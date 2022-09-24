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війна (56620) Путін (21449) Росія (47279) мобілізація (1469) Снайдер (3) псевдореферендум (182)

Росія програє війну, тому Путін намагається сформувати для електорату нову стійку ілюзію про "захист батьківщини", - історик Снайдер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Американський дослідник Східної Європи, історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер прокоментував "народні волевиявлення", які намагається організувати Росія на окупованих територіях України.

Громадське радіо оприлюднило переклад колонки дослідника, передає Цензор.НЕТ.

Найперше він наголошує, що формулювання "референдум" або "незаконний референдум" в наявному контексті грає на руку російській пропаганді. Відбувається медійна подія, медіатрюк, "спрямований на формування думки про окуповані території".

"Незаконно проводити референдум під час збройного конфлікту, погрожуючи застосуванням сили. І це достатня причина для того, щоб повністю ігнорувати цей медіатрюк. Однак це тільки верхівка айсберга. Так, навіть після проведення такого псевдореферендуму він, як і раніше, буде незаконним. Саме тут ми маємо бути обережними: навіть коли ми кажемо, ми не сягаємо суті процесів, адже маємо на увазі, що певне голосування відбулося, але з порушеннями.

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Для голосування потрібна інфраструктура. Але (на окупованих територіях. - Ред.) її немає. Хоча ми бачимо фото стареньких бабусь, які тримають аркуш паперу, журналістам не варто говорити про "голос", який вони "віддають". Більше того: навіть якби росіяни мали необхідну інфраструктуру (якої в них немає), і навіть якби вони мали намір провести голосування серед людей на окупованих територіях (що теж неправда), їм би все одно це не вдалось, адже росіяни фактично не контролюють усі регіони, де нібито проводиться голосування", - вказує Снайдер.

Він наголошує, що "голосування" не мають ніякого сенсу, ситуація "не має нічого спільного з українцями чи їхнім волевиявленням".

"Вона пов’язана з бажаннями Путіна. Росія програє війну, тому йому потрібна нова стійка ілюзія. Як і всі тирани, що існували, Путін припустився фатальної помилки, тому його останній крок - переконатись, що ця помилка буде смертельною і для його народу. Путіну треба розповісти історію - не про поразку Росії чи хибність самої війни - яка б виправдовувала відряджання російських резервістів в Україну. І це історія не про наступальну війну РФ для знищення України, а про "захист батьківщини". Для цього і потрібен цей медіатрюк", - переконаний історик.

Він вказує, що більшості росіян немає діла до України, крім споглядання війни у телевізорі, але ситуація настільки невтішна, що "навіть телевізійну версію подій стає складно підтримувати".

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"Путіну треба, щоб люди встали з диванів і пішли воювати, тому оголосив "часткову мобілізацію". Для того, щоб переконати чоловіків воювати, а їхні родини не протестувати, він змінив свою характеристику цієї війни. Колись це була "специальная военная операция" для знищення України за 3 дні - тепер це "велична боротьба для захисту цивілізації". Однак оборонна війна має проводитись на російській території.

Відповідно, Путін повинен показати українські території, що українці намагаються повернути, як російські території, і відповідно, він повинен провернути медіатрюк, щоб вдати, що "були проведені "референдуми", а "українці хочуть приєднатись до Росії", - йдеться у колонці.

Таким чином "бажання тирана" перетворюють території на російські.

"Ця невпевнена у собі постмодерністська імпровізація не переконає нікого поза межами Росії, а може не переконає і росіян. Однак зараз Путін вирішив, що медіатрюк, який підтримує його магічне мислення, має тривати.

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У певний момент російські медіа просто проголосять щось на кшталт "97% людей Донбасу хочуть приєднатись до Росії, 96% - у Луганську, 86% - у Запоріжжі, 80% - у Херсоні". Ці цифри будуть вигадані, підроблені. Вони вже лежать у якійсь теці. І називати ці цифри в одному реченні зі словами "референдум" чи "голосування" не матиме сенсу, як і моя заява, скажімо, що 97% жителів Брукліну хочуть приєднатись до штату Міссісіпі", - іронізує Снайдер.

Ці дані просто взяті з голови та не прагнуть бути правдоподібними: "Російська електоральна пропаганда працює так: людям брешуть, при цьому всі знають, що їм брешуть, і тоді їх силою змушують повірити, що не можна жити по-іншому, окрім як погоджуватись, що брехня - це правда. У результаті ми отримуємо цифри, як у Північній Кореї, адже так працює система. Тому цей російський медіатрюк сміховинний - однак не смішний".

