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армія РФ (13505) війна (56581) Генштаб ЗС (4525) знищення (4131) техніка (1325) втрати (3826)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,3 тис. осіб, 255 літаків, 220 гелікоптерів, 2 262 танки, 1 361 артсистема та 4 807 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 56 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 2262 (+8) од,

бойових броньованих машин - 4807 (+11) од,

артилерійських систем - 1361 (+6) од,

РСЗВ - 327 (+1) од,

засоби ППО - 170 (+0) од,

літаків - 255 (+1) од,

гелікоптерів - 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 956 (+6),

крилаті ракети - 240 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3681 (+22) од,

спеціальна техніка - 126 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,3 тис. осіб, 255 літаків, 220 гелікоптерів, 2 262 танки, 1 361 артсистема та 4 807 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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24.09.2022 09:23 Відповісти
Петушиные батальоны
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24.09.2022 09:27 Відповісти
по єтому они и дохнут как мухи, по 300-400 русни в сутки .
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24.09.2022 12:13 Відповісти
Те, що кацапських вояків вбивають - це добре, але мало!
Кацапи знищили в Україні тисячі будинків, інфраструктуру, багато цивільних.
Тому війна має бути перенесена на територію РФ.
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24.09.2022 09:35 Відповісти
Генерал СВР:

В среду 21.09.2022г, (згадаймо: ***** зранку "звернувся" з могилізацією; Шойгу назвав цифри могілізації; зокрема, про 5937 жмуриків в його відомстві) в утреннем отчете президенту лаптєстану ***** за безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф рапортовали - 59373 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ШОЙГУ УМЕНЬШИЛ КОЛЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОВНО В 10 РАЗ!
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24.09.2022 09:37 Відповісти
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24.09.2022 09:48 Відповісти
 
 