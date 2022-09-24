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Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Патріарх РПЦ Кирило порівняв російських вбивць з сином божим та закликав "частково" мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про патріарх Кирило заявив у своєму зверненні.

"Христос воскрес и вы воскреснете", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти пропонують застосувати в Україні російську "суперзброю": священники РПЦ з іконами мають пролетіти над лінією фронту. ВIДЕО

На думку Кирила, за такого результату попереду на них чекає вічне життя і будуть вони разом з Богом у його Царстві небесному.
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Топ коментарі
+78
Покажи пример: сдохни первым!
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24.09.2022 09:09
+66
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24.09.2022 09:15
+60
Цинизм зашкаливает.В Украине УПЦ МП должно перестать существовать.Гнать эту мразь со всех церквей
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24.09.2022 09:12
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Згинь !Сатана в рясі!
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24.09.2022 12:11 Відповісти
Впевнений,що в підвалах обох Лавр,інших монастирів та церков попи з УПЦ МП щоденно моляться за знищення України і перемогу Рашки.Але зе-режиму байдуже,вони ж не християни.їм байдуже що там бурмотять гойські сектанти з моспатріархату
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24.09.2022 12:14 Відповісти
Хочу перевести на общепонятный язык пару цитат этого пдрса Гундосого .
*уж больше нет никакой возможности жить нашему народу лучше*, - т.е. самые высокие швейцарско-финские стандарты уровня жизни на Засрахе уже достигнуты
*более продвинутые и образованные нации НЕ должны соблазнять наш народ лучшей жизнью*,- т.е. дАрАгия расисяне должны быть нищими и тупыми
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24.09.2022 12:20 Відповісти
а ведь гундяй не врет (как это не странно). согласно Священному писанию, воскреснут все, и праведники, и грешники. только праведники воскреснут для жизни вечной, а грешники для вечного осуждения. угадайте с трех раз в какой категории воскресет мордорское кацапье
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24.09.2022 12:21 Відповісти
церковь разрешает убивать на войне. Такая удобная для власть имущих штука- религия.
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24.09.2022 13:47 Відповісти
Правильно писать не "патриарх Кирилл", а "замполит Кирилл".
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24.09.2022 12:21 Відповісти
Чернокнижник-сатанист!
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24.09.2022 12:27 Відповісти
Почему у малограмотного попа мракобеса Гундяя ярко выраженный тон и интонация приблатнёной подзаборной урки получившей работу вертухая в концлагере ГУЛАГа ?
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24.09.2022 12:28 Відповісти
Бо він є одним з них, якого дуже засекретили. Американська система захисту свідків, такому і мріять не може.
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24.09.2022 15:18 Відповісти
Скільки цих виродків в Україні!🤬
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24.09.2022 12:41 Відповісти
невже рашапіди слухають це уйобі..ще??!?!?! коли слухають тоді з рашапідами треба покінчити раз і назавжди. це країна казкових ідіотів, дибілів, це орда тупорилих орків і тут або вони або цивілізований світ. нема що добавити.
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24.09.2022 12:46 Відповісти
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24.09.2022 13:15 Відповісти
Прав чёрт в рясе "куйндяй", для свинособак не существует ни Ада, правда и Рая тоже, даже для животных нет! Так что руссские могут расслабится, да помирать с удовольствием. Жизнь ихняя (свинособак), полностью зависит от маразматического прихода резиновой жопы! РАБЫ... =((=
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
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24.09.2022 13:19 Відповісти
генеральний секретар орди совєцкого союза кардінал-канібал гундяєв
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24.09.2022 13:20 Відповісти
Варфаломей может предать АНАФЕМЕ ГУНДЯЯ
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24.09.2022 13:30 Відповісти
Давно повинен вже був по ідеї. Бо це реальна чортівня, відношення до християнства - ніякого.
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24.09.2022 13:45 Відповісти
Бо він засекречений Коронований ураган.
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24.09.2022 15:21 Відповісти
Порівняйте його морду лиця в google
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24.09.2022 15:22 Відповісти
Та кацапам це "до сраки"! Бо у них не "Христова церква", а "церковь "святага" Иосифа" (Джугашвили)
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24.09.2022 14:29 Відповісти
Так званий "патріарх" РПЦ Кирило- одержимий дияволом,його мета криваві жнива!
А рф перетворилася на справжню оселю зла на землі ,якщо ви ще відвідуєте секту МП мені вас не шкода,вас чорти будуть дерти!
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24.09.2022 13:33 Відповісти
С первого раза подумал что шутка, перечитал, но стало еще смешнее...
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24.09.2022 13:35 Відповісти
Ну а насправді це не смішно. Смішний Жванецький був, ну і декотрим 95к, а це - безумство та морок.
