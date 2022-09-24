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Експорт української електроенергії допоможе Європі позбутися надмірної залежності від Росії, - Тімченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Експорт української електроенергії допоможе Європейському союзу позбутися надмірної залежності від російських енергоресурсів.

Про це на форумі Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022 заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Експорт електроенергії з України до ЄС має вирішальне значення з точки зору звільнення Європи від надмірної залежності від російських ресурсів", - зазначив Тімченко в своєму Twitter-аккаунті.

Глава ДТЕК наголосив, що компанія робить і продовжуватиме робити все можливе, щоб в умовах війни забезпечити мільйони українців теплом і світлом.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для майже 4 млн споживачів.

Зокрема визволення Київської області від окупантів, спеціалісти ДТЕК за рекордні 45 днів повністю відновили електропостачання в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для надійного проходження опалювального сезону

Загалом по країні, щодня енергетики ДТЕК повертають світло для 10-15 тисяч родин. Паралельно компанія готує свої ТЕС та електромережі до підвищеного навантаження в опалювальний сезон 2022-2023.

Автор: Ірина Дашківська
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Совсем такая непалевная джинсовая рекламка ДТЭКа, этого "спасителя" нации
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24.09.2022 11:07 Відповісти
Это самое лучшее время для таких заявок. Кацапы на ЗАЭС одобряют.
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24.09.2022 11:08 Відповісти
уряд анонсує массові відключення світла єлектроенергії і в той час буде продавати її за кордон?
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24.09.2022 11:14 Відповісти
З зерном та олією не те ж саме постійно роблять?
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24.09.2022 11:18 Відповісти
рыжему же нужно компенсировать Азовсталь....
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24.09.2022 12:30 Відповісти
шо там по китаю?)
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24.09.2022 11:18 Відповісти
Експорт української електроенергії допоможе Європі... Якщо б не було війни, яку веде Кремль з Україную і Європою - всім світом. Подібні повідомлення ... ніби підказувати Путіну ще інтенсивно знищувати енергетичну іфраструктуру. Невже в Кремлі не читають ЦЕНЗОР.НЕТ?
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24.09.2022 11:20 Відповісти
Ці чинушонки-мошонки, живуть в паралельній реальності у себе на дачах схоже, де немає обстрілів критичної інфраструктури і електростанції і підстанції не перетворюються за мить на попіл ракетами.
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24.09.2022 11:29 Відповісти
Европе поможем, а сами будем сидеть без света. Будут веерные отключения. Уже намекают на это. Только зачем нам такие как Тищенко, если сами будем электроэнергии. Ни одна Европеская страна не сдела бы такой гадости своему народу. А в нас все позволено творить барыгам у власти.
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24.09.2022 11:32 Відповісти
як так- барига???? то ж ви "баригу" скинули в 2019-му.... ой, чи обрали????
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24.09.2022 20:24 Відповісти
Крадуть електроенергію від "зелених" виробників (оплачують лише 20% виробітку (з відтермінуванням у 2 місяці!!! за заниженим курсом) і продають за кордон. ХВАЛЯТЬСЯ, аж пищать! Обіцяють розрахуватися з виробниками після війни. Який гарний бізнес від Шмигаля. Далі опустять гривню у два рази і розрахуються (якщо доживемо). Але за газ чомусь вимагають оплату, хоча Міненерго одне. Для чого ж своїх людей добивати? 30-40% зелених виробників і так цілковито знищені москалями.
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24.09.2022 11:33 Відповісти
Зелена енергетикца під час війни-це додаткове навантаження на державний бюджет України
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24.09.2022 14:52 Відповісти
ще одне "ікспьордло" в "зєльоному" що завгодно.... привели зєлєнь до влади-вам мало???? ти, ти хоч розумієш засади енергетики!? зелена енергетика мля.... в голові в тебе зелена пліснява.
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24.09.2022 20:28 Відповісти
 
 