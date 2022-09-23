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Обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Києві, - Костін провів перемовини з прокурором Ханом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хан,костін

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом під час офіційного візиту до США.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Прокурор Карім Хан підтвердив, що він і його команда готові продовжувати тісну співпрацю з Офісом генерального прокурора для притягнення до відповідальності винних у тяжких міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час зустрічі сторони також обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, яке має відбутися незабаром.

"Також на фінальній стадії перебуває ухвалення необхідних змін до законодавства, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу прокурора МКС і його команди в Україні", - підсумували в ОДП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор МКС Хан: Україна - місце злочину. У нас великий обсяг інформації та бажання досягти справедливості

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Україна повинна розірвати всі відносини з Іраном після їх співпраці з режимом путіна!

Сьогодні Одеса та Дніпропетровщина були атаковані дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

20 липня путін зустрівся з лідером Ірану і, як ми бачимо, домовився про поставку безпілотників. Тепер ці дрони атакують мирні українські міста. Сьогодні в Одесі загинула одна людина, пошкоджені житлові будинки.

Це зазіхання на наш державний суверенітет, на життя наших громадян, це допомога режиму, який приходить вбивати і нищити.

Міністерство закордонних справ має вжити всі необхідні заходи. У нас не повинно бути нічого спільного з країною, яка підтримує вбивства українців.
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23.09.2022 20:30
+2
це має рацію, якщо немає подвоєння
якщо є у - у, то треба писати у - в, або в - у
в цьому випадку ніяких варіянтів, окрім СУДУ В КИЄВІ
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23.09.2022 21:22
+2
наприклад: я був у Києві, але я буду в Києві
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23.09.2022 21:24
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коли дивишся на фото офіційних зустрічей українських урядовців з іноземними,
відразу зрозуміло, де НАШ, якщо в футболчці та й бажано з "льгкой нєбрітостью"
як то кажуть: дурний приклад заразний!
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23.09.2022 20:25 Відповісти
дресскод в них такий))
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23.09.2022 20:31 Відповісти
мавпують
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23.09.2022 20:36 Відповісти
зелений дресМод
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23.09.2022 20:50 Відповісти
Це ставлення до державності України.
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23.09.2022 21:11 Відповісти
не тільки, перш за все - це рівень культури нашого зеленого істеблішменту
вибачте, слово "істеблішмент" не про них, скоріше "квартального бомонду"
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23.09.2022 21:40 Відповісти
Україна повинна розірвати всі відносини з Іраном після їх співпраці з режимом путіна!

Сьогодні Одеса та Дніпропетровщина були атаковані дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

20 липня путін зустрівся з лідером Ірану і, як ми бачимо, домовився про поставку безпілотників. Тепер ці дрони атакують мирні українські міста. Сьогодні в Одесі загинула одна людина, пошкоджені житлові будинки.

Це зазіхання на наш державний суверенітет, на життя наших громадян, це допомога режиму, який приходить вбивати і нищити.

