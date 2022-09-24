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До армії РФ збираються призвати 1,2 млн осіб, в т.ч. у Москві 16 тис., - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,армія,мобілізація,примува

У рамках "часткової мобілізації" у Росії збираються призвати до армії 1,2 мільйона людей.

Про це повідомляє російське видання "Медуза" із посиланням на джерело, близьке до одного з федеральних міністерств, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас джерело "Медузи", близьке до керівництва Москви, повідомило, що у столиці планують мобілізувати до 16 тисяч людей. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. У Петербурзі призивати збираються близько 3,2 тисяч людей, додало джерело, близьке до повпредства Північно-Західного федерального округу.

Співрозмовник, близький до одного із федеральних міністерств, зазначив, що з обласних центрів "рекомендували набирати за мінімумом". Він додав: "Ідуть сільськими районами, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки [війни]".

Нагадуємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 вересня після оголошення мобілізації говорив, що до армії РФ мають намір призвати 300 тисяч резервістів. 

Кількість людей, які підлягають мобілізації, вказано у сьомому пункті відповідного указу президента Росії Володимира Путіна. Цей пункт засекречений. "Нова газета. Європа" 22 вересня повідомила з посиланням на джерело в адміністрації президента, що в сьомому пункті йдеться про заклик до мільйона людей. Прессекретар президента Дмитро Пєсков назвав цю інформацію хибною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає, - Пєсков

Пєсков раніше повідомив, що у сьомому пункті зазначено кількість людей, які підлягають мобілізації, але він не уточнив, про яку саме кількість йдеться. Представник Кремля послався на слова Шойгу: "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тисяч людей". Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей".

Зазначається, що Пєсков також назвав неправдивою інформацію про те, що до армії РФ збираються призвати 1,2 мільйона людей.

Також читайте: Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
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23.09.2022 17:29
+46
Сегодня смотрел, как мобиков кацапских толпами отправляют на войну. Бабы и дети ревут, у всех опущены головы, безнадега в глазах и на лицах. Все понимают, что с большой долей вероятности это последнее путешествие в их жизнях.
Но показательно то, что никто из них даже и не думает оказать сопротивление, защитить свои права и послать власть к черту. Рабы понуро валят на убой.
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23.09.2022 17:40
+35
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23.09.2022 17:41
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Люди подивіться в Гуглі скільки радянських вояк воювало Фінляндії коли фінська війна була,ви побачите що мільйон !!! Фінів 250 тисяч!
Радяськіх танків 3000,фіни 30 танків !! Літаків радянських 3800 в у фінів 130!
Втрати у радянських були вбитими до 167 тисяч !! Пораненими до 200 тисяч а у фінів 24 тис та до 60 тисяч.
І ВСЕ ЦЕ ЗА 104 ДОБИ!!! Я в щоці.
Тож є про що думати зараз ,якщо фіни змогли це зробити в 1939 году то уявляєте що Україна може?
Взагалі я в шоці та захваті від фінів!
Та ще можна побачити аналогію і зрозуміти скільки ще вояк рашка можекинуть в Україну .
звіснр що Фіни поступилися великою територією але скільки втрат вони нанесли радянським цей як неймовірно!!!
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Ну технологии изменились. Ситуации не аналогичны. В древние века и 300 спартанцев могли сдерживать легионы.
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23.09.2022 20:42 Відповісти
і зараз можуть.
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25.09.2022 14:32 Відповісти
Финны отдали свою территорию, всю Карелию, всё бросили и выехали в Финляндию.
Красным этого хватило, они всё равно прорвали линию Маннергейма и взяли бы Хельсинки, метод "давить массой тела."
Война для сталина позорная, но целей добились.

