Євросоюз дає нам гроші, але дешевше дати нам ППО, щоб запрацювала економіка, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав країни, які мають або виробляють системи протиповітряної оборони, допомогти Україні закрити небо й дати можливість українській економіці працювати.
Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам це (ППО - ред.) потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли у школу. Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина - одні з тих економік, які дають ці гроші... Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка", - сказав глава держави.
Він нагадав, що щомісяця дефіцит українською бюджету становить 5 млрд грн, на початок наступного року очікується на рівні 3-3,5 млрд грн.
Президент наголосив, що для підтримки України потрібно дати можливість закрити небо від російських ракет, хоча б частково, щоб люди повернулися додому з-за кордону й почали працювати та сплачувати податки.
Будь ласка, зачекайте...
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
у нас і в параші економіка в сраці
а економічне ослаблення нас і орків це мінус конкуренти
а це сотні млрд
і з жебраками потім легше домовлятися
бо комусь, дуже вигідна така собі теорія світових змов... хтось.. десь... винен...
Тут немає ніякої паніки.
Просто сдохни падла.
І ППО одна зі складових безпеки.