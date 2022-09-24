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Останні дні окупації росіяни вже розуміли, що більше тут не господарі, - мешканка Ізюму про життя у місті. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Багато мешканців Ізюму з нетерпінням чекали, коли в окуповане росіянами місто прийдуть українські війська. Втім, кричати про це на вулицях було досить небезпечно.

Про це мешканка Ізюму Ольга розповіла в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Ольга - журналістка та викладачка англійської мови, яка проживала в окупованому Ізюмі. Після визволення міста дівчина розповіла про життя в окупованому росіянами Ізюмі та побоювання солдатів РФ з приводу Дня Незалежності України.

"Ми прокинулися в іншій реальності. Перші дні бомбардувань, бомбардували з авіації. Гул літака - тепер найстрашніший звук для мене...Пропав будь-який зв'язок зі світом....Вони все глушили. З того часи ми не мали доступу до реальної інформації", - пригадує Ольга.

"Окупація була дуже страшна. Це було божевілля. Весь час намагалися переконати мене, що Україна ніколи не зможе перемогти. Але я намагалася вірити в Україну. Коли зайшли українські захисники...", - розповідає вона.

"В останні дні окупації тут була комендантська година увесь час. Можливо, вони очікували дуже сильного наступу. Я думаю, вони вже відчували, що їхня влада тут вже неможлива", - каже пані Ольга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
А цікаво, того мерзотника, який фактично здав Ізюм, вказавши кацапам шлях, як обійти блок-пости, знайшли? Чи зєля нагородив цього депутата?
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24.09.2022 10:50
+1
Смотрел вчера это видео...Женщина молодец...👍💙💛💪
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24.09.2022 10:48
+1
вони і зараз не погано почувають Киргизия воює з Таджикистаном в складі ОДКБ.
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24.09.2022 11:04
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Що там з кєтайськими пєрєхватамі?
Не на Тайвань?
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24.09.2022 10:37 Відповісти
Смотрел вчера это видео...Женщина молодец...👍💙💛💪
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24.09.2022 10:48 Відповісти
Куда бежать россиянам:

Казахстан: население 19 млн
Узбекистан: население 34 млн
Таджикистан: население 10 млн
Киргизстан: население 7 млн
Туркменистан: население 6 млн
Армения: население 3 млн
Азербайджан: население 10 млн
Грузия: население 4 млн
Монголия: население 3 млн

Общее население этих стран 96 млн.

Сколько там кацапов убежит? 10%? 13 мииллионов? Вполне могут расселиться.
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24.09.2022 10:50 Відповісти
А я тут так посмотрел, общее неселение стран центральной азии 76 млн.

Они могут объединится в союз стран центральной азии под предводительством Казахстана, и не бояться нападения россии. 76 млн - это огромная масса!
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24.09.2022 10:55 Відповісти
вони і зараз не погано почувають Киргизия воює з Таджикистаном в складі ОДКБ.
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24.09.2022 11:04 Відповісти
да это все х..ло организует ..даже упоротые ватники у нас поняли это.он уже 2года предлагает помошь в решении этой проблемы на границе но ему отказывают..так как знают кацапы придут они разожгут костер по всей ЦА ..они не могут добраться до узбеков..вот это не разрешенная граница слабое звено там и диктатор Рахмон его ручная собака.
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24.09.2022 11:09 Відповісти
краще поясни що ви досі робите в ОДКБ ?
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24.09.2022 13:24 Відповісти
потому што правители ссат.но политики такие существа с отменной чуйкой и прагматизмом и еше немного пошатнется русня наверно начнется парад выхода с одкб..а пока боятся ..если с более 40млн народом рядом ЕС и все равно больной сосед бомбит то кто наши страны защитит ?поэтому думаю приходиться играть в дружбу..хотя народ в большинстве давно за выход и с ОДКБи с ЕАЭС..так как изза этого таежного союза все подорожало и авто в первую очередь.
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24.09.2022 18:56 Відповісти
вот этого и боится х..ло.и Жириновский с истерикой предупреждал..там еше Азербайжан с Турцией..ну в союз как ЕС можно обьединится ..а дальше тюрки рашки входят в планы Туран..вот х..ло и гадит через персов таджиков чтоб разжечь ЦА..то пугали талибами а у них своих дел полно ..и знают если полезут к соседям их бомбить будут не подетски НАТО..вот везде персы и вам иранцы гадят.
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24.09.2022 11:05 Відповісти
А цікаво, того мерзотника, який фактично здав Ізюм, вказавши кацапам шлях, як обійти блок-пости, знайшли? Чи зєля нагородив цього депутата?
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24.09.2022 10:50 Відповісти
Было в мордокниге , что его кокнули. Правда или нет-утверждать не буду.
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24.09.2022 14:01 Відповісти
 
 