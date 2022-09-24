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Речник Ердогана Калин розповів, як узгоджували обмін командирів захисників "Азовсталі": Спочатку в списку було 15 імен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,азов

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів про те, як відбувалось узгодження списків на обмін командирів-захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.

За словами речника, спочатку в списку на обмін, за яким у результаті обміняли п’ятьох командирів "Азова", було 15 імен, але узгодити його не вдалося.

"Наш президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну. - Ред.), ми близько 3-3,5 місяців обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменах. Той список не дійшов до Львова (зустріч президентів. - Ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас у безпеці до закінчення війни", - сказав Калин.

Він зауважив, що цей список на обмін обговорювався і до візиту президентів у Львів, йшлося про нього і під час зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.

Ібрагім Калин також відзначив конструктивну позицію української сторони та важливу роль Національної розвідувальної організації Туреччини у процесі обміну.

Також читайте: Обмін командирів "Азову" в Туреччині відбувся після передачі Медведчука Росії, - Боднар

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
з тобою не узгодили?навіть не порадились? Жах . Жах яку херню ти несеш!
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24.09.2022 11:46
+6
Так отож. Пишувть таке, що неможливо зрозуміти, кого і про що умовляли.
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24.09.2022 11:52
+5
тема роли абрамовича и офисной бибизянки в освобождении всех пленнных и в борьбе за мир во всём мире не раскрыта ни на йоту!!
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24.09.2022 13:21
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Незрозуміло. Все робиться "втихаря". Що узгоджували, з ким, як?
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24.09.2022 11:40 Відповісти
з тобою не узгодили?навіть не порадились? Жах . Жах яку херню ти несеш!
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24.09.2022 11:46 Відповісти
Який правильний у тебе нік. Погугли: "Охламон -прост., бран. или шутл. глупый, бестолковый и ленивый человек" - Вікісловник
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24.09.2022 11:50 Відповісти
мудрі люди чують в моєму ніку співзвучність з іменем фараона.Доречі,я навіть не пишу,а редагую ці кацапські Вікі,по яких ти учишся.
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24.09.2022 14:12 Відповісти
якби це не робилось "втихаря", результату б не було. Думаєш мокшанським баранам це б сподобалось? Це ж очевидні речі!
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24.09.2022 15:04 Відповісти
Добалю -переговори йшли вже давно

І могли би потихенько ідти і дальше - торгуючись та узгоджуючись ...
Та після 23-27 вересня - міжнародні стосунки - різко змінюються
Тому їх терміново завершили на узгоджених умовах !
Бо дальше піздец ...
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24.09.2022 15:25 Відповісти
Умовляли Зелю, щоб погодився на обмін?
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24.09.2022 11:50 Відповісти
Так отож. Пишувть таке, що неможливо зрозуміти, кого і про що умовляли.
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24.09.2022 11:52 Відповісти
Зеля далекий до обміну, там основну роботу провела Туреччина і Саудівська Аравія. А Зелю умовляли кацапи, щоб він 3 тисячі здав вполон і він це зробив. Тут все реально.
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24.09.2022 20:23 Відповісти
Украине у Турции много вооружений можно набрать. У Турции тоже сильная Армия.
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24.09.2022 11:51 Відповісти
Дай бог, чтоб у них кацапы набирать не начали. Пердоган мутный тип- и вашим и нашим, а в итоге себе.
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24.09.2022 13:28 Відповісти
Так войны же нету, не? Может быть, до окончания спецоперации? Ну так она кончиться 27-30-го числа со взрывом жилых домов сахаром и объявлением АТО (КТО) в связи с бла-бла-бла.

И останутся в Турции - это же не означает "не комбатант". Можно же осваивать новую технику и оружие, тактику, можно быть самому инструктором, можно проходить академию НАТОвскую.
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24.09.2022 11:53 Відповісти
Правильніше було б: викладати (преподавать) в академії НАТО
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24.09.2022 11:57 Відповісти
тема роли абрамовича и офисной бибизянки в освобождении всех пленнных и в борьбе за мир во всём мире не раскрыта ни на йоту!!
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24.09.2022 13:21 Відповісти
Ermak amonski ne razreshil bolshe?
Ukrainci! pavesite etovo tvara n xreshatike! putinki mol!
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24.09.2022 13:49 Відповісти
Не могу понять чья затея оставитькомандиров Азова
в Турции до конца войны то ли путина то ли ермака
наш путин ничего не решает
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26.09.2022 20:42 Відповісти
 
 