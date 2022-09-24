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Блінкен попередив Китай про наслідки, якщо він надасть підтримку вторгненню РФ до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном І застеріг КНР від підтримки Росії як країни-агресора у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.

"Він (Блінкен. – Ред.) підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви до суверенної держави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, держсекретар наголосив, що "Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються".

Також читайте: Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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а иран не предупреждали по ходу. ему можно.
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24.09.2022 08:17 Відповісти
Як "дивно" тон Державного секретаря Штатів Ентоні Блінкен змінився на кінця тижня... "засвітився" Wellerman -дії направлені на наступника путіна.

212 день війни. Західні(G7+EC) країни несуть прямі та не прямі втрати від підтримки України від агресії путінської росії. Введені санкції дестабілізують ринки Західних країн, що режим путіна використовує як гібридну зброю. Введені санкції обходяться через торгівлю із третіми країнами як Китай чи Індія по заниженими цінами.

Потрібен механізм, яким буде призводити до зростання ціни втрат агресора - путінської росії, компенсував коливання цін на ринках Західу та покривав постачання зброї. Механізм також має впливати на країни третього світу, які на пряму не залученні до війни, але користуються заниженими цінами режиму путіна на сировинні матеріали.

Таким ринковим механізмом можуть бути санкційні - ф'ючерси, які країни Заходу, можуть виставляти на торгівельні майданчики. Перше - їх особливістю є те що вони прив'язанні до мінімальних цін сировинних матеріалів, які експортує Росія. Друге умовою їх виконання є перемога України проти агресії із поверненням окупованих територій на стан 1991 року. Третє - повернення пост путінської Росії можливе на ринки Заходу, тільки після їх визнання, як зобов'язань. Тобто, до перемоги України країни заходу можуть випускати цінні папери, які компенсують витрати на постачання зброї та гуманітарної дороги Заходу. Для запуску цього механізму потрібна домовленість між країнами G7 та ЕС, для формування центрів емісії санкційних - ф'ючерсів. ЕС має через цей механізм компенсувати витрати для країн, які приймають участь в допомозі України, але не входять в G7. Наприклад - країни східної Європи. Звичайно запропонована модель, потребує доопрацювання відповідними фахівцями.

Маючи цей механізм, виникає вплив на пост путінську політичну еліту в Росії. Для режиму путіна продовження війни означає, збільшення ціни війни. Визнання режимом путіни цих зобов'язань для пост путінської не потрібне. З іншого боку пост путінська Росія отримає механізм зацікавлення в збереження територіальної цілісності в нових процесах Заходу та зацікавленість можливість демократичних реформ.

Поява санкційних - ф'ючерсів під час війни частково стабілізує ринки Заходу по цінах, та має джерело компенсації росту цін як антиінфляційний механізм.

Для країн третього світу виникає проблема доступу до експорту пост путінської Росії після закінчення війни, тому що весь експорт буде направлений на погашення санкційних - ф'ючерсів. Щоб мати доступ до експорту їм треба приєднуватись до санкцій Заходу та мати доступність до купівлі санкційних - ф'ючерсів.

Для Китаю введення накопичувальних санкцій- ф'ючерсів означає втрату політичного впливу на Нову Росію та страту дрступу до сировинних резурсів - тут проблема в іншому ф'ючерних псів неможливо контролювати...
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24.09.2022 08:19 Відповісти
Лучшая санкция сейчас - это тотальный пожар на заводе по производству калибров со взрывом и гибелью персонала. И Блинкен пускай не летает абы куда, а слетает в Финляндию или Казахстан, где на дипломатическом самолете в дипломатической машине привезет дронов-камикадзе складных с пластиковой взрывчаткой штук 20 хотя бы, чтобы уверенно можно было цеха пощелкать. А оттуда забросить к кацапам можно в том числе и перелетом через границу в руки диверсантов-беженцев, прицепив радиоаппаратура управления и пусковые контейнеры для запуска со сжатым газом прямо к дронам.
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24.09.2022 08:34 Відповісти
США можуть прикольнутися і перевірити чи до Китаю дійшло можливе становише після введення накопичувальних санкцій проти путінської рф - Пелосі, знову, летить на "шопінг" у Тайвань))
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24.09.2022 08:52 Відповісти
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24.09.2022 08:28 Відповісти
Якось так -- може и злякаюця.
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24.09.2022 08:39 Відповісти
Министр иностранных дел КНР Ван И находясь в США клялся что рабZeя никто по сравнению с товарооборот США и Китая,который достиг почти 800 ярдов доляров и попадать под вторичные санкции США и ЕС не желает...
Почти дословная цитата из его интервью американскому ТВ...
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24.09.2022 09:06 Відповісти
За путаном стоит сам сатана,он нашепчет ему....при Еафрате Гога и Магога должны сойтись,видимо,без Китая не обойтись сатане
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24.09.2022 10:21 Відповісти
 
 