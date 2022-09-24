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СБУ закликає мешканців окупованих територій надсилати дані про організаторів псевдореферендумів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Служба безпеки України закликає громадян на тимчасово захоплених Росією територіях надсилати всю відому їм інформацію про псевдореферендуми до чатбота відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний!

"Щоб це сталося якнайшвидше - надсилайте інформацію на чатбот СБУ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ вже збирають дані про загарбників, які займаються проведенням псевдореферендумів, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

Наголошується, що будь-яка інформація є важливою.

"Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо). Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чатботі і ввести відому вам інформацію. Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", - звертається відомство до мешканців окупованих територій.

Відповідний чатбот доступний за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старух про псевдореферендум у Запорізькій області: Дії окупантів є нікчемними. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри

Автор: Ірина Дашківська
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В СБУ сидять явно не фахівці з мереживого моніторингу. Окупанти відслідковують будь який підозрілий трафік, особливо в сторону силових структур України і наслідки відомі.
Є старі як світ перевірені методи, як то: граната в штанях взірвалась, куріння в машині, несправний ліфт, витік газу, вмикання світла без резинових рукавиць та багато інших чудових винаходів людства.
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24.09.2022 15:55 Відповісти
все фіксувати на фото відео і передавати сбу
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24.09.2022 17:35 Відповісти
Це сбу мало би ще за місяць до т.з. "референдуму" ліквідувати голів і секретарів виборчих дільничих і окружних комісій а решті "членам" комісій вибірково вчинити харакірі. Виборчі дільниці з паперами мали би бути підірваними і спаленими. ТО це була би робота аправжньої СБУ - Служби Безпеки України. А зараз в розгар т.з. "референдумів" вони " лише закликають" надавати їм дані про організаторів!!!. Це не служба безпеки...
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24.09.2022 17:46 Відповісти
народ окупованих територій має виконувати роботу СБУ,котра отримує зарплату від того ж народу.
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24.09.2022 18:46 Відповісти
 
 