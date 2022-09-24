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референдум (590) США (14488) Жан-П'єр Карін (46)

США вже мають інформацію про цифри, які Росія оголосить на псевдореферендумах на окупованих територіях, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жан-п’єр,карін

Сполучені Штати отримали дані про те, як російська окупаційна влада збирається маніпулювати з результатами фейкових референдумів в Україні, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

Про це заявила в п’ятницю під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - зауважила представниця Білого дому.

Вона уточнила, що в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до росії, які мають бути оголошені за результатами цих фейкових "голосувань".

У цьому зв’язку, представниця Білого дому зауважила, що росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам відомі понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму, - СБУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Херсон_це_Україна! @Irina61032137

Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
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23.09.2022 23:53
+44
Грузия
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23.09.2022 23:38
+36
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23.09.2022 23:42
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А як же 146?
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23.09.2022 23:34 Відповісти
то явка 75%, а за - 146%
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23.09.2022 23:38 Відповісти
75% в Украине +75% на рашке = около 146%
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23.09.2022 23:52 Відповісти
Так й на референдумі про обнулення за 5 діб було відомо, що буде 78%. Букмейкери не приймали ставки, бо з кремля витік був.
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23.09.2022 23:36 Відповісти
Так може США тепер потопить чорноморський флот?
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23.09.2022 23:36 Відповісти
А шо...стрельнуть болванкою по якомусь НАТОвському кораблю і сказать, шо то кацапи стрельнули і потопить їх н**й.
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24.09.2022 00:08 Відповісти
нет, им нравится быть статистами
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24.09.2022 01:05 Відповісти
Байден сказав що потопить якщо ***** застосує ядерну бомбу. На мою думку, це не рівнозначна відповідь.
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24.09.2022 05:10 Відповісти
Ёрничать будешь на швабре или пляшке из под горилки,хрюсский
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24.09.2022 07:42 Відповісти
Не спойлерите раньше. Там по плану 120% жителей Запорожья проголосовать собрались.

Какой-то жесткий слив от чмони, который ведет его у такому же сливу с угрозой применения ядерного оружия. Если бы провел референдум в Луганске и области, то это могло бы не вызвать такой жесткой насмешки и плана действий против чмони. Но проводить референдум, контролируя лишь часть населения, это просто позор.

С такими успехами мы может удаленный референдум провести для жителей Белгорода, не желают ли они объявить о независимости. Присылать голоса по емейл-голосованию. Затем на законных основаниях ввести туда войска.
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23.09.2022 23:38 Відповісти
По Расейской Конституции на референдум запрещено выносить вопросы о выходе субьекта федерации из состава федерации
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24.09.2022 01:11 Відповісти
А воопше т о Путин отчасти прав. ТРАСТ СНГ закончился еще пару лет тому назад и он возвращает СССР к состоянию на 19.08. 1991 года. Наша украинская власть а тем более США не хочет рассказать правду о ТРАСТЕ созданным Кравчуком Ельциным и Шушкевичем в 1991 году
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24.09.2022 01:15 Відповісти
До тех пор пока в мире будет управлять финансовое ЛоББИ из БУДТО ВЫБРАННЫМ БОГОМ НАРОДА до тех пор не прекратятся войны. Кто и на какие деньги начал 1МВ? А 2МВ? Этому лобби в резиновой жоппе все --главное гешефт на крови
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24.09.2022 01:19 Відповісти
Ты часом не из массонской ложи вещаешь? Каменьщик долбанный....
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24.09.2022 08:34 Відповісти
Странный пост , вы хоть знаете что такое Траст? А Трасти? А слепой траст?
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24.09.2022 05:12 Відповісти
А навіщо йому знати. Його задача щось ********* і заробити копійчину.
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24.09.2022 21:36 Відповісти
Как собственно и в нашей конституции, запрещено выносить на референдумы вопросы территориальной целостности и т.д. А вопрос территориальных изменений ТОЛЬКО на общенациональном референдуме (не местном)
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24.09.2022 01:40 Відповісти
Так у нас унітарна держава, а рф-ія - федерація де компактно проживають народи певної національності: Дагестан, Якутія, Калмикія і т.п.
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25.09.2022 17:46 Відповісти
Поправки цапі внесли уже после 14го
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24.09.2022 07:45 Відповісти
Грузия
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23.09.2022 23:38 Відповісти
Русские дезертиры даже не поймут, что их высмеивают. Скажут, о, привет.
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23.09.2022 23:59 Відповісти
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24.09.2022 01:19 Відповісти
Найцікавіше, що в Тбілісі є парк дизертирів і ринок дизертирів.
Хто не вірить - погугліть
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24.09.2022 11:38 Відповісти
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23.09.2022 23:42 Відповісти
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23.09.2022 23:46 Відповісти
Раби нічого крім гидоти не викликають
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23.09.2022 23:51 Відповісти
Абратітесь к ЗСУ
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23.09.2022 23:52 Відповісти
это единственое что ее беспокоит?!
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24.09.2022 01:06 Відповісти
"Формы не хватаеть, берцо́в нетути от слова совсем" - так а нахрена? В домашнем пацаны поедут, маманя, в трениках и кроссовках abibas, там надолго не надоть - привезут, в атаку немного пробежаться и амба
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24.09.2022 01:25 Відповісти
Хай скидують гроші Притулі,він все купить,що треба😀і бєрци,і форму
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24.09.2022 02:17 Відповісти
Далі буде...
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24.09.2022 10:04 Відповісти
Хай звернуться до спортлото.
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24.09.2022 21:39 Відповісти
Позорище.., как такое вообще возможно в наше время..Это какой-то экскурс в историю.., лет на 100..Но больше напоминает жуткое средневековье..
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23.09.2022 23:52 Відповісти
Так они (хрюсские) такие и есть ,они живут прошлім отсталім дремучим ,только со смартфонами в лапах
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24.09.2022 07:49 Відповісти
Херсон_це_Україна! @Irina61032137

