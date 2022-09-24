Іран має припинити постачання зброї РФ, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - Ніколенко
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Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.
Про це в коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що Іран має негайно припинити постачання зброї в Росію для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".
Нагадаємо, Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.
У відповідь в МЗС Ірану заявили, що шкодують про рішення України та закликали "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".
За останні кілька тижнів Україна збила більше десятка безпілотників, які Іран передав Росії. З їхньою допомогою росіяни завдали суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.
Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану "співробітництвом зі злом".
Будь ласка, зачекайте...
гнать в шею посольство и чалмоголовьіх ублюдков.......
или профи просто в экстазе когда их за лохов держат....
https://youtu.be/0zKKQlIIcQM&t=174
https://twitter.com/i/status/1573429441958912000
як можна щось від когось вимагати якщо сам поводишся як чмо?
По знищеному вчора в Одесі іранському БПЛА Mohajer-6 ще кілька цікавих моментів.
Цей БПЛА, згідно з його ТТХ, можна було безпечно використовувати для розвідки.
Наприклад, як це робили Збройні Сили України з Bayraktar TB2.
Але росіяни, вперше використовуючи БПЛА Mohajer-6, відразу ж облажалися.
У перший же день застосування втратити БПЛА… І не просто втратити, адже його виловили і тепер ЗСУ, а так само наші партнери, зможуть вивчити начинку цього чудо-БПЛА і встановлять не лише його реальні ТТХ, а й хто допомагав Ірану з запчастинами до нього.
БПЛА Mohajer-6 вироблялися в Ірані з 2017 року і факти їх втрати невідомі.
Росіянам же тільки дали їй в руки, і вони не тільки агрегат втратили, але і постачальника підставили.
Ось що означає мати справу з пітекантропами.