Снайдер нагадує, що у регіонах, де Росія провертає свій медіатрюк, окупанти знищували місто за містом, на всіх окупованих територіях Росія залишає масові поховання.

"Це світ, у якому провертаються подібні медіатрюки. Коли Росія заявляє, що переважна більшість українців хоче приєднатись до РФ, вона заявляє, що українцям подобаються поховальні ями, тортури, депортації, зруйновані рідні домівки і знищені міста.

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Російський медіатрюк - "референдум" - огидний. Коли російські медіа проголосять вигадані "результати", Москва фактично заявить, що українці хочуть відсвяткувати геноцид власного народу і приєднатись до країни, яка його влаштовує. Така спроба публічного приниження мерзенна. Російський медіатрюк - це не більше і не менше, ніж елемент тривалих російських воєнних злочинів", - резюмує Снайдер.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
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24.09.2022 18:28
+23
главное, чтоб не забыли : Грузия 2008 и Грузия 2022

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24.09.2022 18:38
+14
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24.09.2022 18:35
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24.09.2022 18:28 Відповісти
В результаті виявиться так що ***** перекине вину за програш у війні на холопів, бо мобідебілізовані не дуже хочуть воювати.
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24.09.2022 18:30 Відповісти
та якось пох на них
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24.09.2022 18:41 Відповісти
Мы "руский мир", нам все должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны...

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24.09.2022 18:30 Відповісти
главное, чтоб не забыли : Грузия 2008 и Грузия 2022

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24.09.2022 18:38 Відповісти
А через років 10, кацапи там асимілюються, і почнеться "Путін, ввєді!" і знову перша картинка.
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24.09.2022 18:42 Відповісти
то Ви ще й багато років дали...
через 2 від сили заволають - хатим жить как в расие...хатим руцкий мир здесь
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24.09.2022 19:32 Відповісти
І росія 2022

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24.09.2022 18:44 Відповісти
Зинаида Гиппиус
"Все кругом"
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.
1904
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Прошло 120 лет. "Иначе" не случилось. Все по старому.
Это уже с россией навечно
А "иначе", так это уже и не россия будет.
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24.09.2022 18:53 Відповісти
Предо мной пустое лежит пространство
Агрессивно, обло, стозевно, зло
Непристойно, мстительно и пристрастно
И зловонною тиною заросло.
Голосит, бормочет, болит, недужит
Поливает Градом, лелеет Бук
Никому не верит, ни с кем не дружит
Ни за что сажает, не помнит букв
Тут Христос бессилен, а свят Иуда
Кровянист закат, упразднен рассвет
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это россия - нет...

