Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування організації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.

Дедалі більше політиків заявляють, що "світ є більшим, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки ООН", підкреслив Чавушоглу.

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Заміною права вето, на його думку, може стати ухвалення рішень більшістю голосів. Головне в цьому питанні - забезпечити максимальне охоплення та справедливість, сказав голова турецької дипломатії.

Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.