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Росіяни на псевдореферендумі на Луганщині вносять тих, хто голосує "проти", в окремий список, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,референдум

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу, 24 вересня, у Telegram.

"Так званий "референдум" більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує "проти", вносять до окремих списків", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що при цьому населені пункти на період фейкового "референдуму" закриті на в’їзд та виїзд.

Гайдай наголосив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини.

Також читайте: Гайдай про псевдореферендуми на окупованій Луганщині: Ходять по домівках та шукають чоловіків на "гарматне м’ясо"

Автор: Наталя Джума
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Фейкова країна на болотах, фейкові вибори,фейковий народ.
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24.09.2022 12:39 Відповісти
А в них там що контролюють хто і як голосує?
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24.09.2022 12:39 Відповісти
Составляют списки кто против, что непонятно?
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24.09.2022 12:58 Відповісти
"Російських строковиків відправляють на базу в селище Солоти Бєлгородської області.
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.

База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
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24.09.2022 12:43 Відповісти
Пох.
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24.09.2022 12:46 Відповісти
для чого взвгвлі писати і обурюватися про "порушення" -навіть якщо були організовані дільниці багато людей то що це мало би якесь значення?навіть людей не буде вони все рівно намалюють але це нічого не значить сам факт референдума іншої країни в іншій країній мовчу навіть за окупацію сша сказали що під так звану конституцію росії і захист новоіспечених теріторій рф це не підлягає бо єпорушення навіть в самої конституції рф проводити референдуми в іншій країні
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24.09.2022 12:48 Відповісти
то щоб,блеать,знаты у кого пощады потом клянчить.
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24.09.2022 12:49 Відповісти
У касапів розвинувся крайній дебілізм. Нафіга їм ці референдуми? От ще за Сталіна вони робили економічніше: загальний сход; так чи ні - голосують руками. І все зразу оформляли протоколом.

ЗІ: щоправда по цьому протоколу моєму діду трійка присудила чотири роки (бо сказав "а ***** мені той колгосп"), і він мусів чотири роки рити Беломорканал. І йому ще пофартило, бо інший селянин, сусід, який доказував, що більшість проголосувала проти колгоспу - в село не повернувся...
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24.09.2022 13:16 Відповісти
А есть отдельный список, куда вносят кавалеров орденов почетных грамот РПЦ, полученных после 2014 года? Я имею в виду дружка Кирюшки Гундяя некого Серегу Гайдая.
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24.09.2022 13:17 Відповісти
 
 