Дмитрий Быков, 2014

Ничего не поменялось за 110 лет...
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24.09.2022 20:45 Відповісти
Нет такой страны сакартвело, увы....
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24.09.2022 19:01 Відповісти
Грузини ще ті барани.
Да цю наволоч на гарматний постріл не можна було пускати!
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24.09.2022 19:27 Відповісти
ЗАДАЧА. Если ВСУ за 7 месяцев разбили профессиональную российскую. армию, за сколько времени они разобьют непрофессиональную?
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24.09.2022 18:31 Відповісти
З дивану видніше. От навіщо ви так пафосно пишете? По-перше, не забувайте якою ціною ми стримуємо ворога вже 7 місяців. По-друге, 1.2 млн біомаси (якою б вона не була) буде ще тим випробуванням для нас. Почитайте isw, якщо не вірите
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24.09.2022 18:41 Відповісти
А isw дає цифру в 1,2 млн мобіків? Чи може вони пишуть що пропускний максимум першопочаткової підготовки це 100 тис, ну нехай ще 100 пенсів, яким врна теоретично не потрібна,
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24.09.2022 18:53 Відповісти
ты мудило краснаялада закрой пасть - этот человек отправляет свиноцабак на концерты к Кабздону...
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24.09.2022 20:24 Відповісти
всім вірю а вчорашнім ні ! СовПадєніє?
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24.09.2022 20:38 Відповісти
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ РОДСТВЕНИКОВ ПУТИНА И ЕГО СЛУГ И СЛУГ ВСЕХ РОДСТВЕНИКОВ!!!
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24.09.2022 18:33 Відповісти
ИМ НЕТ ПРОЩЕНИЯ !!!
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24.09.2022 18:34 Відповісти
ВОНО САМО СДОХНЕ С ККОРО нре пачкайте руки и не берите его Грехов там в Аду даже Гитлер молча курит в сторонке вместе со Сталиным и ждут ушлебка... интересно шо там получилось в результате спаривания Гитлера и Сталина...
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24.09.2022 18:41 Відповісти
Тьху на путіна. Якісь дивні чутки гуляють в інтернеті, що в Китаї держпереворот, Сі заарештований, багато військової техніки в Пекіні..
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24.09.2022 18:33 Відповісти
І водночас чутки (скорішеи не чутки, а вже інформація), що в Ірані бунт, якого не було 42 роки, від дня приходу до влади айятоли Хаменаї.
Поліцію б'ють всюди, в Тегерані влади практично немає, і жінки (!!!) зривають хіджаби і плюють в обличчя бородатим ісламським фанатикам з поліції моралі
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24.09.2022 18:40 Відповісти
По Ірану хоч зрозуміло хто і що, а по Китаю хз, може ще гірші рвуться до влади.
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24.09.2022 18:48 Відповісти
В Китаї в жовтні з'їзд компартії, на якому Сі турнули б під три чорти.
Скоріш за все, в ін і намагався втриматися і зіграти на випередження.
Бо гірше такої скотини ---тільки *****..але отримає свою кулю на стадіоні...
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24.09.2022 19:05 Відповісти
Там все четко. Две диктатуры падут одновременно. Спецоперация США. Ну и роисся замыкающий. Три гола за матч, в данном случае три диктатуры за год. Дальше диктатура будет уже от США, без конкуренции любая власть скатывается в диктатуру.
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24.09.2022 18:59 Відповісти
Тільки якщо незмінна, якщо є термін перебуванння у владі то ні.
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24.09.2022 19:04 Відповісти
Власть развращает, а абсолютная развращает абсолютно
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24.09.2022 20:13 Відповісти
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24.09.2022 18:35 Відповісти
Жаль,что ЗЕ уже пообещал на территорию Срацеи ни ногой
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24.09.2022 18:37 Відповісти
не мечтай кацап єтот псевдореферендум не имеет значение для ВСУ именно Зе єто говорил так что не ври никому он не обещал они могут и аляску присоеденить заскрин єтот пост и увидиш что ничего не изменится всу и дальше будут наступать и ядерной войн не будет а будет позор *****
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24.09.2022 18:44 Відповісти
Він обіцяв не бити американськими ракетами по російських містах.
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24.09.2022 18:45 Відповісти
Яка батьківщина? У громадян Росії Батьківщина в Україні -це теж саме що у громадян України Батьківщина в Росії
В Росії живуть війнами і перемогами як тільки Росія програє Росія розвалиться бо все просрали людей багато загинуло і нічого не досягли
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24.09.2022 18:46 Відповісти
"Російська електоральна пропаганда працює так: людям брешуть, при цьому всі знають, що їм брешуть,.... я б продовжи : і влада знає, що люди знають що їм брешуть. Але продовжують брехати,бо без брехні раша просто зруйнується і зникне.
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24.09.2022 18:49 Відповісти
Мене просто нудить від подібних дослідників. Немає ніякої ілюзії. Це все відбувається насправді. Росіяни ведуть загарбницьку війну. Більшість росіян у своїх головах є загарбниками, мародерами і вбивцями. А на Заході хочуть думати, що раптом станеться так, що росіяни скажуть все ми не такі ми змінились і повернуть свої армії. І це на сьомому місяці війни
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24.09.2022 18:51 Відповісти
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24.09.2022 18:57 Відповісти
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24.09.2022 19:09 Відповісти
Російський медіатрюк - дякую за гарний термін, який більше говорить за - псевдореферендум.
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24.09.2022 19:19 Відповісти
есть ещё прикольная история маринованный володька и атец народов о справедливых и несправедливых войнах))))
"Ленинско-сталинская классификация войн современной эпохи дана в следующей классической формулировке товарища Сталина:
а) война справедливая, незахватническая, освободительная, имеющая целью либо защиту народа от внешнего нападения и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства рашизма, либо, наконец, освобождение колоний и зависимых стран от гнета рашистов, и
б) война несправедливая, захватническая, имеющая целью захват и порабощение чужих стран, чужих народов». («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 161.)"
кто сегодня какую войну ведёт, об этом парашная пропаганда стыдливо умалчивает, опираясь на тотальное отупление своих крепостных рабов и полное не знание ими трудов "классиков масизма-ленисизма" ))
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24.09.2022 19:44 Відповісти
 
 