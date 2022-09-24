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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох квадрокоптерів для підрозділів розвідки на фронт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для розвідників ЗСУ двох квадрокоптерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Дуже термінове прохання!! Двом підрозділам розвідки дуже потрібні квадрокоптери! Дуже важко збирати. Без дронів розвідка, як без очей.

Мавік 3 комбо -115 500 грн, треба два дрони", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох квадрокоптерів для підрозділів розвідки на фронт 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
+2000грн
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24.09.2022 10:18
+7
цікаво,а Суркісів,Ярославсково,Бєню тощо хтось із волонтерів за 7 міс. про щось просили? І які результати?
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24.09.2022 10:41
+4
+500
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24.09.2022 10:42
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24.09.2022 10:18 Відповісти
Може тобі ще розташування підрозділів та список особового складу надати?
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24.09.2022 10:32 Відповісти
Ви серйозно думаєте що доларровий мільярдер буде красти гумунітарку?
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24.09.2022 11:30 Відповісти
цікаво,а Суркісів,Ярославсково,Бєню тощо хтось із волонтерів за 7 міс. про щось просили? І які результати?
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24.09.2022 10:41 Відповісти
+500
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24.09.2022 10:42 Відповісти
+
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24.09.2022 11:11 Відповісти
+100
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24.09.2022 11:30 Відповісти
і я пошлю трохи
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24.09.2022 12:55 Відповісти
+500
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24.09.2022 13:54 Відповісти
Ну так, проплачена канторка, бо ми Цензору платимо, щоб він незалежні новини робив, де в тому числі волонтери можуть такі зробити запити на збір коштів для армії. А Петро Олексійович - Людина, усіляки шмарклі тільки намагються на нього наліпитися. Але він для нас тепер взагалі тефлоновий, бо за 3 роки не знайшли на нього нічого, хоча купу наших коштів витратили на це, коштів платників податків. Я на це згоду не давав цим щурам драним.
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24.09.2022 14:06 Відповісти
+200
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24.09.2022 15:14 Відповісти
 
 