Всі ми розуміємо, що почнеться після "референдуму".Тому патріоти з Херсона пишуть такі "заповіти"... Приєднуюся до кожного слова. Якщо нас знищать, то знайте, що ми до останнього любили Україну всім серцем. І чекали ЗСУ. Херсон це Україна!
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23.09.2022 23:53 Відповісти
Вместо результата войны "Украина восстановила суверенитет над Дон и Луг областями" Путин предпочел "Украина аннексирвоала части России". Если обосраться так по полной.
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24.09.2022 00:03 Відповісти
🇺🇦🇮🇱Міністерство оборони Ізраїлю негласно санкціонувало постачання Україні ******** систем боротьби з безпілотниками, - «Зман Ісраель».

Ця зброя належить до категорії «передових оборонних технологій» і офіційно не підлягає продажу до України, а тому купується обхідним шляхом через Польщу. У міністерстві оборони Ізраїлю знають про кінцевий адресат зброї, але вважають за краще не заважати постачанням, пише сайт.

Припускають, що так Ізраїль відповідає на закупівлю Росією іранських дронів. І не випадково «витік» інформації про постачання з'явився одночасно із застосуванням іранських БПЛА російськими військами в Україні. Угода, що свідчить про зближення Росії та Ірану, не залишилася непоміченою в Ізраїлі.
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24.09.2022 00:17 Відповісти
Саме найцікавіще що Іран пішов на зближенням із своїми (можливо і не ворогами) євреями із владної російської верхівки. А з другої люто ненавидить Ізраїль
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24.09.2022 01:23 Відповісти
Так Іран з Ізраїлем будуть воювати один з одним на території України?
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25.09.2022 17:51 Відповісти
а де ще ліпше випробувати нову зброю , чим на реальних бойових діях
А у випадку успіху - яка буде реклама , і скільки країн (у т.ч. продвинутих) захоче закупити
А не працює - а то не ми , а то не наше
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24.09.2022 02:38 Відповісти
Сьогодні було збито мінімум 7 іранських беспілотників, через кілька днів будемо по 20 за добу збивати
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24.09.2022 07:44 Відповісти
http://мнехочетсякголландии.com

голландці вже проводять референдум про приєднання мордору ...
Дивитись із 2 хв...
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24.09.2022 00:22 Відповісти
С одной стороны плохо....Но с другой стороны, им почти все международные спортивные федерации, четко выставили притензии, что возвращение в БОЛЬШОЙ СПОРТ, только после полной деокупации...в том числе и Крыма....

