Останні дні окупації росіяни вже розуміли, що більше тут не господарі, - мешканка Ізюму про життя у місті. ВIДЕО

Багато мешканців Ізюму з нетерпінням чекали, коли в окуповане росіянами місто прийдуть українські війська. Втім, кричати про це на вулицях було досить небезпечно.

Про це мешканка Ізюму Ольга розповіла в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Ольга - журналістка та викладачка англійської мови, яка проживала в окупованому Ізюмі. Після визволення міста дівчина розповіла про життя в окупованому росіянами Ізюмі та побоювання солдатів РФ з приводу Дня Незалежності України.

"Ми прокинулися в іншій реальності. Перші дні бомбардувань, бомбардували з авіації. Гул літака - тепер найстрашніший звук для мене...Пропав будь-який зв'язок зі світом....Вони все глушили. З того часи ми не мали доступу до реальної інформації", - пригадує Ольга.

"Окупація була дуже страшна. Це було божевілля. Весь час намагалися переконати мене, що Україна ніколи не зможе перемогти. Але я намагалася вірити в Україну. Коли зайшли українські захисники...", - розповідає вона.

"В останні дні окупації тут була комендантська година увесь час. Можливо, вони очікували дуже сильного наступу. Я думаю, вони вже відчували, що їхня влада тут вже неможлива", - каже пані Ольга.

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