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24.09.2022 13:43 Відповісти
А ще сісясті гурії їх у вальгаллі чекають та кожен день новий, блискучий та хромований білий джигуль у країні вічного полювання. Десь так. Галлах ахбар коротше.
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24.09.2022 13:36 Відповісти
Бес вышел из ада...
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24.09.2022 13:37 Відповісти
Он что там, на расее один оттуда вышел? Там их 140 миллионов вылезли из ада.
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24.09.2022 13:47 Відповісти
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24.09.2022 13:43 Відповісти
сигаретный патриарх учит "жить" сожителей
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24.09.2022 13:46 Відповісти
Чего то вспомнил про гундяевский крест который прячется в платок при посадке в авто.
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24.09.2022 13:50 Відповісти
Як можна бути таких тупим!?Як можна вірити цьому пропагандону від церкви!? Як можна ходити в храм і слухати цього брехуна!? "Погібайтє і воскрєснітє как Хрістос!!!" Кожен християнин знає, що індикатором рай/пекло, являються гріхи людини за життя...А тут головний пастир країни каже - "воюйтє і нє очом нє бєспокойтєсь ібо станєтє святимі"...Єресь і дичина, загалом, як вся Параша в цілому.
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24.09.2022 13:57 Відповісти
Это вопрос к прихожанам УПЦ (МП)
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24.09.2022 20:02 Відповісти
в УКРАИНЕ три лавры и все три принадлежат *****-гундяеву . а наши сограждане ходят туда и носят бобло *****-гундяю и никто в ВР не поставит вопрос о запрете этой кремлевской клоаки которая благословила нас убивать --- это за гранью здорового глузду
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24.09.2022 14:01 Відповісти
а що ще може сказати гебнявий катріарх.....
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24.09.2022 14:17 Відповісти
Патріарх закликає вмирати ? А чому сам не помре?
І взагалі про який рай йдеться коли з того світу ще ніхто не повернувся.
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24.09.2022 14:20 Відповісти
Христос воскрес, но не физически.
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24.09.2022 14:24 Відповісти
Гундяй!Для того,щоб воскреснути, як воскрес Ісус потрібно робити справи миру.Рашисти в земному житті, розпочавши війну і вбивство українського народу показали себе "сотрудниками дявольского ада", з якого не воскресають. Цілому світу варто знати,що країна в якій знаходиться "пекло"- рабсія. І керує цією країною нащадок диявола на землі- куйло всія рабсеї.
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24.09.2022 14:32 Відповісти
В якому місці воскреснуть? В аду…?…)на віки вічні…за що? Уявний світ в своїх завилинах, за команду?…судячи російський кгбіст під підкритям ,православного діяча , не читав реально Біблії ,і більше вірить путіну чим Богові…чи Бог буде осміяний…? Наївні …будуть кинуті в огонь на віки вічні…н
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24.09.2022 14:35 Відповісти
Диявол був з часів створення людини.
Диявол приходив в образі гітлера, знищивши євреїв із ненависті.
Зараз він прийшов в образі путіна, щоб знищити українців теж з ненависті, і для цього в нього є армія бісіів, включаючи гундяя.
Але ми можемо мати сильну зброю - віру в Ісуса, віру в Бога Всемогутнього.
"Підкориться під сильну руку Бога.
Противлстаньте дияволу і втече від вас"
Молімося і диявол счезне. Амінь!
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24.09.2022 14:36 Відповісти
Сатанисту гундяеву будут вечные муки. Черти будут жарить на сковороде. Или варить в котле.
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24.09.2022 14:38 Відповісти
Перспектива у кацапів, по-гундяєву, одна. Здохнути за хотілки ботонсного. Круто.
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24.09.2022 14:39 Відповісти
Я одного понять не могу, почему до сих пор эта вражеская секта РПЦ делает в Украине?
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24.09.2022 14:55 Відповісти
Рашисты, вы сдыхайте, а кирюша гундяй будет продолжать на своей многоэтажной яхте с путлером кататься, кабаевых и кривоноговых драть и в геленджикских дворцах чёрную икру столовыми ложками жрать запивая двухсотлетними крымскими винами. Такая уж ваша участь рабы. Воскреснете конечно как же. Прямо семечками на украинской земле прорастёте. Аминь!
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24.09.2022 14:55 Відповісти
чмо руZZькомiрне
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24.09.2022 15:44 Відповісти
До сих пор не перестаю удивляться - ну как этот маленький плешивый педофил управляет огромным многомиллионным стадом баранов, которые всего боятся и безропотно ему подчиняются. Как писала одна желтая либеральная мацковская газетёнка - путлер начал войну с Украиной из за личной обиды - его очень обижает что украинцы открыто и не таясь громконазывают его маленьким плешивым царьком, педофилом, окурком, молью и <********. Этого пацан простить не может!!!
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24.09.2022 15:03 Відповісти
Я Кирилл,я Кирилл и зовут меня дебил,я российский конченный деби
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24.09.2022 15:14 Відповісти
москальський сатанат благословляє рашистських вбивць вбивати українцiв та нищити все українське, а Зе-боневтік їх захищає...це сюр який не снивця навiть Кафцi .

