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безпілотник (2096) війна (56581) Іран (1342) дипломати (530)

У МЗС Ірану висловили жаль через рішення Києва позбавити посла акредитації, але про постачання дронів Росії не згадали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

украина,иран

Іран шкодує про рішення України скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства та позбавити посла акредитації.

Про це йдеться у заяві пресслужби іранського МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Представник міністерства Насер Канаані закликав Україну "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Нагадаємо, Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану "співробітництвом зі злом".

За останні кілька тижнів Україна збила більше десятка безпілотників, які Іран передав Росії. З їхньою допомогою росіяни завдали суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
вони шкодуют лицимірні гниди
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24.09.2022 15:36
+22
Так это просто прекрасно, что этот поц в банном халате и с полотенцем на голове покинет Киев и Украину. Воздух чище будет.
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24.09.2022 15:39
+13
Иран признал, что в самолет МАУ попало две ракеты. 8 января 2020.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
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24.09.2022 15:43
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вони шкодуют лицимірні гниди
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24.09.2022 15:36 Відповісти
Так это просто прекрасно, что этот поц в банном халате и с полотенцем на голове покинет Киев и Украину. Воздух чище будет.
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24.09.2022 15:39 Відповісти
Иран признал, что в самолет МАУ попало две ракеты. 8 января 2020.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
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24.09.2022 15:43 Відповісти
И что Украина сделала за 2 года в ответ? Ни денег ,ни суда,ничего
ЗЕ свёл грозно брови и пригрозил пальцем(под столом)
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24.09.2022 16:48 Відповісти
А, ЧТО у нас в президентах и чьё БОЛЬШИНСТВО в ВР? Отож.
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24.09.2022 17:26 Відповісти
В мау сразу стали говорить о компенсации в десятки тычяч. Но.. есть прецеденты. Если это тер.акт, то сумма компенсации будет больше миллиарда долларов. Адвокаты работают, все заплатят. Тут позиция Украины уже не столь важна. Даже если это была случайность, что слабо воспринимается. Две ракеты, только вылетел из гражданского аэропорта. Суд скорее всего данный случай будет трактовать как преднамеренно уничтожение гражданского самолета. Теракт в общем. Средства заморожены. У Ирана никто и спрашивать не будет.
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25.09.2022 12:25 Відповісти
вот лицемірні потвори
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24.09.2022 15:58 Відповісти
А разве эти штуки не в другой стране производят?
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24.09.2022 16:00 Відповісти
производят в ТАДЖИКИСТАНЕ... НО тут не где собирают- а авторское право Иран.... раздает право на производство и даже переименование дронов.... но свое авторство он не отрицает и выдает Лицензии на крупноузловую сборку... мы уж сталкивались с та по Украине когда одна страна передающая оружие спрашивает у иной страны производителя этого вида вооружения-модели... разрешение передать или продать оружие...Украине... также и с продажей дронов-- Иран мог продать России дроны.... а поставить их должны были Таджики или отдать со своих складов.....
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24.09.2022 16:11 Відповісти
Я Таджикистан и имела в виду. Спасибо)
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24.09.2022 17:28 Відповісти
Негайно розривайте дипломатичні відносини з країною терористів!Наші західні партнери підтримають це рішення.
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24.09.2022 16:04 Відповісти
ДОМОЙ!
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24.09.2022 16:06 Відповісти
Полотенцеголовых гнать из Украины сцаными тряпками. Студентов депортировать в первую очередь, в рашке пусть доучиваются.
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24.09.2022 16:08 Відповісти
Скажут что это их Израиль подставил. Там почти по всем вопросам так говорят.
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24.09.2022 16:18 Відповісти
Пошли все за росийским кораблем...
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24.09.2022 16:25 Відповісти
ПНХ чурбаны рашистские.
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24.09.2022 16:25 Відповісти
чемодан вокзал Тегеран
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24.09.2022 16:29 Відповісти
Бородаті уй.бки. Україна повинна перестати обслуговувати літаки.
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24.09.2022 16:51 Відповісти
с этими террористами давно пора было разорвать все дипломатические отношения и выслать из Украины всю эту бандитскую мерзость, связанную с кремлем.
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24.09.2022 17:38 Відповісти
а з Ізраїлем,союзником Рашки №2?
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24.09.2022 18:52 Відповісти
Израиль кацапам не союзник
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24.09.2022 19:25 Відповісти
ти нас за ідіотів вважаєш? для чого цей тупий висер?
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24.09.2022 19:32 Відповісти
кто это "мы"? ты себя за кого считаешь?
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24.09.2022 19:35 Відповісти
Свинину їм в рота.
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24.09.2022 17:51 Відповісти
цікаво,що смертельні вороги перси Ірану і юдейчики Ізраїлю.....займають однаково ворожу позицію щодо України і політику відповідну ведуть...
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24.09.2022 18:51 Відповісти
а чому зеленоквартальний народєц жодним словом не згадує Мадярщину? з ними треба дружити і співробітничати?
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24.09.2022 19:33 Відповісти
Не с того начали, зеленые сопли!! В Украине находятся десятки тысяч иранских торговцев со своими финиками, изюмом , арахисом и прочей ерундой! Немедленно всех их ДЕПОРТИРОВАТЬ ! В 2021 году Украина поставила продовольствие Ирану на 440 млн долларов!!! Ни грамма зерна вонючим иранцам ! Пусть просят еду в Израиле!
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24.09.2022 20:35 Відповісти
 
 