Міністерство закордонних справ має вжити всі необхідні заходи. У нас не повинно бути нічого спільного з країною, яка підтримує вбивства українців.
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23.09.2022 20:30 Відповісти
Шановний журналіст,виправ помилку в заголовку. Будь ласка.
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23.09.2022 20:38 Відповісти
Ну так, Київ - з маленької літери, а хан - з великої - це не правильно. 😁 Якщо щось, то по Хана - жартую! 😊
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23.09.2022 20:45 Відповісти
ще можна було б написати не "суду у Києві" а "суду в Києві"
якось так
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23.09.2022 20:53 Відповісти
"Київ"був написаний з малої букви. А ось, з варіантів "у Києві" чи "в Києві",правильніше буде-"у Києві".Може я і помиляюся,але воно якось милозвучніше звучить.
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23.09.2022 21:09 Відповісти
це було б слушно, якби попереднє слово не закінчувалося на "у"
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23.09.2022 21:10 Відповісти
Пане Олександр,а попробуйте сказати "суду в Львові".Воно для мене є,якесь кострубате.А ось,"суду у Львові"-вимовляється простіше.Думаю,що нюанс у вимові:перед приголосною легше вживати "у",а перед голосною-"в".
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23.09.2022 21:25 Відповісти
Пане Олівере, дивіться мій коментар нижче!
Якщо йдеться про Львів, то буде: суду У Львові, бо на початку слова Львів три приголосні
тому ЗАВЖДИ У ВСІХ ВИПАДКАХ буде у Львові
але тут ідеться про Київ
попромовляйте будь ласка кілька разів: суду у Києві, а потім: суду в Києві
перший варіянт звучить дико для мовця, так ніхто не говорить!
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23.09.2022 21:33 Відповісти
Пане Олександр,знаєте,"я буду у Києві","суду у Києві" мені не сторює ніяких проблем при вимові.Більше,я Вам скажу, воно мені звучить елегантніше, ніж "я буду в Києві".
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23.09.2022 21:58 Відповісти
Не знаю, де Ви живете, але я живу В Києві, і В Києві такого ніде не почуєш: "живу У Києві"
спитайте будь якого україномовного киянина, де він живе, і 99% вам відповість: я живу в Києві!
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23.09.2022 22:06 Відповісти
Пане Олександр,бути україномовним і говорити правильною українською-це зовсім різні речі.Це я Вам говорю,як житель заходу України.
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23.09.2022 22:57 Відповісти
Пане, Олівере, з якого це часу і дива у Західної України привілей правильно говорити українською?
Доводжу до Вашого відома, що в основі літературної української мови лежить цитую:
******* українська літературна мова сформувалась на основі середньонаддніпрянського говору.
Тому не треба нас наддніпрянців учити правильно говорити українською!
Спочатку треба самим навчитися!
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23.09.2022 23:07 Відповісти
Пане Олександр,Ви написали:"не знаю,де Ви живете..." і тому,моя відповідь була "у Львівській області ".Повірте,без будь-яких притензій на особливість у походженні. Я є реаліст і прекрасно розумію,що попри всю мою україномовність, мені достатньо порівняти як говорить Алла Мазур,або Олександр Авраменко і як говорю я,моя сім'я,моє оточення,щоб зрозуміти,що мені до правильної,літературної мови-як до неба пішки.Пане Олександр,на Ваше ствердження,що 99% україномовних київлян розмовляє правильною літературною мовою, я Вам скажу, що це неправда.Ну,може хіба в Україні є два Києва-ідеальномовний,де живете Ви і російсько-суржиково-українсько-всякий,куди до родини в гості приїзжаю я.Правда,мене п'ять років у Києві не було і може ситуація змінилася,бо до того часу ймовірність зустріти на столичній вулиці когось,хто би розмовляв мовою Карпенка-Карого,була така сама,що найти Рембранта на смітнику.
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24.09.2022 02:36 Відповісти
Шановний Олівере! Я ніде не вказував, що 99% україномовних киян говорять вишуканою українською, а лише те, що на питання, де вони живуть, вони дадуть відповідь: живу В Києві.
Тому не перекручуйте. Давайте вже завершимо нашу дискусію. Всього найкращого! Слава Україні!
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24.09.2022 12:08 Відповісти
Героям Слава!
Гарного вечора.
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24.09.2022 20:06 Відповісти
Перед приголосною бажано голосну і навпаки: в Україні - на Вкраїні, у Києві - в Алушті.
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23.09.2022 21:17 Відповісти
це має рацію, якщо немає подвоєння
якщо є у - у, то треба писати у - в, або в - у
в цьому випадку ніяких варіянтів, окрім СУДУ В КИЄВІ
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23.09.2022 21:22 Відповісти
наприклад: я був у Києві, але я буду в Києві
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23.09.2022 21:24 Відповісти
на Цензорі ще й гугл-перекладачем користуються...іноді такі перли видають..так що у або в - то для них вища математика..їх би теж відправити здавати екзамени з української..
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23.09.2022 21:51 Відповісти
Не на часі! І я не жартую!
Тут людям не до того, хоча можна було б залучити живу людину на громадських засадах, думаю, охочих було б чимало.
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23.09.2022 21:58 Відповісти
отож..багато хто працює вдома..то було б бажання
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23.09.2022 22:10 Відповісти
Треба брати приклад з Ізраіля нищити катів по всьому світу
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23.09.2022 21:13 Відповісти
 
 