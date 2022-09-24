Росіяни на псевдореферендумі на Луганщині вносять тих, хто голосує "проти", в окремий список, - Гайдай

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу, 24 вересня, у Telegram.

"Так званий "референдум" більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує "проти", вносять до окремих списків", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що при цьому населені пункти на період фейкового "референдуму" закриті на в’їзд та виїзд.

Гайдай наголосив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини.

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