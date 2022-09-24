УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5712 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Мобілізація в РФ
5 593 111
кордон (3113) Росія (47263) Євросоюз (7051) еміграція (72) Шарль Мішель (276)

Європа має відкрити кордони для росіян, які тікають від Путіна, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мішель

Євросоюз має дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Мішель сказав, що ЄС має продемонструвати "відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом Кремля".

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни.

Глава Євроради сказав, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо росіян, які тікають від мобілізації. "В принципі, я думаю, що … Європейський Союз [має] приймати тих, хто знаходиться в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати" - заявив він.

Також читайте: Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

"Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і скоординуватись, тому що це новий факт - ця часткова мобілізація" - додав Мішель.

Коментарі Мішеля були зроблені напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, організованої в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) - механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Довбойоб
показати весь коментар
24.09.2022 11:31
+36
расісянє тікають від мобілізації , а війну вони в основному підтримують ,українців ненавидять
показати весь коментар
24.09.2022 11:35
+33
идиоты, потом получите страсбург - наш
показати весь коментар
24.09.2022 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Когда же до этих евродолбо*бов дойдёт, что 99% тех, кто бежит СЕЙЧАС, а не в первый месяц-два, эти СЕМЬ МЕСЯЦЕВ как угорелые бегали с Zэтками и визжали "мочить х*лов"?!!!

И они БУДУТ визжать то же самое, только в безопасном Евросоюзе, который они так же люто НЕНАВИДЯТ как и Украину?!!!
показати весь коментар
24.09.2022 13:50 Відповісти
вы ж вроде с ЕС? среди евродолбо*бов?
показати весь коментар
24.09.2022 15:00 Відповісти
ідіот він хоть знае скільки агінтури зайде під цей шумок?
показати весь коментар
24.09.2022 14:27 Відповісти
Боже! Яке кончене!
показати весь коментар
24.09.2022 14:57 Відповісти
а хто буде в рашке Путіна СКИДУВАТИ з пьєдисталу царського. Жінки ?
показати весь коментар
24.09.2022 15:09 Відповісти
скоро таке буде по всій Европі-Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти невстановлених вандалів, які минулої ночі розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора.Про це повідомляє LSM.
показати весь коментар
24.09.2022 15:17 Відповісти
And then russians will come there to protect russians )))))
показати весь коментар
24.09.2022 15:21 Відповісти
И чем они в ЕС будут заниматься? Насиловать, воровать, грабить. Чет я не помню нигде такого варианта иммиграции. И это называется - натянуть сову на глобус.
показати весь коментар
24.09.2022 15:30 Відповісти
Пусть борятся за свою страну с режимом *****. Или мы это должны делать за них?
показати весь коментар
24.09.2022 15:47 Відповісти
Дебилы, *****!
показати весь коментар
24.09.2022 16:55 Відповісти
Відкрийте дорогу росіянам і ці російські свині загадять всю європу.... бидло має сидиті в стойлі... бо приїдуть ті, хто хоче смерті для українців... Чи в них (росіян) на лобі написано що вони проти війни?
показати весь коментар
24.09.2022 18:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 