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За тиждень морпіхи знищили десятки одиниць техніки росіян, 2 склади та ліквідували понад 30 окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Українські морські піхотинці та артилеристи продовжують бити по позиціях російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах.

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"За уточненими даними в період з 17.09.2022 по 23.09.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 37, вогневих засобів противника - 9, танків – 2, БМД (БМП, ББМ) - 10, РСЗВ – 2, САУ – 11, причіпної артилерії – 1, мінометів – 4, АТ – 1, АТ (ВАТ, паливозаправники) – 1, укритів противника – 2, а також складів з боєприпасами – 2", - йдеться у повідомленні.
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Ах, лента за лентою, набої подавай！
Вкраїнський повстанче в бою не відступай！.......
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24.09.2022 14:16 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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24.09.2022 14:55 Відповісти
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24.09.2022 16:16 Відповісти
 
 