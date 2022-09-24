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Минулої доби знищено 9 ворожих повітряних цілей: 7 безпілотників, гелікоптер та штурмовик
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Протягом доби 23 вересня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 9 повітряних цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6" збили зенітники повітряного командування "Південь". Два БпЛА "Shahed-136" - знищили підрозділи повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".ї
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