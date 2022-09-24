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Німеччина (4542) МЗС Польщі (189) Рау Збіґнев (105)

Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рау

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау розкритикував небажання Німеччини постачати Україні основні бойові танки.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я пам'ятаю обґрунтування цього очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово. Тут ми з німцями суттєво відрізняємося. Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі". - сказав міністр.

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"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? (...) Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.
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Топ коментарі
+34
краще і не скажеш..дякуємо Поляки за розуміння!!!
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24.09.2022 19:31
+18
На данном этапе немцы помогают уже больше. - це ж саме твердять німецькі холуї окупанта України.Але від слова "больше" танків не стало більше.
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24.09.2022 19:51
+13
Хоч хтось тикне німців в їхню зарозумілість
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24.09.2022 19:32
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краще і не скажеш..дякуємо Поляки за розуміння!!!
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24.09.2022 19:31 Відповісти
Видно німцям добре платять, за недопостачу,та блокування ...? Шредер , Меркель добре знають пуйла, механізми...?!
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24.09.2022 20:25 Відповісти
Скільки пояснюй - не розуміють. Пока в німеччині ця влада, німці даватимуть по чайній ложечці в рік, причому не криючись з цим. Чому? тому що шольц - це СДПГ, за яку голосують, в тому числі, всі іммігранти, також і весь німецький совок з ссср: "новиє нємци", "нємєцкіє євреі". Чому голосують? тому, що СДПГ (колишні комуністи) забезпечують їм можливість паразитувати на нормальних німцях, які працюють. Крім того, багато німців вже навчились так само паразитувати. Була нормальна нація (до гітлера), а виродилась в паразитів.
"Німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
В німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про це. Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для савка - то ще більше буде совка. І знову по колу.
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24.09.2022 22:42 Відповісти
Це може заперечувата лише сліпе дурне глухе або той хто несповна розуму...
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24.09.2022 19:31 Відповісти
Хоч хтось тикне німців в їхню зарозумілість
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24.09.2022 19:32 Відповісти
Яка зарозумілість? Денацифікація після 1945 зробила із німців націю, котра власної тіні боїться
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24.09.2022 23:01 Відповісти
дивлячись на німців, думаю ***** нічого не буде і за ядерний удар по Україні, який вже майже неминучій.
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24.09.2022 19:33 Відповісти
Не нагнітайте про "неминучість"
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24.09.2022 20:00 Відповісти
це не нагнітання, а тверезий аналіз подій. через день-два після "референдумів" ***** пред'явить ультиматум: або ви їдете всі з "наших" земель, або я використовую ядерну зброю. в нього, в *****, вже банально не залишилось іншого виходу, він сам загнав себе у кут, без можливості дати задню. і судячи з його дій, він пішов ва-банк.
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24.09.2022 20:15 Відповісти
Я теж думаю, що ця #бнута потвора здатна застосувати ядерну зброю. Це його останній козир, бо воно ж не може бути переможенним в очах своєї орди. Але такий сценарій вже давно був передбаченим. Маю надію, що як дойде до цього, то "что-то пойдет не так на росии".
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24.09.2022 20:51 Відповісти
на мій погляд питання здатен чи не здатен - вже не стоять. питання вже інші: коли і куди?
всі казали, що ***** не піде війною. пішов. всі були впевнені, що не буде мобілізації - будь ласка мобілізація.
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24.09.2022 21:02 Відповісти
эй кацапы все в спам - со своими ядерными ударами вам по яйцам
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25.09.2022 02:14 Відповісти
Наступним кроком У ПНХ буде фейковий референдум про приєднання до РФії усієї території України. І Європа , особливо Німеччина та Франція з Угорщиною будуть це палко вітати. А потім усі разом засміються на кутні із своєї дурості, коли чобіт російського солдата вступить в Берлін та Париж. Але вже буде пізно
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24.09.2022 23:05 Відповісти
ты идиот ватный
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25.09.2022 02:16 Відповісти
а если не будет удара ты что трепло пойдешь повесишься?
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25.09.2022 02:13 Відповісти
не трынди кацап - ядерныцй удар будет только по твоей дурной башке
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25.09.2022 02:12 Відповісти
для початку навчись розмовляти українською, потім вже розтуляй пельку та намагайся спілкуватися з людьми, бидло.
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25.09.2022 11:46 Відповісти
я с кацапскими или подоляцкими ботами общаюсь только на ихнем собачьем язiке - другой вы не понимаете
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25.09.2022 18:12 Відповісти
та зі своїми колегами спілкуйся як заманеться, ніхто не проти. а тут тобі робити нічого, бидло. або все ж таки спробуй вивчити нашу мову, щоби спробувати поспілкуватися з людьми. сумнівно, що щось вийде, але спробуй.