Хорошо что не видим этого Дзюбу и остальных деревянных полен на ЧМ и ЧЕ, Спартачей или ЦСКА в лиге Чемпионов, не надо нам их епанный хоккей...есть Канада и НХЛ...Не хочу видеть их триколорную тряпку на Олимпиадах.... Не хочу, чтобы русские быдлофаны встречались мне по Европам.....
Пусть деградируют на своих ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ им.Куклачева и лошади Пржывальского)))))
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24.09.2022 00:36 Відповісти
или Луначарского...
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24.09.2022 21:26 Відповісти
Ну... тут і так все зрозуміло...
А уявляєте собі, які фальсіфікації чекають нас на наступних виборах????
Вангую, що Зедебіл і його банда намалюють собі 80%, щоб ніби і натяку не було, що перевага в межах 3-5%. Зелені переплюнуть навіть х.уйла. Побачите!!!
Вже почали озвучувати фейкові результати фейкових опитувань)))
Дебіли, *****!
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24.09.2022 00:44 Відповісти
заспокойтесь..до кінця безкінечного воєного стану вибори заборонені
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24.09.2022 00:50 Відповісти
Та то і зрозуміло, що зебілу тепер ще краще ніж при ковіді - і красти, і сидіти ************ чим довше. Я колись писала, що х.уйло допоможе воєнним станом своєму дружбану триматися при владі. Я просто не могла уявити, що то буде в таких масштабах!!!
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24.09.2022 03:31 Відповісти
ну так..крадуть вже у промислових масштабах..а з соцопитуваннями теж прикол..Зебіл постійно їх проводить через центр Разумкова, який належить Дмитру Разумкову..туди теж - закопуй грошенята - не хочу....через таку хрінь, рекламу й страхування

отак бабло на Оман й капає..
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24.09.2022 13:29 Відповісти
Дмитру Разумкову той центр и близько не належить
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24.09.2022 21:04 Відповісти
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24.09.2022 01:12 Відповісти
Взагалі нафіга реагувати на цей фарс? Нафіга росія влаштовує цей фарс? Просто б вже анексували офіційно і все. Чи дебіли навколо,не розуміють що відбувається зараз в Україні? А як росія влаштувала,то треба було просто мовчати. Без коментарів. Анексували. Наші хлопці прийшли,забрали з часом назад і на тому все. Цей галас надає якоїсь важливості цьому псевдореферендумі.
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24.09.2022 02:12 Відповісти
Весь цей фарс це 100% для внутрішнього рабського населення
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24.09.2022 07:47 Відповісти
💯
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24.09.2022 09:16 Відповісти
Цей фарс потрібен як для внутрішнього расєйського споживача так і для зовнішнього, для зовнішнього ще більше, расєйська пропаганда у світі має чимось виправдовувати свої "визвольні" спецоперації в Україні...
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25.09.2022 11:43 Відповісти
кацапам вірити - себе не поважати
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24.09.2022 03:52 Відповісти
не менше 146%! і що сша збирається робити з цього приводу?
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24.09.2022 04:50 Відповісти
Аж Нiчого , вони чекають на ядерний удар, а от уже тоді Байден пригрозив що потопить Чорноморський флот, ***** вже злякався і напевно приготував більшу за місткістю валізку для свого внутрішнього змісту.
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24.09.2022 05:43 Відповісти
Я тоже располагаю. 99% за. И что? Будут нам ракеты от США?
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24.09.2022 12:14 Відповісти
Уже несколько месяцев США предупреждают власти России о тяжелых последствиях использования ядерного оружия. Байден и Блинкен, как попугаи, 6 месяцев повторяют одно и то же - мы не можем позволить Путину остаться безнаказанным. 6 месяцев бубнить одно и то же... Уж лучше бы просто молчали. Пустословие ежедневное...
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24.09.2022 13:31 Відповісти
Відповідь мамані син якої получив тільки противогаз: Ну так усе вірно- з допомогою противогаза любий моги...вибачаюсь, мобілізований зможе здобути берці від когось з 200, тут без противогазу ніяк, а то ті 200 вони якось не дуже добре пахнуть.
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24.09.2022 14:32 Відповісти
ну зимою харя не замерзне !
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24.09.2022 16:05 Відповісти
Мені важко не сподобається навіть вираз "псевдорехферендум" . Тому що за світовою практикою таким словосполученням обзивають зазвичай усякі неконституційні дії місцевих шахраїв-популістів . Тут зовсім інший склад злочину . Я би на місці українських правознавців домагався від влади ставити питання в міжнародних судах про введення додаткової відповідальності за спроби проводити подобні бандитськи маніпуляції на окупованних теріторіях . Требо в тіло законодавства усіх цівілізованних країн вводити норму навіть за згадку слова "референдум" в контексті окупованих теріторій . Тобто Ліпеніха , або Сігал щось там вякнув про "ригхферендум" по Криму ... Перший раз штраф в в 100 тисяч євро . Другий раз -- соціальні роботи строком на місяць ...
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24.09.2022 15:58 Відповісти
Йще про цифри озвученні ... Відсотки це важливо для публічних політиків . Але аналітики й центри прийняття рішень орієнуються не на відсотки , а на абсолютні цифри . Бо явка це такий показник, яким більшо всього маніпулють ... Бо реально можно добитися й 70% "за" й 80% й навіть 101% , коли прийде на це шахрайство колаборансткі угрупування повним складом й ще тарганів з собою приведуть , то й вийде 105% "за" . А ось по можливості загнати до місця маніпуляції хоча б 10% населення , яке просто й тупо від недовіри до озброєнних чужаків не виженешь із хати зайвий раз до магазину -- ось це смоделювати неможливо . Й на цьому й будується тотальне невизнання світом таких маніпуляцій навіть на рівні погодження що ось це якось може нагадувати опитування .

