Блінкен попередив Китай про наслідки, якщо він надасть підтримку вторгненню РФ до України
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Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном І застеріг КНР від підтримки Росії як країни-агресора у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.
"Він (Блінкен. – Ред.) підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви до суверенної держави", - йдеться в повідомленні.
Крім того, держсекретар наголосив, що "Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються".
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212 день війни. Західні(G7+EC) країни несуть прямі та не прямі втрати від підтримки України від агресії путінської росії. Введені санкції дестабілізують ринки Західних країн, що режим путіна використовує як гібридну зброю. Введені санкції обходяться через торгівлю із третіми країнами як Китай чи Індія по заниженими цінами.
Потрібен механізм, яким буде призводити до зростання ціни втрат агресора - путінської росії, компенсував коливання цін на ринках Західу та покривав постачання зброї. Механізм також має впливати на країни третього світу, які на пряму не залученні до війни, але користуються заниженими цінами режиму путіна на сировинні матеріали.
Таким ринковим механізмом можуть бути санкційні - ф'ючерси, які країни Заходу, можуть виставляти на торгівельні майданчики. Перше - їх особливістю є те що вони прив'язанні до мінімальних цін сировинних матеріалів, які експортує Росія. Друге умовою їх виконання є перемога України проти агресії із поверненням окупованих територій на стан 1991 року. Третє - повернення пост путінської Росії можливе на ринки Заходу, тільки після їх визнання, як зобов'язань. Тобто, до перемоги України країни заходу можуть випускати цінні папери, які компенсують витрати на постачання зброї та гуманітарної дороги Заходу. Для запуску цього механізму потрібна домовленість між країнами G7 та ЕС, для формування центрів емісії санкційних - ф'ючерсів. ЕС має через цей механізм компенсувати витрати для країн, які приймають участь в допомозі України, але не входять в G7. Наприклад - країни східної Європи. Звичайно запропонована модель, потребує доопрацювання відповідними фахівцями.
Маючи цей механізм, виникає вплив на пост путінську політичну еліту в Росії. Для режиму путіна продовження війни означає, збільшення ціни війни. Визнання режимом путіни цих зобов'язань для пост путінської не потрібне. З іншого боку пост путінська Росія отримає механізм зацікавлення в збереження територіальної цілісності в нових процесах Заходу та зацікавленість можливість демократичних реформ.
Поява санкційних - ф'ючерсів під час війни частково стабілізує ринки Заходу по цінах, та має джерело компенсації росту цін як антиінфляційний механізм.
Для країн третього світу виникає проблема доступу до експорту пост путінської Росії після закінчення війни, тому що весь експорт буде направлений на погашення санкційних - ф'ючерсів. Щоб мати доступ до експорту їм треба приєднуватись до санкцій Заходу та мати доступність до купівлі санкційних - ф'ючерсів.
Для Китаю введення накопичувальних санкцій- ф'ючерсів означає втрату політичного впливу на Нову Росію та страту дрступу до сировинних резурсів - тут проблема в іншому ф'ючерних псів неможливо контролювати...
Почти дословная цитата из его интервью американскому ТВ...