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25.09.2022 18:17 Відповісти
ты мне не колега ты бот - а всех кацапских ботов из секты ядерного удара в спам
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25.09.2022 18:18 Відповісти
да мені все одно, що там виє тупе бидло кацапським ізиком.
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25.09.2022 18:20 Відповісти
да нет просто в спам животное
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25.09.2022 18:23 Відповісти
Довольно позднее заявление главы МЗС Польши. На данном этапе немцы помогают уже больше. Сейчас упрекать Германию становится модным, вот и Рау решил впрыгнуть в тренд)
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24.09.2022 19:34 Відповісти
На данном этапе немцы помогают уже больше. - це ж саме твердять німецькі холуї окупанта України.Але від слова "больше" танків не стало більше.
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24.09.2022 19:51 Відповісти
Обратите вашу патетику в сторону президента и правительства Украины, а потом уже жалуйтесь на другие страны. Повзрослейте, если оружие дают из за границы, то надо говорить спасибо.
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24.09.2022 20:19 Відповісти
Коли дадуть, тоді і скажу д'якую,а коли ввічливо годують обіцянками,знаючи що не дадуть бо не давати зброю Україні їх просив окупант куйло,тоді я їх називаю,так як відчуваю-"фріци ест іст русішен холуї" вибачаюсь за недосконалий німецький .
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24.09.2022 20:28 Відповісти
Так уже дают, все лето. Так что начинайте выполнять свои обещания и благодарить. А детские обиды оставьте в прошлом.
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24.09.2022 21:02 Відповісти
Только КПД от этого "дают" мизерное. Размах на рубль, а удар на копейку.
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24.09.2022 21:10 Відповісти
а должны давать?
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25.09.2022 02:17 Відповісти
фріци теж вважають що не повинні надавати допомогу Україні,народ котрої знищує російський окупант , як і російський окупант проплачує німецьке рішення,щоб не давати Україні, для захисту її народу від російського агресора зброю.(((а должны давать?) - аналогічно це запитання варто поставити до минулої допомоги совковому союзу в часі війни з фріцами (американський лендліз ) ,без якого мабуть терорусія була би окупована фріцами.??? Так должны были давать помощь совку при фашистской окупации , и почему ее не должны давать Украине при рашистской окупации?Какая разница в окупации фашистов ,или рашистов чужих територий?
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25.09.2022 14:38 Відповісти
кончай бред писать пустословный - немцы нам ничего не должны особенно зеленой продажной власти - которую выбрали сами украинцы - но тем не мене Германия помогает больше всех после США и Британии а деньгами вообще на первом месте + наших беженцев по всей европе содержат
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25.09.2022 18:16 Відповісти
"а деньгами вообще на первом месте" что курим? Бредишь ,бредом фрицовским ,
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25.09.2022 19:15 Відповісти
как вы задолбали неучи - помощь из бюджета ЕС кто формирует? основной процент это Германия все дотации вся помощь беженцам самая высокая в Европе это Германия - американцы выделяют огромные деньги но на оружие которое на хлеб не намажешь
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25.09.2022 21:47 Відповісти
неуч задолбанный - факты давай, и не мажь украинский хлеб ерундой
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25.09.2022 23:41 Відповісти
какие факты бот? читай статистику помощи и бюджет ЕС ?
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25.09.2022 23:49 Відповісти
правильно бот- читай статистику помощи и бюджет ЕС ,і не вішай лапшу лиш про німецьку допомогу.
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25.09.2022 23:57 Відповісти
а бюджет ЕС кто формирует чьи фирмы ? ну ты натуре тупой
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25.09.2022 23:58 Відповісти
а бюджет ЕС кто формирует чьи фирмы ? - Бюджет ЕС тупой, формируют фирмы всех стран ЕС -ну ты натуре тупой
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26.09.2022 00:02 Відповісти
какие все ? венгрия греция румыния болгария и т.д.? ты внатуре тупой все не позорься больше и не пиши херню
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26.09.2022 00:06 Відповісти
В Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.- всі вони формують бюджет ЄС ,але тупий свое чеше,що бюджет ЄС складається з бюджету фріців, і фірм які працюють в Німеччині.
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26.09.2022 09:01 Відповісти
дорога ложка к обеду...а не после успешной "передислокации"
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24.09.2022 20:55 Відповісти
Немецкая суть во всей красе. П
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24.09.2022 19:37 Відповісти
майже все керівництво Німеччини, вже майже двадцять років, як працює, не за "дякую" на путлера і без його згоди в Німеччину не приймається ні одне, як політичне так і економічне рішення.
