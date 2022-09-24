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війна (56581) Запоріжжя (1441) обстріл (21149) Старух (198)

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, є загиблий і постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі.

На місці вже працюють відповідні служби", - написав Куртєв.

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку.

"На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні Старуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний ракетний удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура

Пізніше Куртєв повідомив, що кількість поранених зросла.

"Внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.

Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 01

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 02

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 03

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 04

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
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24.09.2022 06:59
+8
як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
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24.09.2022 07:12
+7
"США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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24.09.2022 06:41
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"США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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24.09.2022 06:41 Відповісти
США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
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24.09.2022 06:59 Відповісти
і шо робить треба ?
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24.09.2022 07:02 Відповісти
як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
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24.09.2022 07:12 Відповісти
Сказать, что? Ребята, к нам возможно скоро прилетит ядерная бомба, вот вам йод без паники?

Часть населения уже и так понимает, что долбанутый дед на все способен. А штаты поступают абсолютно правильно. Чтобы не выражать глубокую обеспокоенность, необходимо быть готовыми сразу жахнуть по параше. И русские не только должны это знать, а и наблюдать у себя на радарах
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24.09.2022 09:30 Відповісти
А у зелєцуциків всюди ввижається Порошенко.
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24.09.2022 21:59 Відповісти
Байден знов нагнітає.
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24.09.2022 07:04 Відповісти
Мене нервує оцей універсальний термін "постраждалий". У одного подряпина, а іншому відірвало ногу.
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24.09.2022 07:52 Відповісти
Вже тиждень їбашать жостко по моєму Запоріжжю, суки.
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24.09.2022 08:06 Відповісти
З Енергодару б'ють, падлюки. Бо знають, що наші відповідь дати не можуть, бо АЕС поруч
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24.09.2022 08:28 Відповісти
З Токмака, але пишуть шо вже отримали у відповідь. А відстань по прямий - 80 км.
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24.09.2022 09:40 Відповісти
Не сходится. А что мешает найти тех, кто обстреливает АЭС и уничтожить?
Есть спутники, есть высокоточное оружие и снаряды. Стреляют же по АЭС, а не из АЭС!
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24.09.2022 14:58 Відповісти
мда....я автомойку, где раньше мыл авто, сразу и не узнал....
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24.09.2022 09:32 Відповісти
Крыса мавзолейная загнанная в угол от бессилия бесится от злобы и Шизофрении в последней Агонии...,не спасут от могилиZaция ни дебилиZaцыя насэлэния Шариковых...
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24.09.2022 09:01 Відповісти
Якщо путіна не приберуть у найближчі кілька тижнів, то війна почнеться на іншому рівні - тобто ядерна.
Але Штати та Британія задню не включать. Якщо увімкнуть, то наступна війна буде вже з Китаєм (за Тайвань більш масштабна).👈
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24.09.2022 09:17 Відповісти
Від одного звуку польоту ракети у жінок стигне кров, а коли одразу після нього вибух, як сьогодні був зовсім поряд, то діти кажуть, що помочилися під себе, а у жінок у віці передінфарктний стан. Так це на відстані аж 1.5 км.
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24.09.2022 10:35 Відповісти
Украине нужно больше ПВО и ПРО!!!
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25.09.2022 12:13 Відповісти
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25.09.2022 20:59 Відповісти
 
 