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референдум (590) СБУ (10042)

Нам відомі понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,затримання

СБУ встановила понад 4 тис. осіб, яких агресор планує залучити до псевдореферендуму в окупованих областях України.

"У результаті багатоетапних оперативних дій Служба безпеки спільно з Офісом генерального прокурора встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Наразі ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей", – повідомляє СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Серед таких осіб – російські силовики, їхні поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД", та очільники так званих територіальних виборчих комісій".

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Відповідно до перехоплених документів країни-агресора саме підрозділи росгвардії та військової поліції з Росії мають забезпечувати охорону псевдоголосувань. Їм на допомогу направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ, зазначає СБУ.

Крім того, Служба безпеки зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

У рамках кримінальних проваджень, започаткованих слідчими СБУ за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

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Автор: Роман Свиридович
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Та те саме,що і з "батальйоном монако", дєрьмаками-татаровими, мертветчуками-бойками...
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23.09.2022 21:00 Відповісти
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23.09.2022 21:02 Відповісти
Ага.. хай ще нагадає що кількість майбутніх "мобіків" в Криму в рази перевищує кількість кацапських окупантів в Криму... А от на це "ліберал" Хадорковскій не здатний, як і всілякі Навальні з Латинінами...
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23.09.2022 21:07 Відповісти
Баліцкій живий! Це означає що спецслужби України працюють погано.
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23.09.2022 21:03 Відповісти
Прийде трохи часу як всі ці колаборанти віддадуть своє нікчемне життя на м'ясо рашистам . Чоловіки та жінки озброєні палками , навіть не лопатами підуть на «Уррааа» проти нашої броні
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23.09.2022 21:06 Відповісти
Похоже, росия начинает мировую войну.
Судя по омбундированию могилизированных, Первую мировую...
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23.09.2022 21:13 Відповісти
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23.09.2022 21:18 Відповісти
Какие суды? Штепу уже 8 лет судят, смерть им к лицу
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23.09.2022 22:32 Відповісти
 
 