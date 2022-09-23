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Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва
Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", - зазначив Нікіфоров.
Прессекретар президента нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.
Топ коментарі
+29 Don Huan 52e626da
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+23 Vladyslav Novikov
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+22 Oleksandr Onys
показати весь коментар23.09.2022 18:52
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БПЛА Predator залежить від України - этоя не говорил. Байден тормозит с самого начала. В декабре 2021 он продал HIMARS Иордании, а про Украину речь вообще не шла. Зачем HIMARS Иордании? заплющені очі на будівництво Іраном ядерної бомби есть - иначе бы не было попыток заключитьс Ираном новую сделку - т.е.снятьсанкции = т.е. разрешить Ирану продавать нафту. Если бы не сопротивление Израиля, то санкциис ирана давно бы сняли.
Иран-РФ-КНДР = ось зла, именно поэтому иранские БПЛА сейчас бомбят Одессу
Шольц только что договорился с арабами о замене русской нефти. Она поступит только зимой. Но общий баланс предложения на мировом рынке уменьшится. Поэтому Запад пытается не убирать рускую нефть с рынка, а лишь ограничить цену
Мабуть буде як з білорусією: якщо буде збито дрон, а іранського пілота візьмуть у полон, будемо вважати це об'явленням війни!
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
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