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Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герань,шахед

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", - зазначив Нікіфоров.

Прессекретар президента нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136" порт Очакова та Кривий Ріг, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
А сбитый пассажирский лайнер,уже простили?!
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23.09.2022 18:53
+23
Взагалі-то реакція має бути іншою. Якщо Іран вступив союз з рф у війни с Україною, то Україна має повне право запропонувати військовий союз з іншими державами. Або, наприклад, запропонувати розмістити в Україні базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично.
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23.09.2022 18:50
+22
Як мінімум, жодного українського зерна для Ірану
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23.09.2022 18:52
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23.09.2022 18:49 Відповісти
Не, не обеспокоенностью, зеленая сопля рассказывает всему миру что им надо делать для защиты Украины. А сам при этом ничего не сделал и только вредил... Как назвать такого поца?
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23.09.2022 18:53 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ ПОЦ.
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23.09.2022 19:02 Відповісти
ото й бісить в ньому - всі навкруги жадібні піндєрасти, заважають, нічого не дають - один він на білій конякі..
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23.09.2022 20:35 Відповісти
Взагалі-то реакція має бути іншою. Якщо Іран вступив союз з рф у війни с Україною, то Україна має повне право запропонувати військовий союз з іншими державами. Або, наприклад, запропонувати розмістити в Україні базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично.
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23.09.2022 18:50 Відповісти
Як мінімум, жодного українського зерна для Ірану
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23.09.2022 18:52 Відповісти
На заходе хочут иранскую нефть - готовы закрыть глаза на строительство атомной бомбы спомощью москальских технологий. Поэтому сейчас надо орать про усиление санкций против Ирана
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23.09.2022 18:57 Відповісти
не хвилюйтесь, турки продадуть
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23.09.2022 20:36 Відповісти
базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично надо было разместить ещё вовремя обороны Мариуполя и разместитьв Польше. А сами БПЛА Predator размалевать украинскою символикой.
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23.09.2022 18:54 Відповісти
Можно было. Только Вы не учли один момент - доверие к Зеленскому. Его не было. Нет и сейчас. Это обстоятельство очень корректирует поведение американцев. Про ермака вообще молчу.
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23.09.2022 19:18 Відповісти
Назвати "тегерань-2"
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23.09.2022 19:21 Відповісти
"ЗЕгерань-2"
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23.09.2022 20:01 Відповісти
чому ти вирішив що розміщення БПЛА Predator хоч трошки залежить від України?!))) Невже ти думаєш що в світі дефіцит нафти що прям бажають іранську? Чим вона привабливіша за нафту саудів?! І де ти почув маячню про заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби? Що в тебе за парад дурні?!
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23.09.2022 22:24 Відповісти
С рынка убирают 10млн российских баррелей в день - чем заместить? Маячня -этоне понимать. Особенно передтем, как собираются ввести ограничения цен на российскую нафту.
БПЛА Predator залежить від України - этоя не говорил. Байден тормозит с самого начала. В декабре 2021 он продал HIMARS Иордании, а про Украину речь вообще не шла. Зачем HIMARS Иордании? заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби есть - иначе бы не было попыток заключитьс Ираном новую сделку - т.е.снятьсанкции = т.е. разрешить Ирану продавать нафту. Если бы не сопротивление Израиля, то санкциис ирана давно бы сняли.
Иран-РФ-КНДР = ось зла, именно поэтому иранские БПЛА сейчас бомбят Одессу
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23.09.2022 22:44 Відповісти
ну я відразу зрозумів що аспекти ТЕК тобі погано зрозумілі))) Заводи які працюють на марці BRENT чи Fateh не можуть просто так перейти на марку URALS. І навпаки....Поляки декілька років тому почали переобладнювати нафтопереробні підприємства, на відміну від угорців...тож, як ти кажеш "заместить" не так і просто. Санкциї Ірану дали більше як 40 років і їх трошки послабили, але ні про яке згяття і мови не їде. Інше твоє словоблуддя навіть коментувати не взмозі
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23.09.2022 22:56 Відповісти
Слоблуд санкциям против Ирана всего10 лет. 60 % Германии работало на марке URALS, сейчас встали практически три НПЗ завода. То что нефть разных сортов смешивают, ты вообще не слышал. Российская нефть досих порна рынке, но если её уберут совсем - то цены на нафту взлетят до 200. А убирать её надо.
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23.09.2022 23:05 Відповісти
ты, видимо, по украински не понимаешь. Ибо чем пояснить что ты противоречишь моим словам подтверждением их правоты, о невозможности замены сортов нефти по щелчку пальцев))) Ну три ж завода чего стали? Фактор смешивания я ни разу не опровергал, хотя тут не все так просто)) А санкции Ирану вводились многоступенчато и разнопланово, впервые в 1979 году после прихода Хоммейни. СлоВОблуд
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23.09.2022 23:17 Відповісти
три завода стали - потому что сидятна русской трубе на 100%. Более того - практически весь дизель в Германии был из Рф/Беларуси. Поэтому дизель теперь стал дороже бензина.

