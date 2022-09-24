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війна (56620) Зеленський (17467) ППО (1836)

Євросоюз дає нам гроші, але дешевше дати нам ППО, щоб запрацювала економіка, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни, які мають або виробляють системи протиповітряної оборони, допомогти Україні закрити небо й дати можливість українській економіці працювати.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам це (ППО - ред.) потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли у школу. Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина - одні з тих економік, які дають ці гроші... Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка", - сказав глава держави.

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Він нагадав, що щомісяця дефіцит українською бюджету становить 5 млрд грн, на початок наступного року очікується на рівні 3-3,5 млрд грн.

Президент наголосив, що для підтримки України потрібно дати можливість закрити небо від російських ракет, хоча б частково, щоб люди повернулися додому з-за кордону й почали працювати та сплачувати податки.
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Топ коментарі
+47
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24.09.2022 20:33
+44
Ще дешевше змінити президента.
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24.09.2022 20:31
+39
дешевше было бы кормить (поить, одевать, вооружать, обучать...) свою армию,
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
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24.09.2022 20:34
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Ще дешевше змінити президента.
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24.09.2022 20:31 Відповісти
Виборів вживу більше не буде, тепер будуть тільки електронні вибори в дії і нашому Щеневтіку будуть малювати рейтинги як у *****
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24.09.2022 20:49 Відповісти
..и только ты останешься сидеть на бутылке
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24.09.2022 21:08 Відповісти
Ну если они дадут нам ПВО, тогда они не смогут строить дороги (с)
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24.09.2022 21:18 Відповісти
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24.09.2022 20:33 Відповісти
Давно узяли б москву. За підтримки батальйонів Сибірської Республіки.
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24.09.2022 20:39 Відповісти
Що не давай все зніме і продасть як міни. Гнати треба це оманське чмо.
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24.09.2022 21:01 Відповісти
У путлера был бы очень миролюбивый вид в начале 2022
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24.09.2022 20:48 Відповісти
дешевше было бы кормить (поить, одевать, вооружать, обучать...) свою армию,
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
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24.09.2022 20:34 Відповісти
Разворовывать на дорогах и платить Бене по фейковым решениям
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24.09.2022 20:44 Відповісти
Так, будуючи армію, стільки вкрасти не можна!
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24.09.2022 20:44 Відповісти
--------------------------------------------------уй!!!!
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24.09.2022 20:50 Відповісти
ты с Марфой из одного клуба сидящих на бутылке?
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24.09.2022 21:10 Відповісти
а ще, євросоюзу вигідно що орки вбивають нас, ми орків
у нас і в параші економіка в сраці
а економічне ослаблення нас і орків це мінус конкуренти
а це сотні млрд
і з жебраками потім легше домовлятися
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24.09.2022 20:49 Відповісти
те що ви намішали в своєму комменті дуже тхне рашаговнопропагандою
бо комусь, дуже вигідна така собі теорія світових змов... хтось.. десь... винен...
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24.09.2022 20:59 Відповісти
щось його ковбасить не по дитячому... Що з чоловіком БеняМараФайна робить, скоро почне й кидатись...
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25.09.2022 09:13 Відповісти
он предлагает и деньги не давать....
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24.09.2022 20:35 Відповісти
Зєля, бери кайло і шукай наше ППО під асфальтом-95.
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24.09.2022 20:36 Відповісти
"Какая разніца" скільки повітряних тривог на добу, якщо до бомбосховища ви будете бігти по "гарній асфальтованій дорозі".
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24.09.2022 20:42 Відповісти
прошу пардону, до чого до чого бігти??? до укриття типу - траншея-ремонтуємо-теплотрасу - можна тільки добігти..
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24.09.2022 20:52 Відповісти
задолбали вы своими дорогами. одни экстрасенсы собрались.
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24.09.2022 20:37 Відповісти
зелень і зараз дороги ліпить...
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24.09.2022 20:40 Відповісти
Кажут в основному на мости.
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24.09.2022 20:45 Відповісти
набутылочник украиномовный, Веталька тоже тебя на бутылку насадил? когда все успевает!
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24.09.2022 21:12 Відповісти
Якщо станете свідком висвітлення курсу валют на табло, негайно повідомляйте президенту зєлєнському на пейджер
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24.09.2022 20:43 Відповісти
..то ви задовбаним народилися
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24.09.2022 20:44 Відповісти
Еще счет об воровстве на дорогах не предъявили
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24.09.2022 20:45 Відповісти
Яке ж воно тупе...
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24.09.2022 20:37 Відповісти
No comment.
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24.09.2022 20:40 Відповісти
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24.09.2022 20:41 Відповісти
И очень много из этой суммы очевидно украдено на завышенных в разы тарифах
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24.09.2022 20:46 Відповісти
Шо тут видумовувати -- даваите бо нас убивают.
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24.09.2022 20:41 Відповісти
Слуги народу розкрадають гуманітарку, перерозпреділяють кошти на Велике крадівництво замість ЗСУ, сім`я зеленських ні копійки не дала на потреби ЗСУ. Натомість вони знову почали нас сварити з західними партнерами. Черговий доказ, що зеленські далекі від проукраїнської позиції.
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24.09.2022 20:47 Відповісти
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24.09.2022 20:49 Відповісти
Боже, кругом паніка щодо ядерної загрози, американські літаки злетіли в небо відстежувати, МІ-6 вияснило, які цілі, а це опудало все думає, як украсти(((
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24.09.2022 20:49 Відповісти
Це хвороба
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24.09.2022 20:56 Відповісти
Яка паніка?

