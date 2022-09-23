Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща вимагають запровадити у новому пакеті ЄС жорсткіші санкції проти РФ, – Bloomberg
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За даними агентства Bloomberg, Польща, Ірландія та три країни Балтії вимагають посилити тиск на Росію у новому пакеті санкцій Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Видання зазначає, що Польща, Ірландія та три прибалтійських країни хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції щодо російської енергетики, включивши до них заборону на зріджений газ (LPG) та обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики.
Пропозиції від групи країн ЄС також включають виключення більшої кількості російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT, починаючи з Газпромбанку.
Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також висунули пропозиції заборонити страхові послуги, а також посилити обмеження на операції з криптоактивами, йдеться у документі.
П'ять країн також пропонують заборонити використання продуктів російської фірми з кібербезпеки "Лабораторії Касперського" в ЄС та посилити чинні обмеження на експорт технологій.
Bloomberg наводить список санкцій, який також обговорювалися на зборах міністрів країн Євросоюзу:
- розширення обмежень, що накладаються на вхід російських суден до портів ЄС;
- ввести заборону надання ІТ-послуг до Росії, включно з програмним забезпеченням та послугами в галузі кібербезпеки;
- накладення санкції на більшу кількість російських пропагандистських ЗМІ та заборонити організаціям, зареєстрованим у ЄС, отримувати фінансування від організацій, пов'язаних із російською державою;
- заборонити імпорт російських алмазів та обмежити імпорт російської сталі;
- заборонити продаж нерухомості російським компаніям та громадянам, які не є резидентами ЄС.
ЗМІ повідомляли, що країни попередньо домовилися обмежити ціни на російську нафту в рамках восьмого пакету санкцій проти Росії у відповідь на мобілізацію в РФ. Bloomberg уточнює, що, ймовірно, такий захід вимагатиме послабити заборону на послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування частини постачань російської нафти.
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"Друга" армія світу розпочала термінову мобілізацію.
Шапка вушанка, кирзачі та трилінійка 1895 року випуску, мають шокувати супротивника.
Схоже наступна мобілізація вийде на поле бою з луками та стрілами. .
Судя по омбундированию могилизированных, Первую мировую...
Але тільки транзитом! далі хай їдуть собі західніше.
Чим більше росіян з росії втече - тим менше путіну вдасться мобілізувати.
Якщо "G7 (окрім вказаних в цій інфі країн!) обіцяє і напрлягає на подальших точкових санкціях і продовженні економічного та політичного тиску на РФ", то мадьяри в особі Сіярто каже, що " нема розумних причин для обговорення ще одного пакету санкцій (на лаптєстан), особливо коли йдеться про енергетику". Мовляв, щоб "угорський народ не платив за війну, до якої він не має жодного стосунку". І погрожує: "якщо буде проєкт (нових санкцій від Євросоюзу), ми братимемо участь в обговореннях, але ми не дамо згоди ні на що, що суперечило б нашим національним інтересам"
От так от.
В кожній цивілізації є свої Іуди на 30 срібеників.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/23/7147403/
До сих пор Шредер, которого прямо вскрыли на измене Родине, никак не арестован. Он вообще никак не пострадал. Он 20 лет получал бесплатное содержание за деньги налогоплательщиков. Меркель шлюха даже не покаялась за свои чудовищные решения. И я не говорю про Украину, пускай ей на нас плевать. Я говорю про десятки убитых женщин и мужчин от рук мигрантов. Кто вообще все это начал? Путин конечно, сделав массовую дестабилизацию обстановки. Это легко понять, если исходить из того, что обрисовывается на кацапской пропаганде. Там эти факты с впуском мигрантов иногда были известны даже раньше, чем это стало известно общественности. Это его геополитический проект удушения Европы с помощью мигрантов, чтобы все ультраправые партии под его кормежкой (адг, ле-пен и другие) получили кресла под контролем ФСБ. И Меркель все это возглавила, крыса. Еще на Польшу шли потоки ненависти, когда они не пускали мигрантов и лупили дубинками зерграш из Бульбостана. А потом внезапно Польша приняла миллионы беженцев без всяких вопросов из Украины. И приткнула (на некоторое время) ультранационалистов своих же, которые тоже на содержании у чмони. И где здесь выход, если судебная система Германии не работает, ничего не происходит?
Впрочем, у Германии есть один хороший нюанс: там запрещены камеры наблюдения довольно сильно, тоже самое и с видеорегистраторами. Можно легко использовать диверсантов, кто будет ликвидировать всю пропутинскую власть по очереди. Последние же априори трусливые и продажные, не имею чести, то есть убил 10% людей и остальные 90% зассут. Как раз работа для СБУ, турков там много, многие хотят подзаработать и вообще сделать хорошее дело и для нас, и для себя, и для человечества.
Надзвичайний та Повноважний Посол Манучехр Мораді працює в Києві з 2018. Він автор кількох робіт про необхідність стратегічного союзу між Росією та Іраном.
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