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Головний сержант 47-го штурмового полку Маркус збирає $2,5 млн для закупівлі озброєння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маркус

Допомога 47-му штурмовому полку дозволить закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя українським захисникам.

Про це у Facebook повідомив головний сержант 47-го штурмового полку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми починаємо збір коштів на сучасне озброєння для 47 Штурмового Полку. Зброя для УСЬОГО полку! З усіма знижками, про які нам вдалося домовитись, ціна питання 2.5 мільйони $. Так, це багато, але в контексті забезпечення цілої військової частини, це максимально вигідно. Цей контракт дасть нам можливість закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя нашим бійцям і допоможуть швидше наблизитись до цифри в 100 тисяч знищених окупантів… мобілізація нам в поміч", - йдеться в повідомленні.

Маркус нагадав, що під час попереднього збору коштів на автомобілі вдалося зібрати 43 мільйони гривень за кілька днів.

"Зараз питання серйозніше, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Звітності про минулі і майбутні витрати коштів ви знайдете на сайті нашого фонду. ... Друзі, цей збір для нас дуже важливий, і якщо навіть ви не можете підтримати нас фінансово, підтримайте, будь ласка, лайком, репостом і коментарем. Це дуже важливо для конверсії публікації. P.S. Мова не йде про важке озброєння, танками нас забезпечити обіцяло Командування", - підсумував захисник.

Реквізити для допомоги: 

Банка Монобанку https://bit.ly/3fdUdY0

PayPal: [email protected]

Усі реквізити на сайті фонду https://bit.ly/3f23imu

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Україна продовжує перераховувати кошти на рахунки 649 лікарень, що працюють на тимчасово захоплених територіях та в зоні проведення бойових дій.
У МОЗ зазначають, що за минулий місяць таким лікарням Національна служба здоров'я перерахувала понад 2,6 млрд гривень, водночас за пів року ця сума становить понад 17 млрд гривень за Програмою медичних гарантій.

