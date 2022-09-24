На Херсонщині окупанти змушують людей "голосувати" по кілька разів - за себе та за родичів, - Соболевський

На Херсонщині через порожні дільниці під час так званого псевдореферендуму загарбники примушують людей "голосувати" кілька разів за всіх членів родини, якщо їх немає вдома.

Про це повідомив у телеграм-каналі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий день театру абсурду на Херсонщині. Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі. Декому не пощастило вже двічі - по другому колу довелося заповнювати бюлетень та "голосувати", - зазначає він.

За словами Соболевського, застосовується практика сімейного голосування - якщо вдома застали лише одного члена сім'ї, напружують взяти кілька бюлетенів та "проголосувати" за всіх.

"Якщо коротко - відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати і не варто", - резюмує чиновник.

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