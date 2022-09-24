Лавров так майстерно залишив Раду безпеки ООН, як солдати РФ поле бою, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація вкотре "відзначилися" під час зустрічі на високому рівні, а саме на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося у Нью-Йорку (США) 22 вересня. Дипломат держави-терориста спізнився на зустріч на півтори години і покинув її одразу після свого виступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель, на цей факт звернув увагу глава МЗС України Дмитро Кулеба, який у своїй промові наголосив, що Лавров "втік та само майстерно, як солдати РФ із поля бою", натякаючи на поразку агресора на Харківщині.

Він зазначив, що виступ російського дипломата був традиційно насичений пропагандистськими гаслами, штампами та необґрунтованими звинуваченнями на адресу України.

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Зауважимо, що у своїй промові Лавров дозволив собі заяви, що є неприпустимими з боку представників дипломатії на найвищому рівні, зокрема лайливо обізвав президента України Володимира Зеленського. Окрім того, він вкотре звинуватив "київський режим" у "свавіллі", "злочинах" і "нацизмі" та знову поскаржився на те, що США "прикривають усі злодіяння" України.

"Єдине, що заслуговує на реакцію в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, – це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента України… А ще я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", – зауважив український міністр.

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