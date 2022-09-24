Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше, - глава МЗС Польщі Рау
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау розкритикував небажання Німеччини постачати Україні основні бойові танки.
Про це він сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я пам'ятаю обґрунтування цього очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово. Тут ми з німцями суттєво відрізняємося. Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі". - сказав міністр.
"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? (...) Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.
Будь ласка, зачекайте...
"Німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
В німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про це. Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для савка - то ще більше буде совка. І знову по колу.
всі казали, що ***** не піде війною. пішов. всі були впевнені, що не буде мобілізації - будь ласка мобілізація.
Україні треба сподіватися на США але проблема в тому що США далеко і дуже довго надходить озброєння.
Згоден, не всі німці були нацистами.
Проте : вся кацапня є рашистами. Беззастережно.
Не обдурюйте себе, кацап и, рашисти ви, ваші жінки, ваші тупорилі батьки, ваші генетично деградовані виблювки( ''дєєєті''')