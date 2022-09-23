Посла Ірану позбавлять акредитації через постачання іранського озброєння Росії для війни проти України, - МЗС
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У відповідь на постачання Іраном озброєння РФ для ведення війни проти України буде скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Посла Ірану позбавлять акредитації.
Про це повідомили у МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
На виконання доручення Президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.
"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - йдеться у повідомленні.
У відповідь на такий недружній акт Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Треба ногою під сраку давати і припиняти відносини.
І припинити обслуговування літаків АН, що знаходяться в ірані.
розривати всі відносини з Іраном і через суд стягнути великі компенсації за сбитий Боїнг !
кілька місяців тому їхній представник уряду божився, що не продаватимуть беспілотники рашці
щоб їх покарав Аллах і щоб їх поховали в свино-собачій шкурі !
Яке рішення?
Також, постачає авіаційні двигуни, здійснює ремонт та обслуговування літаків.
Крім того, за нашими ліцензіями, іран виготовляє літаки.
Існування двох держав в одній, це проблеми ірану, а не наші.
Бо так само, можна виправдовувати кацапів: мовляв, це все *****, а вони не при справах!
Обравши недолугого клоуна президентом, ми отримали те що маємо.
В тому числі, розмінований Чонгар.
За всі дії настає відповідальність.
Саме народ допустив до влади скажених релігійних фанатиків.
Ось вам конструктив.
З одним будете вести справи, укладати торгівельні угоди, а в інше будете слати ноти протесту за збитий літак, продаж рашистам дронів, та закидати посла тухлими яйцями.
Ідеальний розклад і жодного пафосу.
Особливо третій її розділ, який називається "Права народа"?
21 травня 2021 року, Верховний суд провінції Онтаріо (Канада) визнав, що збиття літака є навмисним терористичним актом.
А де ж наш український суд, найсправедливіший суд у світі?
Засунув язик в дупу гарантові?
Для показу чіткої позиції держави Україна з цього питання!
Розривати дипломатичні відносини з Іраном, перестати обслуговувати АН іранські, компенсації за збитий Боїнг, забрати всіх українських спеціалістів з Бушерської АЕС, непостачати в Іран сільськогосподарську продукцію!
О. Грибоедов був одним із авторів принизливої для Персії Туркманчайської мирової угоди. Коли ж він прибув до Тегерану як посол, він відразу почав застосовувати на ділі розроблену ним програму дій: підкреслював рос. достоинство русского имени, порушував прийнятий етикет шахського двору, не виказував до шаха належної пошани, наполегливо вимагав сплати контрибуції не йдучи ні на які поступки. Приймав під своє заступництво то доглядача гарему, то його мешканок, якщо вони були з числа російських підданих і шукали захисту російської посла. Взагалі намагався ні в чому не поступатися норовливим персам. Все це робилося навмисне і, врешті-решт, Грибоєдов занадто далеко зайшов. Збуджуваний сторонніми нашіптуваннями, він діяв іноді зухвалим чином [2].
так часи міняються, вже не Персія, а іран.
Але не дивно, бо зараз тимчасово при владі Zеленські агенти кремля...(
У поточному сезоні активним постачальником зерна в Іран була Україна. За оцінками ІА «АПК-Інформ», за період з липня по лютий 2021/22 МР на ринок Ірану сумарно було відвантажено 1,5 млн тонн основних зернових культур, що склало 8% загального прогнозованого експертами USDA імпорту пшениці, ячменю та кукурудзи."