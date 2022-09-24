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Минулої доби знищено 9 ворожих повітряних цілей: 7 безпілотників, гелікоптер та штурмовик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,mohajer

Протягом доби 23 вересня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 9 повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6" збили зенітники повітряного командування "Південь". Два БпЛА "Shahed-136" - знищили підрозділи повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".ї

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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ВПС США приготували сюрпризи "воїнів 2 армії світу"

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24.09.2022 13:54 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
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24.09.2022 14:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.09.2022 14:56 Відповісти
реактивного ********** HACM, який може розвивати швидкість більше 5 Маха
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24.09.2022 15:13 Відповісти
ВВС США уклали з Raytheon Missiles and Defense контракт на розробку прототипів крилатих ракет Hypersonic Attack. HACM буде гіперзвуковою зброєю повітряного базування з ГППРД, призначеною для знищення важливих цілей з дистанції протистояння.
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24.09.2022 15:16 Відповісти
Raytheon SCIFiRE для інтеграції з винищувачами.HACM є повітряно-реактивним *********** з ГППРД. Двигуни ГППРД використовують високу швидкість транспортного засобу для примусового стиснення повітря, що надходить перед згорянням, що забезпечує стійкий політ на гіперзвукових швидкостях - 5 Маха або вище. Рухаючись на таких швидкостях, гіперзвукова зброя, така як HACM, може досягати своїх цілей швидше, ніж аналогічні традиційні ракети, що дозволяє потенційно ухилятися від систем захисту.
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24.09.2022 15:18 Відповісти
 
 