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Через низьку явку на "референдуми" окупанти зі зброєю збирають підписи в людей по домівках, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Через низьку явку на "виборчі дільниці" так званого "референдуму", підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У Генштабі нагадали, що на тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми".

"У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські автоматники примушують жителів Мелітополя "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
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24.09.2022 08:35
+7
галасаваніє со стволом в ротє?
рузкая осєнь?
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24.09.2022 08:30
+5
А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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24.09.2022 08:29
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А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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24.09.2022 08:29 Відповісти
Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
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24.09.2022 08:35 Відповісти
галасаваніє со стволом в ротє?
рузкая осєнь?
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24.09.2022 08:30 Відповісти
Походять окупанти з автоматами і видадуть потрібний "результат" який не має жодної ваги і який жодна цивілізована країна не визнає. Фарс. Як і все в **********. Брехня на брехні.
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24.09.2022 08:33 Відповісти
Ім Захід не указ -- шо хотят те і воротят .
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24.09.2022 08:44 Відповісти
Оно то так, но есть же ********, которые сами идут и не нужно делать скидку на то, что это пенсы, сами одной ногой в могиле и детей с внуками тянут туда же.
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24.09.2022 08:53 Відповісти
Судя по высеру, ты уже проголосовало
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24.09.2022 09:19 Відповісти
По факту это не рехверендум,а плацдарм для дальнейшего продолжения войны на будущее...типа когда пройдут подготовку могилизованное быдло с 21 сентября...
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24.09.2022 09:14 Відповісти
Хочется в это верить,но это фейк.Было объявленно что из за опасности обстрелов первые дни будут ходить по домам и только последний на участках.
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24.09.2022 10:35 Відповісти
Який фейк? Багато відео, снятих самими кацапами, де по три вояки кацапських з автоматами та бабка з бумажками по квартирах в Херсоні.
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24.09.2022 11:32 Відповісти
*ходять
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24.09.2022 11:33 Відповісти
 
 