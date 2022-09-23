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Новини За кордоном
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вето (132) ООН (2765) Туреччина (2254) Чавушоглу (127) Радбез ООН (763) реформи (2316)

Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон,радбез

Більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування організації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.

Дедалі більше політиків заявляють, що "світ є більшим, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки ООН", підкреслив Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

Заміною права вето, на його думку, може стати ухвалення рішень більшістю голосів. Головне в цьому питанні - забезпечити максимальне охоплення та справедливість, сказав голова турецької дипломатії.

Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Краще право вето відібрали б в Росії або вигнали б її з ООН
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23.09.2022 18:01
+10
давно пора !

голосування більшістю справедливе
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23.09.2022 18:02
+10
Наявність права вето у держави-терориста Росії це історичний та юридичний нонсенс.
Все одно, якби при винесенні судового вироку суддя радився з вбивцею і не мав права винести такий вирок, з яким вбивця не згоден
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23.09.2022 18:05
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Краще право вето відібрали б в Росії або вигнали б її з ООН
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23.09.2022 18:01 Відповісти
Підписуйте петицію про виключення оркостану з ООН!
https://chng.it/XYqt8dpZ9n
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23.09.2022 18:08 Відповісти
Виключення її звідти - призведе до того, що вона не підлягатиме юрисдикції і рішенням ООН!
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23.09.2022 18:19 Відповісти
А так московія виконує всі рішення ООН?
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23.09.2022 18:26 Відповісти
У чому сенс, коли країна тупо ігнорує або порушує всі міжнародні договори та правила?
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23.09.2022 18:31 Відповісти
ООН сдулась, МАГАТЕ - тоже, ну и до кучи другие организации в которые закинули кацапов. как правило, дешевле эффективнее и выгоднее испорченное все же выкинуть а бешеную собаку - пристрелить. если все международные организации все просрали и не смогли защитить и очистить сами себя - где гарантия что немного позже не вылезет еще очередное хйло (китайское немецкое, американское, израильское, пакистанское и т.п.)? Лига наций почему-то справилась без петиций и кацапов выкинула. потом все же самовыпилилась, что тоже правильно, поскольку допустили до второй мировой войны. сейчас и ядерный терроризм и сотни тысяч убитых и военные преступления - и всем норм, ждут наверное третьего пришествия чтобы все порешали за них.
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23.09.2022 19:51 Відповісти
давно пора !

голосування більшістю справедливе
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23.09.2022 18:02 Відповісти
Ви дійсно так вважаєте? Голос республіки Зімбабве чи Островів Науру повинен бути рівним голосу Канади-Німеччини-Франції?
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23.09.2022 18:28 Відповісти
При виборах у будь-якій демократичній країні голос домогосподарки (чи навіть бомжа)) дорівнює голосу професора чи олігарха?

Демократія працює саме так. Погано це чи добре - то інша справа..
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23.09.2022 18:39 Відповісти
Беззаперечно! Ви абсолютно праві! Але є одне велике АЛЕ. Полягає воно у тому, що Острови Науру (10 тисяч населення - це типу домогосподарка?) матимуть таке ж право як і ФРН (80 мільйонів - це мабуть щось на кшталт олігарха?). Ви вважаєте це демократією? Чи як я - дурними теревенями?
Якщо буде введено якусь (не знаю яку) квоту голосів, яка зрівняє значущість Французської Республіки і Мадагаскару у впливі на світ - то я тільки за.
А ще я за те, що ********* расісянів немає чого робити серед постійних членів радбезу ООН. Друга світова закінчилась 80 років тому, з тих пір багато чого змінилося і беззубу ООН треба реформувати. Але не тим матодом який пропонуєти ви.
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23.09.2022 19:18 Відповісти
А який метод я пропоную?
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23.09.2022 21:18 Відповісти
Цитата:
При виборах у будь-якій демократичній країні голос домогосподарки (чи навіть бомжа)) дорівнює голосу професора чи олігарха?
Ви пропонуєте "всьо падєліть і всех уравнять (на рівні - одна країна - один голос)".
Я зрозумів вас саме так. Я помиляюсь?
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23.09.2022 21:26 Відповісти
Так воно і є наразі, коли збирається Генасамблея. Тут нема чого пропонувати.

Стосовно Ради Безпеки - тут реформи давно на часі. Але там є фіксована кількість постійних членів та ротація інших. Ви дійсно бажаєте, щоб на Раді Китай та Індія (а ЇЇ досить логічно туди було би ввести після реформи) переважали би інших членів кількістю голосів? Завжди? Тоді ми нічого ні змінимо у підсумку...

