Туреччина не визнаватиме результатів російських псевдореферендумів на окупованих територіях України, - речник Ердогана Калин

Туреччина не визнала результати "референдуму" 2014 року, який росіяни провели в окупованому Криму, і зараз дотримується такої самої позиції.

Про це заявив CNN Türk речник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не вважаємо коректними односторонні ініціативи щодо проведення референдумів, оскільки ми не визнали кримський референдум 2014 року та його результати, наша позиція щодо таких референдумів є чіткою. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу і держави, висловлюємо підтримку Україні", - зазначив Калін.

Він додав, що Туреччина докладає щирих зусиль для припинення війни, тоді як російська сторона робить ці кроки для того, щоб зміцнити свої позиції.

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"Ця війна буде затяжною, на жаль, складається враження таке, що вона буде затяжною", - додав речник президента Туреччини.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

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"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.