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Білоруська армія та російські найманці у формі можуть вдягнути форму ЗСУ й влаштувати провокації, - угруповання військ "Волинь"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

До Мінська прибув літак зі 130 бійцями російської приватної компанії "Ліга". Вони тренуються разом з білорусами, яким доставили українську військову форму - "піксель" ЗСУ.

Про це повідомляють оперативне угруповання військ "Волинь" та угруповання сил і засобів оборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.

Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.

Читайте: Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії

"Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС", - йдеться у повідомленні.

На це вказує ряд ознак:

  • до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії "Лига" з особистою зброєю БК;
  • білоруському охоронному підприємству "ГардСервіс" доставили форму ЗСУ ("піксель");
  • інструктори "Ліги" проводять з підрозділами "ГардСервісу" тренування з штурмових дій в умовах міста та "зачистки" будівель.

Також читайте: Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко

"Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ", - підсумували в угрупованні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Чувачок, що тусить місяцем @BorysKrasovskyi
Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
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24.09.2022 16:49
+10
Треба було вже давно перейти лише на українську мову у Війську. Тоді такі провокації звелися бо нуля, адже рускоЄзичниє "чЄлюсті" поміняти неможливо.
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24.09.2022 17:13
+9
І що завадить цей балаган з перевдяганням перестріляти, як собак скажених
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24.09.2022 16:50
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Чувачок, що тусить місяцем @BorysKrasovskyi
Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
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24.09.2022 16:49 Відповісти
І що завадить цей балаган з перевдяганням перестріляти, як собак скажених
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24.09.2022 16:50 Відповісти
Вони навряд чи збираються використовувати цей балаган в Україні.
Скоріше, планують провокації в параші.
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24.09.2022 17:31 Відповісти
чому наші ДРГ не працюють на території Білорусі ?
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24.09.2022 16:51 Відповісти
Птамуштанаєтаньєтпалітічєскойволі
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24.09.2022 16:57 Відповісти
Кадировці з заградотряда жучать російських Ваньок https://www.youtube.com/watch?v=_XCJvLAvrwk

Чечня круто !!
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24.09.2022 16:52 Відповісти
ахмат не чай
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24.09.2022 17:31 Відповісти
яка різниця в якій формі з них робити жмурів.... нехай хоть у костюмах діда мороза йдуть на той світ....
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24.09.2022 16:58 Відповісти
Перевіряти на "паляниця" -якщо не пройшов то задвохсотити!
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24.09.2022 17:00 Відповісти
Так кажуть, що білоруси можуть вимовити слово паляниця". Чи це брехня?
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24.09.2022 17:18 Відповісти
брехня! Половина бульбашів вже й власної мови не знають.
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24.09.2022 19:57 Відповісти
паляниця....укрзалізниця....
зараз такі кучеряві паролі, що ОГО!
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24.09.2022 17:31 Відповісти
"литвин" - почитав новину й на додачу до всих замків, крючечьків, цепочок,... на ляді погріба, шо відкриваєтся єссно назовні, підпер її знизу держаком, залишившимся од мітли. так почався 8-й місяць його підготовки до обороні від українських дрг.
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24.09.2022 17:13 Відповісти
Згадалось.

Разговор ночью в спальне:

- Сара, а ты дверь на нижний замок закрыла?
- Закрыла.
- А на верхний?
- Закрыла.
- А на большой, сейфовый?
- Да, и на него закрыла.
- А на щеколду?
- Да.
- А на задвижку?
- Тоже.
- А на крючок?
- Закрыла.
- А на цепочку?
- И на цепочку.
- А шкаф придвинула?
- Придвинула. Хаим, я таки не понимаю, мы уже сегодня будем спать или мы не будем спать?
- А табуреткой подперла?
- Ой вэй! Про табуретку забыла.
- Ну вот, как всегда! Приходи кто хошь, бери что хошь...
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24.09.2022 17:22 Відповісти
ага, це по цьому мотиву )))
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24.09.2022 17:27 Відповісти
Треба було вже давно перейти лише на українську мову у Війську. Тоді такі провокації звелися бо нуля, адже рускоЄзичниє "чЄлюсті" поміняти неможливо.
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24.09.2022 17:13 Відповісти
Не говориш українською? Розстріляти нахер.
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24.09.2022 17:13 Відповісти
У нас дуже багато бійців не говорять українською, і що тепер?..
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24.09.2022 17:25 Відповісти
73% не говорять українською?
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24.09.2022 17:35 Відповісти
Та що що, лікбез їм та підручник з укр. мови. Хай вчать
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24.09.2022 21:58 Відповісти
уявив..1941-45 рік на окупованих землях говорять німецькою
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24.09.2022 17:28 Відповісти
наївно думати що з білорусі небуло найманців...і нема...награбоване з України продавали на ринках..рашисти переправляли через Білоруську почту награбоване..Ніхто в білорусі навіть не спитав--звідки воно
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24.09.2022 17:19 Відповісти
Було оприлюднення поштових працівників про те, хто, куди і скільки відіслав.
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24.09.2022 17:27 Відповісти
і радіоативний хлам з Рудого лісу
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24.09.2022 17:29 Відповісти
скажіть будь -ласка..а де жили рашисти?чим харчувались ..невже тими просрочиними пакетами...чи може ходили в магазин за свій кошт купляли..хто ж їх обслуговував...на території білорусі хто таки ремонтував їх техніку хто сь таки заправляв бензобаки хтось таки кормив рашистів хтось таки лікував від поранень
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24.09.2022 17:39 Відповісти
Сколько нечисти готовы нападать на Украину, со всех сторон гнилые тараканы , без кацапии ни кто не способен самостоятельно принять решение ,как победить Украину . Воевать, только с кацапами , как **** не бурят, так куят, еще картофельный ****** дергается... Желаем , чтоб **** , скорей бы сдохла эта путинская тварь..
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24.09.2022 17:31 Відповісти
на території білорусі хто таки ремонтував їх техніку хто сь таки заправляв бензобаки хтось таки кормив рашистів хтось таки лікував від поранень..
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24.09.2022 17:34 Відповісти
Потрібно просити і не цуратися Поляків , щоб закрили нам кордон з ************** і придністровям своїми ЗС , взяти на це санкцію і резолюцію ООН , звільни свої резерви і ******* фашистів на південному і східному напрямку і забрати в них ще і кубань
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24.09.2022 17:54 Відповісти
На Волині вас дебіли бульбашанські -з"їдять з какашками та гавняшками.
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24.09.2022 18:04 Відповісти
Ага Волинобандерівські вовки будуть вгодовані, даже хробакам дістанеться
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24.09.2022 18:21 Відповісти
Кацапські військові можуть переодягнутися... і трахнути білоруських військових.. і все звернути на НАТО.
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24.09.2022 18:28 Відповісти
ЧВК Лига , по сути тот же Вагнер отморозка Пригожина.
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24.09.2022 19:09 Відповісти
 
 