І до речі, Науру - це не острова, а острів. Один. Переважно складається з скаменілого гуано, яке птахи на нього насрали)) за много років.
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23.09.2022 22:06 Відповісти
Більшість з 198 держав - це і Зімбабве і Німеччина. Хтось за, хтось проти. Хай кацапи потратяться.
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23.09.2022 18:41 Відповісти
Ага Але Китай 1,5 мільярди, повинен мати такіж права я к і Люксембург (класна європейська країна) 600 тисяч населення?
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23.09.2022 19:23 Відповісти
Можна кожній країні надати кількість голосів по населенню, можна якісь територіальні коефіцієнти, можна домовитись якось ділитися часткою голосів при бажанні. Це якщо чогось бажати задля безпеки. А можна залишити все, як є і хай 5 країн вирішують долю Зімбаве. А Зімбабве хай відсмоктує. Це ж і є справедливість і демократія ООН. Ще раз - це якщо потрібна справедливість і безпека. Хай русня продовжує клоунаду.
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23.09.2022 21:32 Відповісти
Тоді Кітай і Індія якшо по носеленню. Їх дві найголовніші людини будуть все вирішувати в світі чк їм жить- там 3 міліарди гаселення чи шо? Це ж не ці міліарди населення напряму питать шось будуть це позиція окремих людей чкі є керівгиками, а в них в туалет уже сходив не так , значить країна піде на війно. Як ху***ло за всіх вирішило своїм рішенням
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24.09.2022 09:47 Відповісти
ні, але ці мікропосіпаки 100 раз подумають, як голосувати проти шерсті
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23.09.2022 18:54 Відповісти
От тільки на всі ваші спроби змін кацапи накладуть вето.
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23.09.2022 18:02 Відповісти
Це смішно, але правда
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23.09.2022 18:03 Відповісти
До речі вже був прецедент, коли вигнали постійного члена Радбезу з ООН взагалі. Так що тут скоріше питання консенсусу серед держав.

Оскільки Радбез ООН усе одно безпорадна структура (ті ж рішення по Ізраїлю проігноровані), насправді нема різниці хто там у складі.
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23.09.2022 18:11 Відповісти
Це якого постійного члена вигнали з ООН?
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23.09.2022 18:17 Відповісти
Вода камінь точить.
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23.09.2022 18:43 Відповісти
Наявність права вето у держави-терориста Росії це історичний та юридичний нонсенс.
Все одно, якби при винесенні судового вироку суддя радився з вбивцею і не мав права винести такий вирок, з яким вбивця не згоден
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23.09.2022 18:05 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що ваше життя нікчемне, згадайте що є ООН
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23.09.2022 18:07 Відповісти
Давно так пора зробити. Яке нах.й вето?
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23.09.2022 18:52 Відповісти
Было бы великолепно если бы в ООН убрали право ВЕТО!!
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23.09.2022 19:05 Відповісти
Давно пора зробити!
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23.09.2022 19:07 Відповісти
наконец-то из этого скотомогильника пробился хоть один росток разума.....
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23.09.2022 19:31 Відповісти
ну тогда кое-кто купят пару десятков-сотен негритянских племен и будет "большинство".
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23.09.2022 19:38 Відповісти
Вага голосу в ООН має визначатися з суми багатьох факторів. Зокрема, % світового населення, % світового виробництва, відданість демократичним цінностям (права людини), екологія, військовий потенціал і т.п.. Як це практично втілити? Не знаю, але спеціалісти можуть прорахувати. Єдине що вже очевидно для всіх то це те що *********, або будь яка тоталітарна країна, не повинна мати право вето і блокувати всю діяльність ООН.
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23.09.2022 19:50 Відповісти
Правильно!Розробити систему коефіцієнтів для кожної країни і використовуватти її при голосуваннях.Матриця,для прикладу,США-коефіцієнт одиниця.Нуару-0,0001,Китай і Індія -1,5.Приблизно так.Але щоб і надалі існувало якесь вето,то це кам"яний вік.
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24.09.2022 13:59 Відповісти
что это за уйня вообще ПРАВО ВЕТО, т.е любая гопота,типа ********* и кактая, может сказать нет? and justice for all !!!
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23.09.2022 20:05 Відповісти
ООН це ж не примусова організація. Якщо країна відмовляється визнавати статут ООН то насильно її ніхто в ООН не "вступає". І тим більше "не тримає". Цілком зрозуміло що якщо країна не виконує статут то має бути виключена з складу ООН.
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23.09.2022 20:20 Відповісти
Ага, років через 10 оон (якщо ще буде існувати), можливо рішиться на ці зміни...
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23.09.2022 23:47 Відповісти
Життя заставить діяти швидше.
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24.09.2022 14:01 Відповісти
Якщо воно ще буде.
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27.09.2022 11:12 Відповісти
Нарешті
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24.09.2022 13:22 Відповісти
Росію треба виключити з РБ ООН, через систематичну брехню і розпочату війну в Україні.
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24.09.2022 15:22 Відповісти
Право вето однієї країни---це взагалі нонсенс. Представники країн всієї планети працюють над якимось рішенням, а потім вилазить "баба яга" і каже, що проти. Застосовували хоча би право вето на основі більшості постійних представників.
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25.09.2022 10:39 Відповісти
 
 