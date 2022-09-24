США вже мають інформацію про цифри, які Росія оголосить на псевдореферендумах на окупованих територіях, - Білий дім
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Сполучені Штати отримали дані про те, як російська окупаційна влада збирається маніпулювати з результатами фейкових референдумів в Україні, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.
Про це заявила в п’ятницю під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - зауважила представниця Білого дому.
Вона уточнила, що в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до росії, які мають бути оголошені за результатами цих фейкових "голосувань".
У цьому зв’язку, представниця Білого дому зауважила, що росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.
Будь ласка, зачекайте...
Какой-то жесткий слив от чмони, который ведет его у такому же сливу с угрозой применения ядерного оружия. Если бы провел референдум в Луганске и области, то это могло бы не вызвать такой жесткой насмешки и плана действий против чмони. Но проводить референдум, контролируя лишь часть населения, это просто позор.
С такими успехами мы может удаленный референдум провести для жителей Белгорода, не желают ли они объявить о независимости. Присылать голоса по емейл-голосованию. Затем на законных основаниях ввести туда войска.
Хто не вірить - погугліть
Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
Ця зброя належить до категорії «передових оборонних технологій» і офіційно не підлягає продажу до України, а тому купується обхідним шляхом через Польщу. У міністерстві оборони Ізраїлю знають про кінцевий адресат зброї, але вважають за краще не заважати постачанням, пише сайт.
Припускають, що так Ізраїль відповідає на закупівлю Росією іранських дронів. І не випадково «витік» інформації про постачання з'явився одночасно із застосуванням іранських БПЛА російськими військами в Україні. Угода, що свідчить про зближення Росії та Ірану, не залишилася непоміченою в Ізраїлі.
А у випадку успіху - яка буде реклама , і скільки країн (у т.ч. продвинутих) захоче закупити
А не працює - а то не ми , а то не наше
голландці вже проводять референдум про приєднання мордору ...
Дивитись із 2 хв...
Хорошо что не видим этого Дзюбу и остальных деревянных полен на ЧМ и ЧЕ, Спартачей или ЦСКА в лиге Чемпионов, не надо нам их епанный хоккей...есть Канада и НХЛ...Не хочу видеть их триколорную тряпку на Олимпиадах.... Не хочу, чтобы русские быдлофаны встречались мне по Европам.....
Пусть деградируют на своих ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ им.Куклачева и лошади Пржывальского)))))
А уявляєте собі, які фальсіфікації чекають нас на наступних виборах????
Вангую, що Зедебіл і його банда намалюють собі 80%, щоб ніби і натяку не було, що перевага в межах 3-5%. Зелені переплюнуть навіть х.уйла. Побачите!!!
Вже почали озвучувати фейкові результати фейкових опитувань)))
Дебіли, *****!
отак бабло на Оман й капає..
Бо окупанти в подавній більшості населенних пунктів не мають колаборацію з місцевими органами влади , не мають навіть приблизного уявлення скільки не встигло від їх "рюзкага мірі" збігти . А ось українська влада має уявлення , бо документація саме в руках влади .
Так що , з міліоної Херсонщини прийти зможуть тільки тисяч 40 . Якщо 30 тисяч пригонять силоміць.
З Запоріжчини -- йще гірша картина , бо подавна більшість її контролюється Україною -- включаючи областний центр . Схожа картина й по Донетчині .
Та й значна частина Луганщини це фронтова зона ...