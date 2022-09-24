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Вранці росіяни із "Градів" та "Ураганів" обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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На світанку окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не полишають у спокої Нікопольщину. На світанку скерували свої "Гради" та "Урагани" на дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.

У Марганці поранені двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані.

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували.

Понад 2000 сімей марганчан без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирен, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

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Вранці росіяни із Градів та Ураганів обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко 01

Вранці росіяни із Градів та Ураганів обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко 02

Вранці росіяни із Градів та Ураганів обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко 03

Вранці росіяни із Градів та Ураганів обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Де ж ті Байрактари ?!
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24.09.2022 07:59 Відповісти
 
 