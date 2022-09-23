Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування організації.
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
За його словами, заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.
Дедалі більше політиків заявляють, що "світ є більшим, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки ООН", підкреслив Чавушоглу.
Заміною права вето, на його думку, може стати ухвалення рішень більшістю голосів. Головне в цьому питанні - забезпечити максимальне охоплення та справедливість, сказав голова турецької дипломатії.
Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.
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голосування більшістю справедливе
Демократія працює саме так. Погано це чи добре - то інша справа..
Якщо буде введено якусь (не знаю яку) квоту голосів, яка зрівняє значущість Французської Республіки і Мадагаскару у впливі на світ - то я тільки за.
А ще я за те, що ********* расісянів немає чого робити серед постійних членів радбезу ООН. Друга світова закінчилась 80 років тому, з тих пір багато чого змінилося і беззубу ООН треба реформувати. Але не тим матодом який пропонуєти ви.
При виборах у будь-якій демократичній країні голос домогосподарки (чи навіть бомжа)) дорівнює голосу професора чи олігарха?
Ви пропонуєте "всьо падєліть і всех уравнять (на рівні - одна країна - один голос)".
Я зрозумів вас саме так. Я помиляюсь?
Стосовно Ради Безпеки - тут реформи давно на часі. Але там є фіксована кількість постійних членів та ротація інших. Ви дійсно бажаєте, щоб на Раді Китай та Індія (а ЇЇ досить логічно туди було би ввести після реформи) переважали би інших членів кількістю голосів? Завжди? Тоді ми нічого ні змінимо у підсумку...
І до речі, Науру - це не острова, а острів. Один. Переважно складається з скаменілого гуано, яке птахи на нього насрали)) за много років.
Оскільки Радбез ООН усе одно безпорадна структура (ті ж рішення по Ізраїлю проігноровані), насправді нема різниці хто там у складі.
Все одно, якби при винесенні судового вироку суддя радився з вбивцею і не мав права винести такий вирок, з яким вбивця не згоден