чому Лаври українськi до цих пiр пiд сатанiстами з РПЦ ?

Расчет Онуфрия
Фактически синод РПЦ(У) сформулировал оправдание рашистской агрессии: дескать, одним из поводов для вторжения эрэфии стали предпринятые в Украине "беззаконные действия в отношении УПЦ", а виноваты в этом Порошенко и ПЦУ.
По логике синода, если бы не действия Порошенко и ПЦУ, то вторжения можно было бы избежать, но Порошенко и ПЦУ вынудили путина вторгнуться.
https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html

У Зеленського був шанс прикрити в Україні цю тхорячу руZZкомірську нору РПЦ в, але де тоді будуть молитись і кому сповідатись агенти кремля з оточення преЗЕдента.

Тому у Верховній Раді слуги зарубали законопроект про заборону московського сатанату, приставши на заяву онуфрія: "Все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину".

Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП

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24.09.2022 15:18 Відповісти
Ну это уже за гранью. Выражаясь их же мразотным языком, перешёл все красные линии.
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24.09.2022 15:40 Відповісти
Хто Гундяй за походженням ? Ясна річ мордва, його натхненником був пріснопамятний Нікон, теж урожденний мордвин. Племінник Гундяя прохіндей Слюнтяєв влаштувався у Пітері замом мера і хотів "облегчить" місто, забравши в громади Ісакіївський собор. Але прокрався на спорудженні стадіону і щез. Які там християнські заповіді, чел виріс на контрабасі алкоголю та сигарет. А сам Нікон в перервах між гонитвами, "облегчал паству" відбираючи майно, за що і відправили в монастир. Як там древні греки говорили про мордву - андрофаги.
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24.09.2022 15:46 Відповісти
Дебилизм у кого то начинается. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.09.2022 18:19 Відповісти
Думаю, что мы сейчас не можем запретить упц московского патриархата. Они поднимут шум, а это путлеру выгодно. Но мы можем дать один из храмов верхней площадки Киевской Лавры в использование ПЦУ.
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24.09.2022 18:44 Відповісти
Коли буде заборонена московська сатанінська секта в Україні, яка носить назву УПЦ?
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24.09.2022 20:27 Відповісти
Іди в першому ряду гундяша.Показуй приклад.
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24.09.2022 20:31 Відповісти
Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")
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24.09.2022 21:29 Відповісти
Гундяев - натуральный мошенник.
Его стиль внушения навязчивого бреда который он говорит очень напоминает стиль Кашпировского.
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24.09.2022 22:39 Відповісти
Я не против Кашпировского. Я говорю только о психологических методах внушения.
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25.09.2022 09:15 Відповісти
"Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати"
Желаю чтобы все! (с)
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24.09.2022 22:47 Відповісти
Для того, щоб бути з Богом у вічному житті, треба щиро покаятися, вірити у Євангеліє і всіма силами наманатися жити згідно з Біблією. Якщо людина вде вбивати тих, хто на нього не нападав, гвалтувати жінок і руйнувати чужі будинки, то іншоі перспективи крім як пекло у неі немає. Бог любить усіх, але прощає і пускає до вічного життя тих хто щиро кається, і живе відповідно.
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25.09.2022 00:44 Відповісти
Кіріл закликав до "духовної мобілізації".

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною. Але не заперечує Кірілу.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.
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27.09.2022 17:25 Відповісти
А нам про "геноцид" розповідають...
Крымскотатарский народ поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Муфтий Крыма поддержал солдат, принимающих участие в мобилизации
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28.09.2022 11:54 Відповісти
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