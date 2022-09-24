СБУ закликає мешканців окупованих територій надсилати дані про організаторів псевдореферендумів

Служба безпеки України закликає громадян на тимчасово захоплених Росією територіях надсилати всю відому їм інформацію про псевдореферендуми до чатбота відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний!

"Щоб це сталося якнайшвидше - надсилайте інформацію на чатбот СБУ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ вже збирають дані про загарбників, які займаються проведенням псевдореферендумів, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

Наголошується, що будь-яка інформація є важливою.

"Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо). Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чатботі і ввести відому вам інформацію. Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", - звертається відомство до мешканців окупованих територій.

Відповідний чатбот доступний за посиланням.

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