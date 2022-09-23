Обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Києві, - Костін провів перемовини з прокурором Ханом

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом під час офіційного візиту до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Прокурор Карім Хан підтвердив, що він і його команда готові продовжувати тісну співпрацю з Офісом генерального прокурора для притягнення до відповідальності винних у тяжких міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час зустрічі сторони також обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, яке має відбутися незабаром.

"Також на фінальній стадії перебуває ухвалення необхідних змін до законодавства, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу прокурора МКС і його команди в Україні", - підсумували в ОДП.

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