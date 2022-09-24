США вже мають інформацію про цифри, які Росія оголосить на псевдореферендумах на окупованих територіях, - Білий дім

Сполучені Штати отримали дані про те, як російська окупаційна влада збирається маніпулювати з результатами фейкових референдумів в Україні, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

Про це заявила в п’ятницю під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - зауважила представниця Білого дому.

Вона уточнила, що в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до росії, які мають бути оголошені за результатами цих фейкових "голосувань".

У цьому зв’язку, представниця Білого дому зауважила, що росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.

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