Тут немає ніякої паніки.
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24.09.2022 21:01 Відповісти
Пардон, но в Украине есть разработки ППО, но они не производятся. Вопрос почему это вопрос к президенту. Кстати и на деньги от ЕС можно производить ППО.
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24.09.2022 20:56 Відповісти
Юзик за два года твоего правления стал милиордером. Ездил с охраной 5 человек. Всего лишь продавал щебень дорожным организациям и лоббировал подряды. А сколько таких юзиков стало при твоем правлении. И чего же ты, **** не думал о ПВО когда все тебя предупреждали? И кто ответит за тысячи жертв, разрушенную страну?
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24.09.2022 20:59 Відповісти
Походу он в кресло президента теперь вцепится сильнее путлера, абы избежать ответственности
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24.09.2022 21:16 Відповісти
ПВО.... это там где Зеля перед войной спиз.... изъял клистроны? Путин просто прокинул лоха Зеленского в феврале, а так бы Зеленский до конца провел демилитаризацию Украины полностью.
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24.09.2022 21:14 Відповісти
100% Путин просто от жадности поспешил
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24.09.2022 21:17 Відповісти
Тупой клован... Кукарекать будешь на киче за госизмену. Даже такое тупое создание поняло что будет с бородатым мальчиком... Но меня больше всего интересует вопрос: что для себя поняли его избиратели?
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24.09.2022 21:14 Відповісти
Зе пі*д*рас знову заглядує в очко ліліпутіну - заборонив обстрілювати територію паРаши і Білорусі звідкіля обсрілюються ЗСУ і села України.
Просто сдохни падла.
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24.09.2022 21:16 Відповісти
без пруфа це виглядає як вкид гівна на вентилятор
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24.09.2022 21:41 Відповісти
А пруфа тобі про Чонгар не треба шерлок.
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24.09.2022 22:26 Відповісти
Цікаво,це дебілко може уявити,що станеться,коли США та ЄС замість грошових вливань в економіку України,дадуть певну кількість засобів ППО ?? 🤡🤡🤡
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24.09.2022 21:18 Відповісти
А еще проще было свою оборонку не разваливать. а поддерживать. Не дороги строить, а минные поля и укреп. районы оборудовать. Но . гундосики - видосики в Буковелях с Беней гуляли
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24.09.2022 21:19 Відповісти
оборудовать то такое...хотя б те что были не разминировать
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24.09.2022 21:42 Відповісти
Даже не представляю себе как он уже достал всех партнеров Украины своим нытьем и претензиями.
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24.09.2022 21:32 Відповісти
мыши против сыра?
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24.09.2022 21:34 Відповісти
не...пчелы против меда
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24.09.2022 21:43 Відповісти
Справа в тому, що Євросоюз дбає про безпеку Євросоюзу.
І ППО одна зі складових безпеки.
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24.09.2022 22:15 Відповісти
Израиль состоит в масонском заговоре по уничтожению человечества? как иначе обьяснить его безучастие, только тем что он с сговоре с сатанистами-масонами(((
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24.09.2022 23:56 Відповісти
Вспомни чем были заняты твои экономисты перед началом войны,впариванием малому бизнесу кассаппаратов,покупкой для верхрадовских жиробасов новеньких камрюх и крузаков и заявлениями о том,что финансирование армии перед началом вторжения,про которое как оказалось вы прекрасно знали,это наглый пиар.
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25.09.2022 07:03 Відповісти
Это то ПВО которое ты заморозил, дело клистронов, провал закупок оборонпрома, дороги через бенины фирмы прокладки и офшоры 95 квартала, которые подвязаны к твоим киностудиям в маЦкве, которые работают по сей день под руководством шефиров...
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25.09.2022 09:19 Відповісти
нельзя исключать и того варианта, что им выгодно наше экономическое истощение. ведь тогда Украина превратится в лакомый и дешевый кусок ресурсного пирога, на который явно будет много желающих
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25.09.2022 22:13 Відповісти
" Гетьманцєв & новіє ліТца" і "запрацювала економіка"???
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26.09.2022 08:16 Відповісти
 
 