Росіяни на псевдореферендумі на Луганщині вносять тих, хто голосує "проти", в окремий список, - Гайдай
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Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу, 24 вересня, у Telegram.
"Так званий "референдум" більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує "проти", вносять до окремих списків", - зазначив Гайдай.
Голова Луганської ОВА повідомив, що при цьому населені пункти на період фейкового "референдуму" закриті на в’їзд та виїзд.
Гайдай наголосив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини.
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В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.
База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
ЗІ: щоправда по цьому протоколу моєму діду трійка присудила чотири роки (бо сказав "а ***** мені той колгосп"), і він мусів чотири роки рити Беломорканал. І йому ще пофартило, бо інший селянин, сусід, який доказував, що більшість проголосувала проти колгоспу - в село не повернувся...