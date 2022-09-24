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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох квадрокоптерів для підрозділів розвідки на фронт
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Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для розвідників ЗСУ двох квадрокоптерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.
"Дуже термінове прохання!! Двом підрозділам розвідки дуже потрібні квадрокоптери! Дуже важко збирати. Без дронів розвідка, як без очей.
Мавік 3 комбо -115 500 грн, треба два дрони", - написала волонтер.
Реквізити для допомоги:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
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