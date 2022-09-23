Західні РСЗВ та артилерія стали вирішальними під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським військовим вдалося частково витіснити російських загарбників із захоплених територій після того, як отримали західну зброю, зокрема, артилерійські установки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю французькому виданню Ouest-France заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Вирішальними були реактивні системи залпового вогню, артилерія та мотивація наших людей. Коли ми отримали артилерію, нам вдалося просунутися. CEASAR (французькі самохідні артилерійські установки) нам багато допомагають", - сказав Президент.
За його словами, для України нині також важлива бронетехніка, адже вона допомагає зберегти життя військових.
"Для нас дуже важливі такі технології, як бойові чи розвідувальні дрони, а також броньована техніка для збереження життя людей", - додав глава держави.
Водночас Зеленський зазначив, що Україна й далі буде звертатися до партнерів з проханням передати ще більше зброї.
"Я підтримую хороший діалог з Емманюелем Макроном. Він нам допомагає. Він знає, що ми будемо просити ще більше зброї. Хотілося б бачити більш рішучі дії Німеччини, Туреччини та США, тому що виробників протиповітряної зброї мало. Я хотів би, щоб Франція, як і інші країни, зробила більше. Нам потрібно більше зброї",- заявив Президент.
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західна арта та РСЗО вирішальні, але не в в Харківському наступі
в цій, безумовно, геніальній оперції вирішальними були сміливість та рішучість українських Воїнів, які за добу долали по 20-25 км
вова, скажи що вирішальними були Леопард-2, яких нам не дають німці
а такі коментарі повинні давати фахові специ..Залужний, Маломуж..вони й самі знають про що можна говорити, а про що ні
А еще пусть проблеет, почему именно он закрыл все ракетные программы, разработанные при Порохе. Все эти ракеты уже прошли испытания, осталось только профинансировать их массированный выпуск, а этот ЗЕбанько по велению ***** начал дороги ремонтировать вместо ракет.
Головне, йому плани теж не озвучувати..
Он снял фильмы и телесериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак»...
Після цих слів Дмитру Кулебі влаштували овацію глядачі популярного американського телешоу
"The Late Show with Stephen Colbert".
У відповідь на це Кулеба подякував глядачам, і зазначив, що ці оплески - то не йому, а всьому Українському народові, і хоробрим Українським бійцям.
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Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?