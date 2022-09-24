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Байден назвав "референдуми" в Україні фікцією та анонсував "швидкі та серйозні економічні витрати" для РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України і заявив, що працюватимуть з партнерами над новими обмеженнями для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у заяві Байдена на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй", - заявив президент США.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати", - підкреслив Байден.

Він зазначив, що США стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.

"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо протистоїть російському вторгненню", - йдеться у заяві.
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ой все, сиярта сказал шо не поддержит никаких санкций, так шо байден ты попал
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24.09.2022 11:28 Відповісти
Може втрати?
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24.09.2022 11:34 Відповісти
А просто мовчки пару тисяч ракет ні?
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24.09.2022 12:03 Відповісти
Та їм плювати на ваші погрози, куплять замість огризка- ксіаомі, авто по сірих схемах завозять. Економічні санкції це для відмазки перед піплом,ніякого реального впливу не роблять. Іран уже 40 років під санкціями, ще з голоду не вимерли, і русня набагато багатша.
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24.09.2022 12:48 Відповісти
Про це повідомляється у заяві Байдена на сайті Білого дому... Мда, знову Кірбі останнім взнав за можливість Willerman-накопичувальні санкції. Виходить, що Байден робить заяву типа після Блінкена, повний джаз)) Цікаво, що зараз робиться "на телефонах" G7...
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24.09.2022 12:55 Відповісти
Може нам нарешті танки даватимуть? Русня на санкціях ще довго протримається.
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24.09.2022 22:56 Відповісти
 
 