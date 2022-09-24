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Старух про псевдореферендум у Запорізькій області: Дії окупантів є нікчемними. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Всі спроби назвати дії окупантів "референдумом" є нікчемними.

Про це йдеться у заяві керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха щодо незаконних дій окупантів на тимчасово захоплених територіях, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, на сьогодні ¾ населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України або за кордон. Тобто навіть математично неможливо буде довести, що проголосувала більшість населення. Людей там фізично немає. По-друге, ні в українському, ні тим паче в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми", - зазначає очільник регіону.

По-третє, за його словами, відомо, що колаборанти ходять по помешканнях у супроводі озброєних військових.

"Не важко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів. Тому результат псевдореферендуму цілком зрозумілий – російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій", - зауважує він.

"Стосовно таких дій окупантів у нас є дуже чітка позиція: це ні що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Тут нічого нового: все це ми уже бачили у 2014 році в Криму та на Донбасі. Зважаючи на це, звертаюся до тих наших земляків, які сьогодні перебувають в окупації: максимально уникайте, за можливості, участі у таких заходах. Найкращий варіант - змінити місце перебування на ці дні. А ще краще - виїхати на вільні українські землі", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Росіяни на псевдореферендумі на Луганщині вносять тих, хто голосує "проти", в окремий список, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Дії старуха по розкраданню гумдопомоги є криміналом. Коли йому оголосять вирок?
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24.09.2022 13:03 Відповісти
Ось нам не покуй ці "псевдо-референдуми", що місцеві керівники, особливо південних областей, тільки про них другий день і волають?

Тільки поширюють мордорський порядок денний в нашому інформаційному просторі.

Що для нас, для України, змінюється з-за цих "псевдореферендумів" у принциповому плані?
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24.09.2022 13:06 Відповісти
Старух , ты же смердючий ставленник д'Ерьмака ВЫРОДОК С ОККУПАНТАМИ ГУММАНИТАРКОЙ ВАГОНАМИ -КОНТЕЙНЕРАМИ ТОРГОВАЛ !Почему ты ещё не в клетке ⁉️
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24.09.2022 13:50 Відповісти
Похоже Клименко тоже купили , если он ЗАГЛОХ ВМЕСТЕ С ШАБУНИНЫМ ПОЧЕМУ ОН ПИАРИТ "Роттердам" а не актуальный МЕГАГРАБЕЖ ОП
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24.09.2022 13:53 Відповісти
То шо намалюють скільки треба зрозуміло, цікаво подивитись як ту сову на глобус натягуватимуть Запорізька область є такою бо Запоріжжя то є центр, тому сперва вони мають провести два рехферендуми - визнання самостійності, по окремих районах, потім приєднання до лднр і лише потім приєднання до параші, але для цього треба багато часу якого в них немає, тому цей референдум взагалі ні про що, я давно кажу треба грати за їх правилами - провести референдум з приєднання Запоріжжя до США і хай собака пульне ще хоч раз по Запоріжжю
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24.09.2022 14:26 Відповісти
 
 