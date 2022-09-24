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армія РФ (13505) війна (56581) катування (521) СБУ (10050) Херсон (2342)

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

науменко

Мова йде про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним "Альфа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім терористів "ДНР", які воювали у лавах армії РФ і потрапили у полон на Сумщині, засуджені до 15 років ув’язнення, - СБУ

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+17
Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
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24.09.2022 10:27
+15
Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
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24.09.2022 10:34
+11
що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
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24.09.2022 10:39
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24.09.2022 10:23 Відповісти
Тепер не завадило б йому - попалити . .
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24.09.2022 10:27 Відповісти
Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
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24.09.2022 10:27 Відповісти
Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
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24.09.2022 10:34 Відповісти
що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
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24.09.2022 10:39 Відповісти
Щось вас конкретно так порвало.... людина просто висловила свою думку, запропонувала свою ідею... а ви уже і зеленскього да чогось тут приплели,ще й звинуватили саму людину в приналежності до зе-народу якогось там... що у вас в голві відбуваєтся?
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24.09.2022 10:44 Відповісти
у мене в голві відбувається наступне: я раптом звернув увагу,що за 7 міс війни не постраждала від війни жодна зеленоквартальна тварюка,жоден олігарх,жоден оппозажопер,жоден Медведчук,Рабіновіч,Шуфріч,Дєркач,Чєрвоненко,Бондарєнко.Портнов тощо,жоден роснацист,шпигун,диверсант тощо. Гинуть,страждають.отримують каліцтва чомусь тільки люди віддані Україні,патріоти,бійці і прості,ні в чому не винні люди в Бучі,Ізюмі і т.д. І до чого тут Зе зі своїми весняними шашликами та мудрий але завжди тупий і бідний 73% нарід?
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24.09.2022 12:01 Відповісти
у вас реально якісь проблеми... новина то про рашистського ублюдка...
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24.09.2022 12:04 Відповісти
Облиште їх. То фанатики Пороха, в них загострення почалось після того, як стало відомо що війна закінчиться набагато пізніше, ніж через два тижні. Та й не усі витримують стрес війни.
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25.09.2022 02:53 Відповісти
В дечому зеленосракій владі навіть повезло з війною. Є нагода швидко покінчити з патріотами. Бо вони в першу чергу йдуть на фронт і там можливо будуть знищені ворогом. Чужими руками шапіто вимітає політичну арену від опонентів.
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24.09.2022 12:08 Відповісти
Попийте заспокійливого, вам чомусь усюди зелень бачиться.
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24.09.2022 11:51 Відповісти
поїдь у Бучу або Ізюм і там розкажи про зелень!
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24.09.2022 12:02 Відповісти
Так то русня накоїла усе це. А зелень тут до чого?
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25.09.2022 02:51 Відповісти
Не тільки йому. Я також бачу зелень скрізь. У всіх негараздах їхні мерзенні пики світяться.
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24.09.2022 12:03 Відповісти
Надо, чтобы эти садисты знали, что их, рано или поздно, прикончат на россии. Чтобы боялись за хлебом в магазин пойти, зная что их ждет смерть.
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24.09.2022 10:59 Відповісти
На палю!!
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24.09.2022 10:42 Відповісти
Точилкою для олівців цього пид*раса - *********!!!
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24.09.2022 10:44 Відповісти
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24.09.2022 10:44 Відповісти
******, здохне десь на околицях Херсона.
Хер вже живим з України уйде...
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24.09.2022 11:05 Відповісти
Надо бы им создать модель ВАЗа, совмещенный с катафалком, в случае чего семья получает белый ВАЗ с гробом виновника торжества.. )
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24.09.2022 11:21 Відповісти
Ліквідувати садиста, щоб іншим наглядний приклад був...
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24.09.2022 11:35 Відповісти
А если Мосад нанять э-э-э на народные деньги? Согласятся?
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24.09.2022 11:43 Відповісти
ходять чутки, що Є якийсь ТГ канал чи інший якийсь майданчик, де буцімто промишляють такими справами. але не моссад.
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24.09.2022 12:52 Відповісти
Завалить тварюку!!!!
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24.09.2022 12:40 Відповісти
Це ще один доказ, що парашка без українців здихає, бо в них навіть кати - українського походження! Зрадники своєї землі, свого народу! Мерзенна сволота! Але в кацапи взагалі ні на що не здатні!
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24.09.2022 12:48 Відповісти
пітомствєний донской кацак
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24.09.2022 12:54 Відповісти
Яничар. Прізвище українське. Ці покидьки самі люті, їх потрібно знищувати.
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24.09.2022 13:11 Відповісти
Стандартна практика рашки їй уже більше ста років. Хроніки періоду громвійни в районі Архангельська. Кедров, член колегії ОГПУ, в супроводі двох рот латишських стрілків, розїзджають по Півночі. На жд станції вивантажуються, латиші окупують місто, вимагають гроші,харчі, затримують весь істеблішмент, особливо офіцерів і ведуть до ешелону. А там подруга Кедрова душевнохвора, як і сам Кедров, його подруга Пластініна вчиняє короткий допит і убиває. Коли втомлюється, інших везуть в табір в Холмогорах, а там хто вижив, таких було мало, так тому і бути. В Україні лютувала особиста ударна група фелікса під орудою Євдокимова. У 1939 в Україні керував таким процесом ванька серов. І теж арешти,фільтрація,депортація. В травня 1944 року серов та жуков взагалі постановили виселити всіх українців до Сибіру. Потім жалілися на мякість сталіна. Так що церемонії тут зайві.
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24.09.2022 15:26 Відповісти
 
 