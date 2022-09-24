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Іран має припинити постачання зброї РФ, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,герань,шахед

Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

Про це в коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Іран має негайно припинити постачання зброї в Росію для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Нагадаємо, Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

У відповідь в МЗС Ірану заявили, що шкодують про рішення України та закликали "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

За останні кілька тижнів Україна збила більше десятка безпілотників, які Іран передав Росії. З їхньою допомогою росіяни завдали суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.

Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану "співробітництвом зі злом".

Також читайте: Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
///
По знищеному вчора в Одесі іранському БПЛА Mohajer-6 ще кілька цікавих моментів.



Цей БПЛА, згідно з його ТТХ, можна було безпечно використовувати для розвідки.
Наприклад, як це робили Збройні Сили України з Bayraktar TB2.
Але росіяни, вперше використовуючи БПЛА Mohajer-6, відразу ж облажалися.
У перший же день застосування втратити БПЛА… І не просто втратити, адже його виловили і тепер ЗСУ, а так само наші партнери, зможуть вивчити начинку цього чудо-БПЛА і встановлять не лише його реальні ТТХ, а й хто допомагав Ірану з запчастинами до нього.

БПЛА Mohajer-6 вироблялися в Ірані з 2017 року і факти їх втрати невідомі.
Росіянам же тільки дали їй в руки, і вони не тільки агрегат втратили, але і постачальника підставили.
Ось що означає мати справу з пітекантропами.
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24.09.2022 18:30
+18
есть подозрения, что дело вовсе не в деньгах, а в том, что плешивый сделал предложение в сфере ракетных и ядерных технологий, от которых Иран не смог отказаться.....
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24.09.2022 17:47
+16
а отношения нужно бьіло разорвать после сбития боинга МАУ...... еще один камень в огород зеленожопьіх.....
гнать в шею посольство и чалмоголовьіх ублюдков.......
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24.09.2022 17:40
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Іран прикинувся валянком.
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24.09.2022 17:37 Відповісти
Він взувся в лапті і хоронити іран будуть в матрьошках з кусочком сала на згадку про Україну
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24.09.2022 19:14 Відповісти
це відповідь на ниття іранського посла. фірштейн?
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24.09.2022 17:40 Відповісти
пдр, зникни
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24.09.2022 18:57 Відповісти
ты педерок новоявленный расшифруй твое послание...!
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24.09.2022 19:33 Відповісти
а отношения нужно бьіло разорвать после сбития боинга МАУ...... еще один камень в огород зеленожопьіх.....
гнать в шею посольство и чалмоголовьіх ублюдков.......
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24.09.2022 17:40 Відповісти
разрыв дип.отношений на тот момент не позволил бы формировать офф.запросы в контексте расследуемого дела, не говоря уже о возврате тел погибших. Но тебе, дилетанту, это не понять
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24.09.2022 18:01 Відповісти
а после возврата тел и компенсации сколько времени прошло...?
или профи просто в экстазе когда их за лохов держат....
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24.09.2022 18:06 Відповісти
А що, ***** на компенсації родинам загиблих? Чи може ти такий розумний будеш їх виплачувати?
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24.09.2022 18:23 Відповісти
есть подозрения, что дело вовсе не в деньгах, а в том, что плешивый сделал предложение в сфере ракетных и ядерных технологий, от которых Иран не смог отказаться.....
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24.09.2022 17:47 Відповісти
Скорее всего.
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24.09.2022 18:00 Відповісти
Если так то это огромный камень в огород Израиля
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24.09.2022 18:02 Відповісти
скорее плевок в рожу...
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24.09.2022 18:06 Відповісти
Израиль уже ответил поставками в Украину противодронного оборудования....., причем, говорят, уже официально..... (но это не точно)
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24.09.2022 18:08 Відповісти
зеленский отрицает передачу оружия израилем
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24.09.2022 20:10 Відповісти
ну может быть....., я ж не спорю..... это только слухи......
https://youtu.be/0zKKQlIIcQM&t=174
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24.09.2022 20:27 Відповісти
неточно
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24.09.2022 21:41 Відповісти
Иран сегодня - гасят мусоров.....
https://twitter.com/i/status/1573429441958912000
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24.09.2022 18:09 Відповісти
Та то не "мусори", то гірше: стражі "ісламской рєволюції".
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24.09.2022 19:20 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1573448254045540369
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24.09.2022 19:23 Відповісти
Потрібно в економічному секторі запровадити санкції.
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24.09.2022 18:15 Відповісти
Україна не розірвала дипстосунки з іраном.

як можна щось від когось вимагати якщо сам поводишся як чмо?
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24.09.2022 18:18 Відповісти
///
По знищеному вчора в Одесі іранському БПЛА Mohajer-6 ще кілька цікавих моментів.



Цей БПЛА, згідно з його ТТХ, можна було безпечно використовувати для розвідки.
Наприклад, як це робили Збройні Сили України з Bayraktar TB2.
Але росіяни, вперше використовуючи БПЛА Mohajer-6, відразу ж облажалися.
У перший же день застосування втратити БПЛА… І не просто втратити, адже його виловили і тепер ЗСУ, а так само наші партнери, зможуть вивчити начинку цього чудо-БПЛА і встановлять не лише його реальні ТТХ, а й хто допомагав Ірану з запчастинами до нього.

БПЛА Mohajer-6 вироблялися в Ірані з 2017 року і факти їх втрати невідомі.
Росіянам же тільки дали їй в руки, і вони не тільки агрегат втратили, але і постачальника підставили.
Ось що означає мати справу з пітекантропами.
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24.09.2022 18:30 Відповісти
Я не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Іраном, а точніше аятолами, бо народ в Ірані як і в Росії не має жодного впливу. Поки керується аятолами, Іран завжди буде на стороні Росії, і зараз є фактично співучасниками війни проти України як і Білорусь
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24.09.2022 20:25 Відповісти
Не с того начали, зеленые сопли!! В Украине находятся десятки тысяч иранских торговцев со своими финиками, изюмом , арахисом и прочей ерундой! Немедленно всех их ДЕПОРТИРОВАТЬ ! В 2021 году Украина поставила продовольствие Ирану на 440 млн долларов!!! Ни грамма зерна вонючим иранцам ! Пусть просят еду в Израиле!!!!!!!!!!!
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24.09.2022 20:38 Відповісти
 
 