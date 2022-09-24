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Лавров так майстерно залишив Раду безпеки ООН, як солдати РФ поле бою, - Кулеба. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація вкотре "відзначилися" під час зустрічі на високому рівні, а саме на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося у Нью-Йорку (США) 22 вересня. Дипломат держави-терориста спізнився на зустріч на півтори години і покинув її одразу після свого виступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель, на цей факт звернув увагу глава МЗС України Дмитро Кулеба, який у своїй промові наголосив, що Лавров "втік та само майстерно, як солдати РФ із поля бою", натякаючи на поразку агресора на Харківщині.

Він зазначив, що виступ російського дипломата був традиційно насичений пропагандистськими гаслами, штампами та необґрунтованими звинуваченнями на адресу України.

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Зауважимо, що у своїй промові Лавров дозволив собі заяви, що є неприпустимими з боку представників дипломатії на найвищому рівні, зокрема лайливо обізвав президента України Володимира Зеленського. Окрім того, він вкотре звинуватив "київський режим" у "свавіллі", "злочинах" і "нацизмі" та знову поскаржився на те, що США "прикривають усі злодіяння" України.

"Єдине, що заслуговує на реакцію в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, – це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента України… А ще я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", – зауважив український міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
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23.09.2022 22:09
+33
в Тбилиси начались антирасейские митинги.... поют известную во всем мире песню.....
https://twitter.com/i/status/1573335112187809792
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23.09.2022 22:12
+31
Коняка поскакала галопом
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23.09.2022 22:05
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навіщо російських фашистів взагалі туди впускають? аби Гебельс був живий, то імпотенти з ООН би його послухали.
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23.09.2022 22:04 Відповісти
"Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син", - сказав Лавров.
Касаби "своіх нє бросают..."
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24.09.2022 05:01 Відповісти
Коняка поскакала галопом
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23.09.2022 22:05 Відповісти
Хлопець українського походження з Ізраїлю протягом 175 днів клав у Стіну Плачу по 100 папірців із проханням "Боже, зроби так, щоб усі росіяни вмерли".
https://uainfo.org/blognews/1663942624--tse-pochalo-pratsyuvati-***********-bloger-v-izrayili-za-175.html
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23.09.2022 22:08 Відповісти
ааа, то це я бачив на касапському пабліку ссиль на відео, де вони пистіли "укры намусорили". Я не захотів відкривати ссиль...
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23.09.2022 23:14 Відповісти
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23.09.2022 22:09 Відповісти
Бо вони сцуться узнати страшну правду.
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23.09.2022 22:16 Відповісти
Похоже, росия начинает мировую войну.

Судя по омбундированию могилизированных, Первую мировую...
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23.09.2022 22:42 Відповісти
Та "обмундірованіє" у них якораз "майже *******" (хоч і "одноразове") А от озброєння! Та й інше матеріально-технічне забезпечення не краще! У товариша син - медик А в його медпідрозділі фельдшер Чоловікові під 60 Так сміявся, побачивши комплектацію сумки санітара російської армії - таким набором він користувався, коли служив строкову службу в Радянській армії!
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24.09.2022 04:24 Відповісти
😂
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24.09.2022 15:50 Відповісти
В Казахстане взлетели цены на жильё и пропали свободные гостиницы - The Moscow Times.

По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.

Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
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23.09.2022 22:50 Відповісти
в Тбилиси начались антирасейские митинги.... поют известную во всем мире песню.....
https://twitter.com/i/status/1573335112187809792
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23.09.2022 22:12 Відповісти
Гарно співають! Грузини з дитинства всі гарно поють...
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23.09.2022 22:22 Відповісти
Як же гарно грузини співають!
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23.09.2022 22:32 Відповісти
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛАЛА!!!!!!!!!!путинХУЙЛО!!!!!!!!!ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛАЛА!!!!!!!!!!!!ДА ДА ДА!!!!!!!!!!!
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23.09.2022 22:49 Відповісти
мерина би хапонути в кайданки, та й в Гаагу...
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23.09.2022 22:16 Відповісти
у Радбезі мазохисти якісь, вислуховувати оту маячню..виключити рфію мовчки та й по всьому..ні, ну можна коняці ще екскурсію Україною влаштувати з охоронцями з числа блакитних касок
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23.09.2022 22:17 Відповісти
Лошадь ушла галопом...
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23.09.2022 22:19 Відповісти
Лавров истинный представитель своего государства прибежал, нагадил и быстро убежал....

стала кляча уже старой боится стресса и на колбасу....
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23.09.2022 22:26 Відповісти
.
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23.09.2022 22:39 Відповісти
...да уж, як можна коротеньке слово "пи...дец" прикрасити...воістину "велик и могуч..."
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24.09.2022 06:31 Відповісти
Даже Горбачов так бы не смог, а он был мастер молоть языком три часа и ничего не сказать.
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24.09.2022 06:36 Відповісти
.
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23.09.2022 22:43 Відповісти
Гірше! Діти у нас вітаються "Слава Україні" І у відповідь чують -"Героям слава!"
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24.09.2022 04:28 Відповісти
шо правда то правда)
Правда "руський" в школі прогулював
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24.09.2022 04:41 Відповісти
👍😂 Спасибо! Давно так не смеялась...🤣
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24.09.2022 15:57 Відповісти
Стесняется лошадиной морды?
Правильно!
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23.09.2022 22:44 Відповісти
Начнем с Кулебы - новости от МЗС Украины связаны только с Кулебой. А что делают остальные 8478 сотрудников МЗС? Может нужно оставить только Кулебу?

Источник - https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
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23.09.2022 22:55 Відповісти
Туповатые какие-то вопросы, если оставить только Кулебу, то даже сайт обновить некому будет.
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24.09.2022 09:28 Відповісти
Тужится лошадь подорванным скрепом-

На воздух, видать, уже наплевать.

Ведь ей не до жиру -лишь быть бы ей живу,
С нее только ржать, етить ее мать.
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23.09.2022 22:59 Відповісти
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23.09.2022 23:04 Відповісти
При бегстве лошадь все подковы потеряла? А почему охрана не пристрелила при попытке бегства?
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23.09.2022 23:06 Відповісти
...набоїв шкода
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24.09.2022 06:33 Відповісти
Цікаво, а коли у Лаврова та Небензі закінчуються американські візи, щоб їхні морди вже в ООН не бачити?
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23.09.2022 23:20 Відповісти
Международная дипломатия превратилась в сборище недалеких троллей. Да и главы государств ничем не лучше.
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23.09.2022 23:46 Відповісти
..шайку админов вк и ок следует признать также соучастниками военных преступлений в Ukraine Материалы направлены в комичсию ООН под руководством Mose
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24.09.2022 06:14 Відповісти
Лошадь всем своим видом показывает-"Усыпите меня".
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24.09.2022 06:55 Відповісти
а що чмоня армянське англійської не знає ? вже би краще на армянській ніс ту нісенітницю
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24.09.2022 09:29 Відповісти
Рванув по магазинах, ато коли ще випустять
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24.09.2022 12:12 Відповісти
 
 