало джерело, близьке до повпредства Північно-Західного федерального округу.
Співрозмовник, близький до одного із федеральних міністерств, зазначив, що з обласних центрів "рекомендували набирати за мінімумом". Він додав: "Ідуть сільськими районами, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки [війни]".
Нагадуємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 вересня після оголошення мобілізації говорив, що до армії РФ мають намір призвати 300 тисяч резервістів.
Кількість людей, які підлягають мобілізації, вказано у сьомому пункті відповідного указу президента Росії Володимира Путіна. Цей пункт засекречений. "Нова газета. Європа" 22 вересня повідомила з посиланням на джерело в адміністрації президента, що в сьомому пункті йдеться про заклик до мільйона людей. Прессекретар президента Дмитро Пєсков назвав цю інформацію хибною.
Пєсков раніше повідомив, що у сьомому пункті зазначено кількість людей, які підлягають мобілізації, але він не уточнив, про яку саме кількість йдеться. Представник Кремля послався на слова Шойгу: "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тисяч людей". Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей".
Зазначається, що Пєсков також назвав неправдивою інформацію про те, що до армії РФ збираються призвати 1,2 мільйона людей.
Будь ласка, зачекайте...
Радяськіх танків 3000,фіни 30 танків !! Літаків радянських 3800 в у фінів 130!
Втрати у радянських були вбитими до 167 тисяч !! Пораненими до 200 тисяч а у фінів 24 тис та до 60 тисяч.
І ВСЕ ЦЕ ЗА 104 ДОБИ!!! Я в щоці.
Тож є про що думати зараз ,якщо фіни змогли це зробити в 1939 году то уявляєте що Україна може?
Взагалі я в шоці та захваті від фінів!
Та ще можна побачити аналогію і зрозуміти скільки ще вояк рашка можекинуть в Україну .
звіснр що Фіни поступилися великою територією але скільки втрат вони нанесли радянським цей як неймовірно!!!
Красным этого хватило, они всё равно прорвали линию Маннергейма и взяли бы Хельсинки, метод "давить массой тела."
Война для сталина позорная, но целей добились.
Финны придумали коктель ДЛЯ МОЛОТОВА, россия и тут украла название, поменяв на коктель молотова, сейчас так и называют, а это неправильно.
А у той же час - На боці України воюють п'ять чеченських батальйонів
https://twitter.com/i/status/1573067334046158850
Как уже кто-то писал, миллион зомби даже с лопатой принесут нам много горя...А они ведь с каким-никим оружием...А нам "партнеры" дают оружия - кот наплакал...
"Фінляндія вистояла" -потеряв кучу людей и свои земли...
Так что сумно насправді
Тут якщо тсссс 🤫, то справи такі: доїхати до фронту зможуть не всі. Точніше, не тільки лише усі, мало хто зможе прибути на фронт у вигляді, тобто живими, це щоб так сказати, що не частково, іншим треба готуватися до землі у завтрашньому дні.
То есть в месяц около 25 миллиардов !!!!!
Українцям пофіг, ЦЕ БУДЕ СКЕРОВАНО НА БУБОЧКУ, який по сценарію після використання ЯО
повнинен обдристатися і побіжати на мирні перемовини. Як би я порушував закон, то згадав би що зараз самий час змінити лідера країни на Пороха, чи Залужного, але я поважаю закон і цього не пропоную 🤓
Тяжкі часи попереду, с Зе такий Головнокомандуючий як з лайна куля
могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.
«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит
https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
В москве тоже есть нацменьшины, вот из них, в первую очередь, наверно будут брать. А из нацменьшин в первую очередь украинцев. Только идиоты и предатели из украинцев переезжали в кацапстан на проживание.
нужно готовиться. их не так просто уничтожить.
и еще нужно готовиться к применению кацапами ЯО.
Америка даёт заднюю. В ответ на мобилизацию, аннексию и ядерную угрозу США сократила военную помощь. - YouTube