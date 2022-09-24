Жодна країна не може залишатися нейтральною до війни РФ проти України, - прем’єр Бельгії Де Кроо

У боротьбі проти російського вторгнення Україна відстоює не лише власну свободу, але й базові положення Хартії ООН, принцип недоторканності кордонів та національного суверенітету.

Про це під час виступу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поставши перед цією російською агресією та воєнними злочинами, ООН постає перед викликом щодо виконання власного призначення. Всі, хто знаходиться у цій залі, кожна окрема країна, одного дня відповідатимуть на запитання - що ви зробили, щоб зупинити це? Що ви зробили, щоб захистити людей в Україні? Ви просто відводили погляд чи ви діяли? У цьому конфлікті немає місця для нейтральності…. Переможцем є не той, хто виграв битву на війні, а той, хто виграв мир. Щоб виграти цей мир, ми маємо знову помістити на перший план основи Хартії ООН - принципи територіальної цілісності та національного суверенітету", - наголосив Де Кроо.

Дивіться: Росія не хоче забирати трупи солдатів, тому їх складають у вагони на кордоні: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВIДЕО

Він розпочав свій виступ з оприлюдненої у міжнародних ЗМІ розповіді про українську дівчину Карину, яка підлітком у 2014 році була вимушена залишити домівку в Донецьку, рятуючись від російських загарбників, і загинула в Бучі у 2022 році від звірств російської солдатні.

"Цей приклад свідчить, що ми переживаємо найтемніші часи в історії Об’єднаних Націй. Після руйнувань та спустошень Другої світової війни людство сподівалося вберегти майбутні покоління від жахів війни, з чого й починається преамбула Хартії ООН. Ніколи знову не може бути війни в Європі - такою була ціль. Не мають падати бомби на школи на європейському континенті, ніколи знову не мають обстрілювати лікарні, та цілі міста не можуть відрізатися від продовольства й медикаментів. Сьогодні бачимо все це в Україні", - сказав Де Кроо.

Також читайте: Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни, - Зеленський

Він зауважив, що зараз світ є менш стабільним та менш безпечним. Це наслідок "ганебного скандалу", коли одна з країн-основоположниць ООН розтоптала принципи Хартії ООН та розв’язала війну проти незалежної країни, що знову нагадало про найтемніші часи в історії Європи.

"Заяви (Кремля. - Ред.), що пролунали останніми днями, погрози розв’язати ядерну війну - це продемонструвало безумство росії ще раз. Це прояв не стільки російського безрозсудства, скільки середньовічного варварства…. Масові поховання та кімнати тортур в Ізюмі є свідченнями варварської жорстокості цієї нікому не потрібної та злочинної війни, яка є повним порушенням усього, за що виступає ООН", - підкреслив бельгійський прем’єр-міністр.

Також читайте: Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

Він наголосив, що ця війна не може залишитися безкарною для тих, хто її розв’язав.

"Не буде миру без відповідальності. Бельгія завжди підтримувала Міжнародний кримінальний суд, ми підтримуємо МКС зараз у повному розслідуванні та покаранні за всі серйозні злочини, що були скоєні в Україні. Тут немає місця безкарності. Не може бути безкарності для м’ясників Бучі, та за визначенням - для лідерів у москві, які викликали цей шок та несуть повну відповідальність за все", - зазначив Де Кроо.