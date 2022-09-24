Останні дні окупації росіяни вже розуміли, що більше тут не господарі, - мешканка Ізюму про життя у місті. ВIДЕО
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Багато мешканців Ізюму з нетерпінням чекали, коли в окуповане росіянами місто прийдуть українські війська. Втім, кричати про це на вулицях було досить небезпечно.
Про це мешканка Ізюму Ольга розповіла в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".
Ольга - журналістка та викладачка англійської мови, яка проживала в окупованому Ізюмі. Після визволення міста дівчина розповіла про життя в окупованому росіянами Ізюмі та побоювання солдатів РФ з приводу Дня Незалежності України.
"Ми прокинулися в іншій реальності. Перші дні бомбардувань, бомбардували з авіації. Гул літака - тепер найстрашніший звук для мене...Пропав будь-який зв'язок зі світом....Вони все глушили. З того часи ми не мали доступу до реальної інформації", - пригадує Ольга.
"Окупація була дуже страшна. Це було божевілля. Весь час намагалися переконати мене, що Україна ніколи не зможе перемогти. Але я намагалася вірити в Україну. Коли зайшли українські захисники...", - розповідає вона.
"В останні дні окупації тут була комендантська година увесь час. Можливо, вони очікували дуже сильного наступу. Я думаю, вони вже відчували, що їхня влада тут вже неможлива", - каже пані Ольга.
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Не на Тайвань?
Казахстан: население 19 млн
Узбекистан: население 34 млн
Таджикистан: население 10 млн
Киргизстан: население 7 млн
Туркменистан: население 6 млн
Армения: население 3 млн
Азербайджан: население 10 млн
Грузия: население 4 млн
Монголия: население 3 млн
Общее население этих стран 96 млн.
Сколько там кацапов убежит? 10%? 13 мииллионов? Вполне могут расселиться.
Они могут объединится в союз стран центральной азии под предводительством Казахстана, и не бояться нападения россии. 76 млн - это огромная масса!