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Колишній матрос АР Крим, який прийшов воювати з військами РФ та потрапив у полон, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадник

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця ЗСУ – гранатометника військової частини в АР Крим за фактами дезертирства та державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у березні 2014 році під час тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя РФ колишній старший матрос, на загальному шикуванні особового складу військової частини відкрито відмовився виконувати обов'язки несення служби у Збройних Силах України та заявив про намір проходити службу в ЗС РФ.

У травні 2014 року він не з’явився на службу до визначеного місця дислокації військової частини на материковій території України. Колишній військовослужбовець ЗСУ перейшов на бік ворога та проходив службу у військовій частині 12676 збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік повернувся в Україну з армією РФ. Під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення на території Херсонської області у серпні 2022 року його будо взято в полон.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.
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Топ коментарі
+8
тут тільки довічне увязнення
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24.09.2022 09:51
+4
Распустить на органы, нах его держать
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24.09.2022 09:55
+3
Кримський зрадник. Там через одного кричали ми рускіє.
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24.09.2022 09:57
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тут тільки довічне увязнення
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24.09.2022 09:51 Відповісти
Вішати треба, а не годувати довічно.
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24.09.2022 10:28 Відповісти
на заході це наврядче хтось зрозуміє,тому вішати наврядче будуть,та й довічне також скоріше за все навіть не дадуть
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24.09.2022 10:29 Відповісти
А що, це на Заході вбивають людей кацапські вилупки, чи у них там війна йде?
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24.09.2022 16:12 Відповісти
Распустить на органы, нах его держать
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24.09.2022 09:55 Відповісти
Які в нього органи? Хіба що Шарікових продукувати.
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24.09.2022 09:59 Відповісти
Краще до медлабораторії на досліди, вакцини ( а ще краще отрути випробовувати ) на ньому...
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24.09.2022 10:07 Відповісти
Там органи вже кацапсятиною заражені
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24.09.2022 10:33 Відповісти
Кримський зрадник. Там через одного кричали ми рускіє.
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24.09.2022 09:57 Відповісти
Є такі, що навіть зараз кричать.
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24.09.2022 10:34 Відповісти
Дуже хочеться побачити відео допиту цього вилупка!
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24.09.2022 10:16 Відповісти
Ну й що, наші суди гуманні. Ось якби це був український патріот...
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24.09.2022 10:17 Відповісти
Зрадливе чмо! Лови тварюка, а веточка прилетела!
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24.09.2022 10:19 Відповісти
"... побачить цю падлюку на параші,

за грою в півника з неголеним убивцей..."

(с) Самізнаєтехто
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24.09.2022 10:23 Відповісти
Задавуть пса зрадливого мотузком!
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24.09.2022 10:25 Відповісти
А в нас є така гармата, щоб туди це гівно влізло?
Зрозуміли ідею?
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24.09.2022 10:43 Відповісти
В феврале -марте из крымского гарнизона в плен здались около 15 000 вояков армии Витьки дважды не судимого..
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24.09.2022 10:44 Відповісти
якийсь там може нещасний випадок, чи ковід, чи при спробі втечі... Ну щоб не доїхало до нашого продажного суду.
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24.09.2022 11:20 Відповісти
Это фиаско, братан
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24.09.2022 15:38 Відповісти
 
 