Шольц только что договорился с арабами о замене русской нефти. Она поступит только зимой. Но общий баланс предложения на мировом рынке уменьшится. Поэтому Запад пытается не убирать рускую нефть с рынка, а лишь ограничить цену
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29.09.2022 15:13 Відповісти
Да!
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23.09.2022 19:08 Відповісти
взагалі-то контракт на БПЛА кацапи уклали ще в січні, а розплачуються винищувачами Су-35 від яких два роки тому відмовився Єгипет
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23.09.2022 19:42 Відповісти
слушна думка
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23.09.2022 22:20 Відповісти
А сбитый пассажирский лайнер,уже простили?!
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23.09.2022 18:53 Відповісти
Поетому Иран увидел что Украинская власть тряпка и никаких наказаний и притензий Ирану не выставили и пошли дальше, фактически Иран обявил нам войну.
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23.09.2022 19:24 Відповісти
Да он просто не поручал разобраться.
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23.09.2022 20:46 Відповісти
Не прошло і двох тижнів!
Мабуть буде як з білорусією: якщо буде збито дрон, а іранського пілота візьмуть у полон, будемо вважати це об'явленням війни!
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23.09.2022 18:53 Відповісти
Розірвання діпвідносин і не забуваємо про судовий позов за збитий літак потрібно мільярди вкатати тварюкам.
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23.09.2022 18:53 Відповісти
Это просто бизнес, можно предложить закупить у них тоже дроны, США конечно будут против.
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23.09.2022 18:56 Відповісти
Jest vasi Ukrainskije droni ,te kotoryje po krymu otrabotali i Belgorode
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23.09.2022 19:03 Відповісти
Очнулся через неделю...
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23.09.2022 18:56 Відповісти
Разрыв дипотношений и прекращение какой либо торговли или сотрудничества - именно это надо сделать а не сопли жевать...
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23.09.2022 18:59 Відповісти
починаємо їб.шити іран
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23.09.2022 19:01 Відповісти
ЧИМ? АСФАЛЬТОМЕТОМ?
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23.09.2022 19:05 Відповісти
Іран сьогодні це глуха і дрімуча мусульманська автократія. Знищення заводів які виробляють безпілотники та інженерів які за це відповідають не є проблемою. Ніхто навіть не занепокоїться якщо хтось там "покурив" або спіткнувся і впав на ніж 10-12 разів... Ми ж маємо вислати з країни всіх без винятку іранців і заборонити ведення будь якого бізнесу з Іраном з конфіскацією всіх коштів та засобів які зможемо знайти в Україні.
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23.09.2022 19:12 Відповісти
коли будуть бомбити Іран, треба буде допомогти
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23.09.2022 19:16 Відповісти
Выносить на ООН, щучить правительство Ирана, непонятно так же чем заварушка в Иране нынче закончится, может страна вернется в демократию?!
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23.09.2022 19:17 Відповісти
перси і кацапи одного поля ягоди
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23.09.2022 19:31 Відповісти
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:54 Відповісти
Кто то на днях рвал на жопе волосы и орал про то что - никаких БЛА иран поставлять не будет от слова совсем и никогда, а что по итогу?? И где санкции, которыми всех пугали ??
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23.09.2022 20:01 Відповісти
Эмбарго на продукты питания из Украины для Ирана. И всех делов.
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23.09.2022 20:42 Відповісти
Посольство Ірану в Україні 👎👎👎💥💥💥
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
- просто зробіть це 🔥🔥🔥🔥
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23.09.2022 22:16 Відповісти
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23.09.2022 22:47 Відповісти
 
 