Бо окупанти в подавній більшості населенних пунктів не мають колаборацію з місцевими органами влади , не мають навіть приблизного уявлення скільки не встигло від їх "рюзкага мірі" збігти . А ось українська влада має уявлення , бо документація саме в руках влади .
Так що , з міліоної Херсонщини прийти зможуть тільки тисяч 40 . Якщо 30 тисяч пригонять силоміць.
З Запоріжчини -- йще гірша картина , бо подавна більшість її контролюється Україною -- включаючи областний центр . Схожа картина й по Донетчині .
Та й значна частина Луганщини це фронтова зона ...
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24.09.2022 16:20 Відповісти
А что есть разница какие цифры на этом цирке? Это незаконно в любом виде.
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24.09.2022 15:59 Відповісти
Может расскажешь Эрдогану про Северный Кипр? В смысле про законность.
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25.09.2022 13:32 Відповісти
Як би я був Головнокомандуючий, то у дні псевдореферендума я б посилив Партизанський рух на окупованих територіях, включаючи взриви типографій які друкують бюлетені, чи перехоплення завезених бюлетенів, також "виховна робота" з робіниками на виборчих дільницях, або громкі взриви і великі пожежи по всіх окупованих містах де буде проводитись псевдереферендуми. Варіантів багато, але ж Зе це Бубочка, з лайна кулю не зліпиш, тому він не буде заважати проведенню референдумів
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24.09.2022 22:38 Відповісти
По групах пішла інформація, що озброєні ординці ходять по хатах з бланками референдуму і силою заставляють підписувати
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24.09.2022 23:56 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/2816776525013182/user/100036191537971/?__cft__[0]=AZXyPREbjpdo8WFQKS_3MieZoHUmB-6i7oWd_Xszs4neU2nkFiUGxieGhOKq8VcXr9HM5gLibcaoJtXCd4xQISLg_QZles49aaee2D5jfE7JHTprhG8TSKMG00mBeakEpk7W_tHJFqk-_IP4Z4Q9SXS2dX0YcfVdL8z0bm8m8mR6x5hOjFHjc21uMqnpyNjzyfLDX7ROyDRXlIgyqfCu8JuKCPtwDWtUsEgVnEFhmv06bw&__tn__=-]C%2CP-R
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25.09.2022 00:08 Відповісти
В Мариуполе тоже наверное будет 75%, а впрочем какая разница это же спецоперация по освобождению, зачем вообще референдум проводить?.
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25.09.2022 17:52 Відповісти
В Буче , Изюме и других городах тоже хотели референдум провест или это жест доброй воли?.
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25.09.2022 17:55 Відповісти
 
 