Финны придумали коктель ДЛЯ МОЛОТОВА, россия и тут украла название, поменяв на коктель молотова, сейчас так и называют, а это неправильно.
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Да, но сравни население Финляндии и СССР и Украины и Рашки.
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23.09.2022 20:26 Відповісти
Чечня мобілізуватися не буде !
А у той же час - На боці України воюють п'ять чеченських батальйонів
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23.09.2022 20:31 Відповісти
дааа....где же вы их всех хоронить то будете?
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23.09.2022 20:37 Відповісти
Никто не будет париться одевать их или тренировать. Две недели и на убой. Кацапы твердо решили закидать нас мясом. Будут дни когда по 2-3 тысячи в сутки будут дохнуть, так же вангую много обмороженных и сопутствующих небоевых потерь. Вангую сдачи, вангую дружественный огонь. Но все равно такая толпа, даже не управляемая это опасность. Нужно как можно больше западного оружия.
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23.09.2022 20:40 Відповісти
саме так, лише якістю ми зможемо перемогти кількість. Тому - ******* зброя і екіпірування для наших воїнів. Влада зараз повинна максимально над цим працювати.
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24.09.2022 13:17 Відповісти
головне, щоб кулемети у наших захисників не клинило! І патронів висточило на кожну свинособаку! побільше трун на московію - і тоді це може зупинитись
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25.09.2022 16:19 Відповісти
16000 москвичей решили пообедать, .......... ,последние повесились и никого не стало
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23.09.2022 22:46 Відповісти
Ось він звук війни - рев російських матерів та дружин, чиїх дітей та чоловіків відправляють на війну в Україну. Але нічого, ви ж цього прагнули? А тепер можете і далі водити хороводи на головних площах ваших міст…
https://twitter.com/i/status/1573067334046158850
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24.09.2022 00:21 Відповісти
Вищать суки кацапські,але жодна з них не пішла палити ,дерти на шмаття тих,хто забрав їхніх баранів ваньок вбивати українців.Не рушили на кремль до бункерної молі.Вищать,відправляючи на м'ясо своїх недочоловіків.Раби погані,сміття Землі
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24.09.2022 11:44 Відповісти
жуткая новость....что с нами будет...
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24.09.2022 01:18 Відповісти
Насправді передчуття, що нічого страшного. За умови подальшого надання нам ******** зброї, якій суто *****, скільки ворогів вбивати. Москалі воюють методами 1 та 2 Світової Спецоперації - а тоді, про всяк випадок, солдатів і офіцерів клали мільйонами на кількох кілометрах фронту. Та й Фінляндія вистояла, хоча орда на неї перла - мамо не сумуй.
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24.09.2022 16:19 Відповісти
люблю оптимистичных людей вам легко жить...
Как уже кто-то писал, миллион зомби даже с лопатой принесут нам много горя...А они ведь с каким-никим оружием...А нам "партнеры" дают оружия - кот наплакал...
"Фінляндія вистояла" -потеряв кучу людей и свои земли...
Так что сумно насправді
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24.09.2022 16:31 Відповісти
Якраз щойно послухав на Радіо НВ ґрунтовну реалістичну аналітику журналіста Івана Яковини, щодо перспектив мобілізації. Рекомендую, на сайті nv.ua все є. Скажемо так: розслаблятися не варто, але й надмірно боятися теж.
Тут якщо тсссс 🤫, то справи такі: доїхати до фронту зможуть не всі. Точніше, не тільки лише усі, мало хто зможе прибути на фронт у вигляді, тобто живими, це щоб так сказати, що не частково, іншим треба готуватися до землі у завтрашньому дні.
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24.09.2022 18:21 Відповісти
Не факт. Пісарро з 200 конкістадорами розбив військо інків, Кортес з 400 -ацтеків. Тому що в них була вогнепальна зброя, коні та сталеві шаблі, а у інідіанців - не було
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24.09.2022 21:37 Відповісти
у нас с русскими другая история. По технике - перевес в их счет. так что ваш пример неудачен
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24.09.2022 21:47 Відповісти
Україні надають західну зброю, і не ******** розробок. Що буде, якщо дадуть більше і ********?
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25.09.2022 04:02 Відповісти
Джавелинів та HIMАRSiв хвате на кожного рабZeянца...
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24.09.2022 08:38 Відповісти
Військово-промисловому комплексу України і нашім союзникам, треба взяти це до уваги і зробити відповідні висновки, з урахуванням цих обставин.
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24.09.2022 11:48 Відповісти
при чому чим швидше, тим краще. Вони цю всю орду довго навчати не будуть, кидатимуть в бій одразу ж, бо Пуйло страшно боїться втратити нові захоплені ним території.
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24.09.2022 13:20 Відповісти
За семь месяцев кацапы получили 180 миллиардов долл. за нефть и газ!!!
То есть в месяц около 25 миллиардов !!!!!
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24.09.2022 12:03 Відповісти
А почему не написать полтора миллиарда? ох уж эти журналисты.
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24.09.2022 12:16 Відповісти
руzzкая армія зараз як ілля муромець який стоїть на роздоріжжі а перед ним камінь, на якому написано:- наліво підеш- піздюль получиш, прямо підеш- піздюль получиш, направо підеш- піздюль получиш. От стоїть він і думає, а тут голос з неба: Ну думай бистріше, поки піздюль тут не получив.
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24.09.2022 15:54 Відповісти
Вони роблять що їм начальство каже, нічого більше.
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24.09.2022 22:35 Відповісти
А я то думаю,почему в Украине такие жирные черноземы.Так вот оно что!
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24.09.2022 17:18 Відповісти
кремль хоче набрати 1 мільйон рашистів яких буде використовувати як тероборону в донецькй і луганській обл, щоб звільнити більш досвідчених вояків на лінію зіткнення. Тому і заяви про використання ЯО малої потужності, бо козирів вже немає. тактичну яо може і використати -
Українцям пофіг, ЦЕ БУДЕ СКЕРОВАНО НА БУБОЧКУ, який по сценарію після використання ЯО
повнинен обдристатися і побіжати на мирні перемовини. Як би я порушував закон, то згадав би що зараз самий час змінити лідера країни на Пороха, чи Залужного, але я поважаю закон і цього не пропоную 🤓
Тяжкі часи попереду, с Зе такий Головнокомандуючий як з лайна куля
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24.09.2022 22:34 Відповісти
на пороха? ну ти і чмо
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25.09.2022 16:22 Відповісти
Так Зе дрочер, так.
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25.09.2022 16:29 Відповісти
іди поглянь у дзеркало, там побачиш дрочера по життю...
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11.10.2022 14:02 Відповісти
Зе потвора, в тебе постери зі Зе клоуном замість дівчини скоріш за все.
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11.10.2022 23:25 Відповісти
ох і кончене... мабуть порохобот? як він тобі, той порох?
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12.10.2022 08:39 Відповісти
Пішло на х*р Лахта, тебе на х посилають, прислухайся до поради.
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12.10.2022 13:26 Відповісти
.

могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.


«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит

https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
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24.09.2022 23:56 Відповісти
Для москвы 12 тыс. это в 10 раз меньше чем в целом по кацапстану.
В москве тоже есть нацменьшины, вот из них, в первую очередь, наверно будут брать. А из нацменьшин в первую очередь украинцев. Только идиоты и предатели из украинцев переезжали в кацапстан на проживание.
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25.09.2022 09:54 Відповісти
Де ж ми будемо цю падаль ховати?
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25.09.2022 14:29 Відповісти
Тут питання в іншому - коли Захід надасть озброєння по ленд лізу, бо через місяць в Україні буде біля мільона свіжого мяса. Згадуємо чому радянський союз виграв у німців - ТРУПАМИ СВОЇХ СОЛДАТ ЗАКИДАЛИ.
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25.09.2022 16:32 Відповісти
С братами німцами мавзолейні депіли Сріліна не воювали..браццкій договор Молотов Рібентроп не дозволяв...тому генерал армії Павлов не стріляв німців братів 22 червня 1941 року коли був у Білорусі..командуючим Западним фронтом...
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25.09.2022 16:41 Відповісти
Україна повинна провести також мобілізацію близько 1, 1.5 мільйонів мінімум. А не чекати, поки зхнов захватять половину, а половину здадуть.
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25.09.2022 17:49 Відповісти
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25.09.2022 18:42 Відповісти
миллион двести тысяч голов кацапского рогатого скота это огромное стадо.
нужно готовиться. их не так просто уничтожить.
и еще нужно готовиться к применению кацапами ЯО.
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25.09.2022 20:16 Відповісти
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