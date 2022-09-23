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Зеленський (17459) зброя (5763) Франція (1970)

Західні РСЗВ та артилерія стали вирішальними під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українським військовим вдалося частково витіснити російських загарбників із захоплених територій після того, як отримали західну зброю, зокрема, артилерійські установки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю французькому виданню Ouest-France заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Вирішальними були реактивні системи залпового вогню, артилерія та мотивація наших людей. Коли ми отримали артилерію, нам вдалося просунутися. CEASAR (французькі самохідні артилерійські установки) нам багато допомагають", - сказав Президент.

За його словами, для України нині також важлива бронетехніка, адже вона допомагає зберегти життя військових.

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"Для нас дуже важливі такі технології, як бойові чи розвідувальні дрони, а також броньована техніка для збереження життя людей", - додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна й далі буде звертатися до партнерів з проханням передати ще більше зброї.

"Я підтримую хороший діалог з Емманюелем Макроном. Він нам допомагає. Він знає, що ми будемо просити ще більше зброї. Хотілося б бачити більш рішучі дії Німеччини, Туреччини та США, тому що виробників протиповітряної зброї мало. Я хотів би, щоб Франція, як і інші країни, зробила більше. Нам потрібно більше зброї",- заявив Президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
купив хлібину сьогодні до кави..

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23.09.2022 18:35
+12
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23.09.2022 19:06
+9
Вирішальнім було те, що о наступі не знав ермак! Все інше - то похідне.
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23.09.2022 18:41
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А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВСЕМ ЗНАТЬ !?)
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23.09.2022 18:34 Відповісти
балабол !
західна арта та РСЗО вирішальні, але не в в Харківському наступі
в цій, безумовно, геніальній оперції вирішальними були сміливість та рішучість українських Воїнів, які за добу долали по 20-25 км

вова, скажи що вирішальними були Леопард-2, яких нам не дають німці
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23.09.2022 18:41 Відповісти
той фонтан вже треба прикрити..бо у Зе - спічрайтери й консультанти якісь довбануті на всю голову..от як може щось коментувати чотириразовий уклоніст?? хоче проводити нічні попіндєлки - та Бога ради..в нього каналів дофіга й візочок..он ТЕТ його кварталівські серіали цілодобово крутить..може реаліті шоу одного актора забацати..

а такі коментарі повинні давати фахові специ..Залужний, Маломуж..вони й самі знають про що можна говорити, а про що ні
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23.09.2022 18:55 Відповісти
Да пусть кукарекает буба, главное, что-бы не путался под ногами у наших генералов, которые планируют такие блестящие военные операции, которые уже вошли во все военные учебники по тактике и стратегии.
А еще пусть проблеет, почему именно он закрыл все ракетные программы, разработанные при Порохе. Все эти ракеты уже прошли испытания, осталось только профинансировать их массированный выпуск, а этот ЗЕбанько по велению ***** начал дороги ремонтировать вместо ракет.
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23.09.2022 20:02 Відповісти
Тому, що асфальт..

Головне, йому плани теж не озвучувати..
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23.09.2022 20:12 Відповісти
Щоб всі забули про міни. Дурить всіх відосиками, а сам займається оманською зрадою.
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23.09.2022 19:06 Відповісти
оманською зрадою
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23.09.2022 22:19 Відповісти
купив хлібину сьогодні до кави..

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23.09.2022 18:35 Відповісти
Умер режиссёр Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет

Он снял фильмы и телесериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак»...
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23.09.2022 18:38 Відповісти
Вирішальнім було те, що о наступі не знав ермак! Все інше - то похідне.
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23.09.2022 18:41 Відповісти
Решающим фактором стал моральный дух наших воинов. Но Зелебени этого не понять.
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23.09.2022 19:05 Відповісти
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23.09.2022 19:06 Відповісти
То навіщо ти лаяв той захід коли вони тебе попереджали? Навіщо знищив виробництво власних РСЗВ та артилерії, котрі як виявилося теж ефективні?
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23.09.2022 19:06 Відповісти
потери от стрелкового оружия около 3%, остальное - высокотехнологичное оружие, нужно получать от запада и осваивать
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23.09.2022 19:07 Відповісти
А своє озброєння верховний зрадник закатав в асфальт. Ушльопок криворогатий.
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23.09.2022 19:27 Відповісти
А якби три роки правління цього довпойопа виробляли вітчизняні вільхи і сапсани, то не потрібні були б американські хаймарси і можна було б зберегти тисячі життів наших громадян.
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23.09.2022 19:39 Відповісти
винторогі ноже б зовсім не полізли..й окуповані території повернули..
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23.09.2022 20:14 Відповісти
"We Know How To Win. And We Will."

Після цих слів Дмитру Кулебі влаштували овацію глядачі популярного американського телешоу
"The Late Show with Stephen Colbert".

У відповідь на це Кулеба подякував глядачам, і зазначив, що ці оплески - то не йому, а всьому Українському народові, і хоробрим Українським бійцям.
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23.09.2022 20:26 Відповісти
А де наші, українські, РСЗВ??? Наприклад, Вільха М здальністю ураження 130 км, а не 80, як у Хаймарсів, які нам дозволяють викоричтовувати? Доречі, у Вільхи М і ракети більшого калібру, потужніші за ті, які нам зараз постачають. ДЕ НАШІ РСЗВ, Вован??? Тобою в асфальт закатані ... І там же наші 155 мм гаубиці Богдани і Нептуни і Громи зі Стугнами... Твоє "заглянуть в очко путіну" вже обійшлось Україні в десятки (якщо не сотні) тисяч загиблих українців та в тисячі квадратних кілометрів окупованих українських земель...
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23.09.2022 21:01 Відповісти
Гнида, а наше оружие где? В начале войны на Западных партнёров наезжал, типа, ,,не нагнетайте", НАТО ему, видите ли, не нравится. Зато руские - ,,хорошие" и ,,не нападут, бо тэж люды". Сколько украинцев из-за тебя погибло, бо ты наше оружие закатал в асфальт и сколько ещё погибнет, вызволяя сданные тобой территории! Гнида, убить тебя точно мало
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23.09.2022 21:34 Відповісти
Taras Chornovil

·

Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
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23.09.2022 21:38 Відповісти
Заявление достойное кадета Биглера)))
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24.09.2022 02:49 Відповісти
 
 