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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. За добу 5 поранених, серед них - 2 дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні рівно 7 місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов нагадав про те, що відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Зазначаєтьс, що тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу!", - додав він.
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Украина должна быть готова, что Россия применит не только ядерное оружие, а и боеприпасы с отравным газом, вирусы, и т.д. Путин сказал для него нету правил никаких. Он за гранью морали, этики, нравов...
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24.09.2022 08:59 Відповісти
Украине нужно больше людей отправлять в страны НАТО на обучение военным специальностям. Нужно много летчиков!!!
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24.09.2022 09:02 Відповісти
 
 