Треба пояснювати, хто лікується в лікарнях на окупованих територіях?
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23.09.2022 18:12
+27
ЗСУ оточили два батальйони "БАРС" у Дробишевому, це може змусити росіян залишити Лиман
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23.09.2022 18:02
+21
Просто знаєте людей підзадовбало рерулярне лизання дупи найвеличнішого.
Маркус ніяк не може нахвалити прєза, тіпа такий він у нас класний, все дістає, а потім просить допомогу. Ну що це.. Ти або хрестик зніми, або труси вдягни.
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23.09.2022 18:30
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люди,чи ви подуріли лити помиї на Маркуса ? Та кожному,хто зараз на передовій незалежно від релігійних чи політичних переконань треба кланятися в ноги і цілувати взуття.
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23.09.2022 19:00 Відповісти
Валєрі самому не теба лити помиї на інших. І це зовсім не вороги України.
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23.09.2022 19:14 Відповісти
І де ви такі два у..ки тут взялися? Йдіть собі на ваші зомбі канали - там на доширак заробляйте...
А хочете зуби підточити їдьте в Запоріжжя, там в керівництві області є багато таких ... кому потрібно руку обрубати аж по ніготь бечмана ноги...
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23.09.2022 19:06 Відповісти
Це про ксюшу та данюшу я сказав, мало підв'язатися під їх переписку
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23.09.2022 19:08 Відповісти
вовашка, а що там в Запоріжжі із гуманітаркою ?
Розкажіть нам всім, як її покрали.
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23.09.2022 19:10 Відповісти
То я й кажу, що поїдьте в Запоріжжя, знайдіть ту сволоту, яка покрала гуманітарку й випустіть на неї свою енергію, може й здохне... Енергію потрібно направляти за правильним призначенням. Спочатку потрібно перемогти зовнішнішнього ворога, хоча за можливості, потрібно знищувати й українських гнид, а потім дустом випалимо тих що залишаться.
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23.09.2022 19:30 Відповісти
А ви для чого там живете ? Я вам не прибиральниця. Насмітили - самі дупи підібрали і пішли розгрібати.
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23.09.2022 19:32 Відповісти
ce prosto ..... chem zanimaets MO ? etot...kak evo reznikov... ? sho vse eti zelebobiki tam delajut ?🤬
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23.09.2022 19:10 Відповісти
12 днів свого життя, з 30 серпня по 10 вересня, Ананьєв-Маркус заходив у твіттер, щоб писати виключно про Порошенка.
Не про потреби військових, не про паРашу-окупанта, не про ригів та слуг колаборантів.
Про Порошенка.
Найбільша заноза в житті Валєри.
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23.09.2022 19:12 Відповісти
Хто платить той його й танцює.
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23.09.2022 21:22 Відповісти
Трохи скинуто, буде можливість скину ще.
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23.09.2022 19:17 Відповісти
Спочатку обсираэш де тільки можливо Пороха і топиш за квартальних уїбанів на виборах. потім знову обсираєш Пороха коли той майже ешелонами постачає зброю і обладнання на фронт. а потім просиш гроші на озброєння. Етапи життєвого шляху будь якого зеленого інфантіла.
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23.09.2022 19:48 Відповісти
Маркус ніколи за Зеленого не був
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23.09.2022 20:26 Відповісти
На жаль час іде, люди теж змінюються
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23.09.2022 21:23 Відповісти
Він завжди був проти Пороха... як і ****... А значить з зеленими.
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24.09.2022 00:02 Відповісти
навіть якщо він є проти Пороха, то не значить що він із Зе
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24.09.2022 00:18 Відповісти
Що ж.У кого є гроші на притулосупутник, польсько-болгарсько-чеські міномети,на купівлю натрофеєного Маліною,будуть гроші й на озброєння опешного полку Ананьєва.
А буржуйки-дрони-позашляховики-рації нехай Порошенко привозить.
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Кожен четвертий у Маркуса- козел, тож нехай 75-відсоткові донатять... Для інших(ну, хто ще не донатить адресно)- ГО "Справа Громад", знайти легко, фонд прозорий, та й гарні штуки завозить(а не небачені супутники ).
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23.09.2022 20:38 Відповісти
Велике подяка Маркусу за все те, що він робив і робить для Украïни
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23.09.2022 20:53 Відповісти
Хто знає, а може те що зараз потрібно цьому підрозділу спеціально затримується відомством Шарапова/дЄрмака і вкривається воно пилом на складі. Потім на хвилі Пермоги буде продане
в якусь країну Азії чи Африки Шараповим.
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23.09.2022 22:18 Відповісти
Маркус розумний чувак ! Але своїм піздобольством в останній час, він трохи вже дістав...
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23.09.2022 22:31 Відповісти
Цікаво, а для чого існує ціле міністерство оборони, якщо навіть на озброєння треба збирати гроші?
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23.09.2022 22:34 Відповісти
Знову тема допомоги армії перетворюється на тему скуліжа порохозброченних. Весь світ їм не милий допоки порохата свиняча дупа не освітлює планету замість сонечка.
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23.09.2022 22:53 Відповісти
Засмерділо тпою зеленою скотиною, для якої немає неіякої різниці чи фінасувати напередодні війни армію чи дороги ... Потім така сктина обсирає того хто є фактично найбільшим волонтером в цій країні в той час як його квартальна мразота за яку він голосував не дала на допомогу військовим жодної гривні. Але винен у зеленої скатини завжди Порох.
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24.09.2022 00:08 Відповісти
Какой хороший мальчик, этот Маркус. Прекрасно помню, как он ржал по поводу проигрыша Пороха на выборах. Весело ему, мудаку, было. И он же, типа, не тупой. Книжки писал. Весь из себя такой патриотичный, что аж жуть... Он не мог не понимать, во что выльется приход до власти тупого комика со всем московским окружением. Но было пофиг. Может купили, может просто дебил. Не знаю, что хуже.
Ну и поведение его ниже плинтуса. Кто там что говорит про "неначасе"? Типа, не занимайтесь политическими разборками? А это придворное чудо что делает? Язык из задницы Zе не вынимает и одновременно поливает грязью тех, в чьих рядах нет НИ ОДНОГО предателя. В отличии от партии Zе. Похоже у него ни трусов, ни крестика нет.
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24.09.2022 01:40 Відповісти
я так розумію, що всі ті, що зараз паплюжать Маркуса, так само як і він, воюють?
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24.09.2022 11:17 Відповісти
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