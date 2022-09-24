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Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин, і світ це точно почув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні в п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе та реалістичне", - сказав Зеленський, нагадавши, що йдеться про п'ять пунктів: покарання агресора, захист життя, відновлення безпеки та територіальна цілісність, гарантії безпеки та рішучість світової більшості.

"А що представила Росія? Знову недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами", - зазначив президент.

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Він висловив подяку "всім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї та на всіх заходах в Америці цього тижня".

"Зокрема, я взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її такою актуальною. Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати", - сказав президент.

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Україна, зазначив він, постійно збільшує експорт продовольства, "ми допомагаємо продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі. І ніколи – ніколи! – Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ все це цінує".

"Завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат – російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального Півдня. Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія", - зазначив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
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24.09.2022 03:22
+27
Готувалася здати Україну, але щось пішло не так.
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24.09.2022 07:11
+20
Нада просто пірістать стрілять.
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24.09.2022 07:08
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24.09.2022 03:22 Відповісти
Готувалася здати Україну, але щось пішло не так.
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24.09.2022 07:11 Відповісти
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24.09.2022 10:58 Відповісти
гниди, Харків була також вказівка здавати, але не вийшло.
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24.09.2022 12:56 Відповісти
"Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син", - сказав Лавров.
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24.09.2022 05:05 Відповісти
навіщо перекручуєте? лавров сказав, що у американців є така приказка і вона ніби стосується Зеленського "Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син"
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24.09.2022 11:45 Відповісти
Що саме я перекрутив? Не процитував весь виступ "пєчальной лошаді"?
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24.09.2022 13:57 Відповісти
Нада просто пірістать стрілять.
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24.09.2022 07:08 Відповісти
величайший такую речь задвинул, що зажурчал увесь оон горючими слезами... особенно, когда он выразил сожаление, что некоторые народы голодают и их надо кормить... а может этих суданцев и прочую-прочую ленивую хренотень просто заставить работать?
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24.09.2022 07:31 Відповісти
Гнида
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24.09.2022 08:52 Відповісти
Власть должна раздать оружие всем Украинцам, чтобы люди могли себя защитить!
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24.09.2022 15:10 Відповісти
Украинцы должны сами взять оружие чтобы себя защитить, а не ждать "власть" которая якобы "должна"
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25.09.2022 11:24 Відповісти
ПРЕЗИРАЮ ГУНДОСОГО!
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24.09.2022 16:04 Відповісти
вова, презренный ты... бомбят Украину, убивают людей... а ты молчишь... почему не бомбят расию? или у тебя договорняк?
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24.09.2022 16:09 Відповісти
Вже Залужний сказав за Крим, та в селі Бєлгороді якомусь теж була бавовна. ЗСУ робить свою справу - президент іншу.
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25.09.2022 02:52 Відповісти
Від орків ми не потрібні відрізнятися високою жорстокістю
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25.09.2022 02:54 Відповісти
тогда они тебя вырежут дурень! что с успехом делают уже 500 лет
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25.09.2022 11:25 Відповісти
в Оманіздали цілу Україну...Оманськікнурі і далі здають Україну кремлівський мафії:через рейдерські захвати вже навіть держпідприємств,через виграні суди каламойським,через швидкі зрадницькі "закони",через великекрадівництво...деімпічмент після оману ?Українці,чому ви такі наївні,та добрі ?Ганьба ренигатам!Щоб ви були всі нагородженіпосмертно! сбу дуже гарніпомічники смтрящомуянуковича ірмаку.
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24.09.2022 16:19 Відповісти
ЗЕублюдок, сподіваюсь що кацапи таки грохнуть тебе і твою шоблу!!
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24.09.2022 20:57 Відповісти
Комічний Боневтік натякає на перемовини чи як його розуміти.
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25.09.2022 01:37 Відповісти
Мир, Дружба, Жвачка
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25.09.2022 02:47 Відповісти
український ядерний заряд вже встановлено у найсвятішому місці для кацапів і там де вони ніколи не будуть шукати - під сракою трупа чЛєніна! без паніки! все йде по плану....
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25.09.2022 03:35 Відповісти
Ой ржу не могу....
С каких пор у бубочки и ОП реалистычнэ и логичнэ бачення?
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25.09.2022 05:23 Відповісти
Вручи, ренигат ,нагороди 95кварталу,всім "слугам"(яка насмішка з народу України),всій зРаді,опзж,каламоям : всім ПОСМЕРТНО.....хай натішаться на повне горло.....
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25.09.2022 08:03 Відповісти
Треба вбити путінга.
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25.09.2022 10:18 Відповісти
а чому ти такий украиномовний.. олег долих.. написав аглицькою мабуть щоб до дегенератив не записали . чи може навпаки.......
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26.09.2022 07:08 Відповісти
...чому ти такий "незрозумілоякиймовний" юрий вакуленко 1aae00c1 написав мокшанською - абсолютно зрозуміло. Сам же і підтверджуєш своїм безграмотним потоком свідомості моє припущення про "мокшанських дегенератів". Адью.
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26.09.2022 10:52 Відповісти
ответ будет такой тебе--- мудак ты --- украиномовных дегенератив хватает аж через край . а русскоязычных парней на передовой половина и ты это прекрасно знаеш и ***** шароварщиной трясти на цензоре --- перед масейчук-********** можеш выпендриваться там в ..едыных новынах.. или в дебильном ..байрактар ньюс.. у кошевого с пикаловым . там эти гандоны орденопоносные изображают щырых патриотов . ты назвал коменты людей на ЦЕНЗОРЕ --- зборище мокшанских дегенератов . а ты чмо кто такой так называть этих людей --- это у ***** одна линия партии ..единососов.. а в УКРАИНЕ люди говорят то что думают --- СЛАВА УКРАИНЕ СЛАВА ЗСУ и если ты не дегенерат то ты должен понять куда смотрит АДМИН
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26.09.2022 19:33 Відповісти
"в УКРАИНЕ люди говорят то что думают"
От я тобі і сказав що про тебе і тобі подібних думаю. Обтікай.
І не паплюж українську мову, пиши російською, якщо клепки не вистачає освоїти державну.
І на рахунок дегенератів - їх вистачає і серед україномовних і серед російськомовних. І нема чого приплітати хлопців з передової, до яких ти ніякого відношення не маєш. А от до до кого ти точно маєш відношення , так це до порошенківських сявок. Можеш не напружуватись з відповіддю(хоча ти то точно не втерпиш щоб не нагадити наостанок). Я з тобою завершив!
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26.09.2022 21:29 Відповісти
 
 