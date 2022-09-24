Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни, - Зеленський

Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин, і світ це точно почув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні в п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе та реалістичне", - сказав Зеленський, нагадавши, що йдеться про п'ять пунктів: покарання агресора, захист життя, відновлення безпеки та територіальна цілісність, гарантії безпеки та рішучість світової більшості.

"А що представила Росія? Знову недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами", - зазначив президент.

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Він висловив подяку "всім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї та на всіх заходах в Америці цього тижня".

"Зокрема, я взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її такою актуальною. Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати", - сказав президент.

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Україна, зазначив він, постійно збільшує експорт продовольства, "ми допомагаємо продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі. І ніколи – ніколи! – Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ все це цінує".

"Завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат – російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального Півдня. Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія", - зазначив він.

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