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24.09.2022 19:38 Відповісти
Німеччина завжди не хотіла нічого давати зрозуміло -друзі Путіна
Україні треба сподіватися на США але проблема в тому що США далеко і дуже довго надходить озброєння.
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24.09.2022 19:38 Відповісти
не хрена себе кацап ты не палишься пишешь путлера с большой буквы
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25.09.2022 02:18 Відповісти
Кур-р-рва нємєцка... А оце вам за Вестерплатте...
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24.09.2022 19:42 Відповісти
Німці тужаться тиждень щоб посрати. А про зброю, то взагалі треба рік щоб щось передати
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24.09.2022 19:47 Відповісти
Таке враження складається взагалі у всіх .
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24.09.2022 19:59 Відповісти
Америка чогось теж не поспішає Україні абрамси постачати але про це їм ніхто особливо і не згадує...
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24.09.2022 20:00 Відповісти
Ці "Абрамси" ще потрібно через океан перевезти, плюс запчастини і ремонтну базу для танків. Так що не все так просто і швидко.
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24.09.2022 20:11 Відповісти
«Великі обіцянки зменшують довіру...» © Горацій
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24.09.2022 20:06 Відповісти
Хіба що вони чудово приймають поранених. Борт за бортом.
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24.09.2022 20:23 Відповісти
Я бесконечно благодарен польскому руководству что они не ссут открыто говорить правду.
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24.09.2022 20:25 Відповісти
німеччина -- гівно.
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24.09.2022 20:25 Відповісти
И собака знает, кто её кормит.
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24.09.2022 20:31 Відповісти
Все точно!!! Дойче швайне!
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24.09.2022 20:41 Відповісти
ПРОСТИТУТКИ НЕМЕЦКИЕ - ШО уборщица газпромовская , шо кунюх шредер , шо штангециркуль , шо теперешний меркелевский жополиз и ************** сосальщик .... ССУКИ мерзопакостные !
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24.09.2022 20:46 Відповісти
тут мені один хлоп наполягав про значні поставки Німеччини...сподіваюсь дошкутильгає до цієї статті...
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24.09.2022 20:56 Відповісти
коли поляки будувалn газогін з Норвегії та переводили свої нафтозаводи з марки URALS, Німеччина втілювала "економічний проект" СП-2....
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24.09.2022 20:59 Відповісти
Схоже, вони вважають, що "треба просто перестати стріляти". Так само, як і більшість в Україні в 2019 році. До речі, Ізраіль нам ні на копійку зброї не дав, ні продав. Так само, як і засобів ППО. Такі вони, ваші земляки, пане президенте. Німці хоть щось дають. А Ізраіль збільшує кількість авіарейсів до Москви. Тож, «Хто не зі Мною, той проти Мене, хто не допомагає Мені збирати, той розкидає». Євангеліє від Луки, 11:23
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24.09.2022 21:05 Відповісти
Nemeckomu rukovotstu, narodu srochno nuzna povtornaja, novaja de-nacifikacija, de-fashistizacija tak kak oni poderzivaet roSSijskix nacistov, fashistov svoimi deistvijami... Merkel osoznano pomogala nacistkoi, fashistkoi roSSiji i ostalnie nemci eto poderzivali, primer, vranjo o gazovix trub!!!
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24.09.2022 22:43 Відповісти
Бо німці ототожнюють себе з ******** кацапами, бо ж ВСІХ німців звинуватили в нацищмі( див. мат Нюрнберзького процесу) , а тераз німці вважають бідосяв кацапів потерпілими....
Згоден, не всі німці були нацистами.
Проте : вся кацапня є рашистами. Беззастережно.
Не обдурюйте себе, кацап и, рашисти ви, ваші жінки, ваші тупорилі батьки, ваші генетично деградовані виблювки( ''дєєєті''')
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24.09.2022 23:10 Відповісти
Тем не менее Германия дала в разы больше, чем Польша... Ладно Польша, но Германия дала больше, чем Франция или Великобритания. Фактически поддержка Украины Германией уступает только США. Но гонят все время только на Германию.
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24.09.2022 23:53 Відповісти
так кацапские боты и гонят им же это как серпом по яйцам когда немецкие гаубицы херачат по красной армии мародеров и убийц
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25.09.2022 02:21 Відповісти
ха-ха, когда поляки говорят больше правды чем наши, ну давай расскажи какие немцы молодцы, всегда приятно слушать чушь от дебилов, только не забывай дебил это ты
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25.09.2022 05:43 Відповісти
немцы молодцы разселили и кормят сотни тысяч украинцев по высшему разряду
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25.09.2022 22:04 Відповісти
 
 