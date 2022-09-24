Білоруська армія та російські найманці у формі можуть вдягнути форму ЗСУ й влаштувати провокації, - угруповання військ "Волинь"
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До Мінська прибув літак зі 130 бійцями російської приватної компанії "Ліга". Вони тренуються разом з білорусами, яким доставили українську військову форму - "піксель" ЗСУ.
Про це повідомляють оперативне угруповання військ "Волинь" та угруповання сил і засобів оборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Вони зазначили, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.
Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.
"Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС", - йдеться у повідомленні.
На це вказує ряд ознак:
- до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії "Лига" з особистою зброєю БК;
- білоруському охоронному підприємству "ГардСервіс" доставили форму ЗСУ ("піксель");
- інструктори "Ліги" проводять з підрозділами "ГардСервісу" тренування з штурмових дій в умовах міста та "зачистки" будівель.
"Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ", - підсумували в угрупованні.
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Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
Скоріше, планують провокації в параші.
Чечня круто !!
зараз такі кучеряві паролі, що ОГО!
Разговор ночью в спальне:
- Сара, а ты дверь на нижний замок закрыла?
- Закрыла.
- А на верхний?
- Закрыла.
- А на большой, сейфовый?
- Да, и на него закрыла.
- А на щеколду?
- Да.
- А на задвижку?
- Тоже.
- А на крючок?
- Закрыла.
- А на цепочку?
- И на цепочку.
- А шкаф придвинула?
- Придвинула. Хаим, я таки не понимаю, мы уже сегодня будем спать или мы не будем спать?
- А табуреткой подперла?
- Ой вэй! Про табуретку забыла.
- Ну вот, как всегда! Приходи кто хошь, бери что хошь...