Обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Києві, - Костін провів перемовини з прокурором Ханом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом під час офіційного візиту до США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
"Прокурор Карім Хан підтвердив, що він і його команда готові продовжувати тісну співпрацю з Офісом генерального прокурора для притягнення до відповідальності винних у тяжких міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що під час зустрічі сторони також обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, яке має відбутися незабаром.
"Також на фінальній стадії перебуває ухвалення необхідних змін до законодавства, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу прокурора МКС і його команди в Україні", - підсумували в ОДП.
Будь ласка, зачекайте...
відразу зрозуміло, де НАШ, якщо в футболчці та й бажано з "льгкой нєбрітостью"
як то кажуть: дурний приклад заразний!
вибачте, слово "істеблішмент" не про них, скоріше "квартального бомонду"
Сьогодні Одеса та Дніпропетровщина були атаковані дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
20 липня путін зустрівся з лідером Ірану і, як ми бачимо, домовився про поставку безпілотників. Тепер ці дрони атакують мирні українські міста. Сьогодні в Одесі загинула одна людина, пошкоджені житлові будинки.
Це зазіхання на наш державний суверенітет, на життя наших громадян, це допомога режиму, який приходить вбивати і нищити.
Міністерство закордонних справ має вжити всі необхідні заходи. У нас не повинно бути нічого спільного з країною, яка підтримує вбивства українців.
якось так
Якщо йдеться про Львів, то буде: суду У Львові, бо на початку слова Львів три приголосні
тому ЗАВЖДИ У ВСІХ ВИПАДКАХ буде у Львові
але тут ідеться про Київ
попромовляйте будь ласка кілька разів: суду у Києві, а потім: суду в Києві
перший варіянт звучить дико для мовця, так ніхто не говорить!
спитайте будь якого україномовного киянина, де він живе, і 99% вам відповість: я живу в Києві!
Доводжу до Вашого відома, що в основі літературної української мови лежить цитую:
******* українська літературна мова сформувалась на основі середньонаддніпрянського говору.
Тому не треба нас наддніпрянців учити правильно говорити українською!
Спочатку треба самим навчитися!
Тому не перекручуйте. Давайте вже завершимо нашу дискусію. Всього найкращого! Слава Україні!
Гарного вечора.
якщо є у - у, то треба писати у - в, або в - у
в цьому випадку ніяких варіянтів, окрім СУДУ В КИЄВІ
Тут людям не до того, хоча можна було б залучити живу людину на громадських засадах, думаю, охочих було б чимало.