Я шокований відмовою Ізраїлю надати Україні ППО, хоча він має аналогічні контракти з деякими арабськими країнами, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський здивований відмовою Ізраїлю надати Україні системи протиповітряної оборони і наголошує, що ізраїльська сторона не допомогла українцям жодною зброєю.
Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я не знаю, що трапилося з країною Ізраїль, я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав, це не недостатньо, це нуль. Розумію, у них складна ситуація щодо Сирії, Росії, але я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам Ізраїлю і просив дати ППО, вони казали, що вони захищають свої землі", - зазначив Президент.
Він підкреслив, що, за даними розвідки, Ізраїль має контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання "зброї, яка захищає небо".
Зеленський зауважив, що був здивований таким ставленням Ізраїлю, зважаючи, що вихідці з України серед інших будували цю державу, а нині в країні проживає мільйон людей з України.
Водночас глава держави наголосив, що ізраїльське суспільство підтримує Україну.
"Мої розмови з керівництвом Ізраїлю нічим не допомогли Україні. Російські розмови з керівництвом Ізраїлю, я впевнений, повністю впливають на їх дії. А я вважаю Ізраїль великою державою, яка абсолютно незалежна в прийнятті рішень. І коли я знаю, що суспільна думка в ізраїльтян на стороні демократії і на стороні України, то, авжеж, якщо вони бояться нам дати ті чи інші технології щодо зброї, то, вибачте, у чому питання щодо ППО? Це - оборона, вона проти ракет, які летять на наших людей", - констатував Зеленський.
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и Израиль сразу поймёт чего он стоит сам по себе.
не будувати дороги і на шашлики збиратись
але в тому чому вони жиди мають допомогти це перше що навіть прем'єр міністр був із України
Умань і бабий яр це для жидів місця посвяти
а те що в 2гу світову українці ризикуючи життям спасали жидів це що?
вони суки під час війни для українців відмінили безвіз
а тепер для рашистів відьний приїзд
тих хто нищив фашизм стали ближчі до ньог
Им не жалко ни славян, ни бурятов, а приятное послевкусие СССР ещё
очень сильно.
а зеля мав би нагадати
так він і сам жид
такого в них не буває
я думаю щось тут на та
Ніяке ізраїльське пво нас не захистить на 100%. Якщо ж Зеленський не здатен домовитися - нехай призначить тих, хто може це зробити, а не друзів з 95 кварталу.
Вообще Сергея Дацюка послушайте. Он единственный философ-аналитик топового уровня в Украине.