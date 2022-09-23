Головний сержант 47-го штурмового полку Маркус збирає $2,5 млн для закупівлі озброєння
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Допомога 47-му штурмовому полку дозволить закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя українським захисникам.
Про це у Facebook повідомив головний сержант 47-го штурмового полку, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми починаємо збір коштів на сучасне озброєння для 47 Штурмового Полку. Зброя для УСЬОГО полку! З усіма знижками, про які нам вдалося домовитись, ціна питання 2.5 мільйони $. Так, це багато, але в контексті забезпечення цілої військової частини, це максимально вигідно. Цей контракт дасть нам можливість закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя нашим бійцям і допоможуть швидше наблизитись до цифри в 100 тисяч знищених окупантів… мобілізація нам в поміч", - йдеться в повідомленні.
Маркус нагадав, що під час попереднього збору коштів на автомобілі вдалося зібрати 43 мільйони гривень за кілька днів.
"Зараз питання серйозніше, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Звітності про минулі і майбутні витрати коштів ви знайдете на сайті нашого фонду. ... Друзі, цей збір для нас дуже важливий, і якщо навіть ви не можете підтримати нас фінансово, підтримайте, будь ласка, лайком, репостом і коментарем. Це дуже важливо для конверсії публікації. P.S. Мова не йде про важке озброєння, танками нас забезпечити обіцяло Командування", - підсумував захисник.
Реквізити для допомоги:
Банка Монобанку https://bit.ly/3fdUdY0
PayPal: [email protected]
Усі реквізити на сайті фонду https://bit.ly/3f23imu
Будь ласка, зачекайте...
А хочете зуби підточити їдьте в Запоріжжя, там в керівництві області є багато таких ... кому потрібно руку обрубати аж по ніготь бечмана ноги...
Розкажіть нам всім, як її покрали.
Не про потреби військових, не про паРашу-окупанта, не про ригів та слуг колаборантів.
Про Порошенка.
Найбільша заноза в житті Валєри.
А буржуйки-дрони-позашляховики-рації нехай Порошенко привозить.
в якусь країну Азії чи Африки Шараповим.
Ну и поведение его ниже плинтуса. Кто там что говорит про "неначасе"? Типа, не занимайтесь политическими разборками? А это придворное чудо что делает? Язык из задницы Zе не вынимает и одновременно поливает грязью тех, в чьих рядах нет НИ ОДНОГО предателя. В отличии от партии Zе. Похоже у него ни трусов, ни крестика нет.