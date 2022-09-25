УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13196 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 445 142
армія РФ (13507) війна (56620) Запоріжжя (1441) обстріл (21162) ракети (2819) Старух (198)

Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Вночі 25 вересня Запоріжжя стало мішенню для російського ракетного удару.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Новый Мировой Порядок будет строиться против России,
на руинах России и за счет России.
показати весь коментар
25.09.2022 01:31
+18
значит нужно бить туда, где они хранятся, чтобы стало ОЧЕНЬ МАЛО!!!
показати весь коментар
25.09.2022 01:12
+17
Рашисти масовано ціляють по Запоріжжю, бо смертельно бояться концентрації українських військ для потужного удару з проривом фронту і стрімким наступом на Енергодар і Мелітополь-Токмак, що в разі успіху ЗСУ призведе до розгрому і катастрофи всього ворожого угрупування, що діє на Півдні України.
показати весь коментар
25.09.2022 01:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тобі про радіолокатор написали, а не про місце пуску
показати весь коментар
25.09.2022 02:50 Відповісти
До чого тут місце пуску...****...Дальність враження...Ні не хватає мізків і радіє ? ))Іди в дупу
показати весь коментар
25.09.2022 02:59 Відповісти
хто радіє, чому радіє? склади 2+2 тупенький. якщо ракета ведеться і підривається радіолокатором на певній відстані, то це зменшує дальність підриву
показати весь коментар
25.09.2022 03:02 Відповісти
О виявляється місце запуску вже ні до чого?Так нащо ти верзешь про це?І почитай свій комент ще раз що ти написав і включи мізки .Ще раз Максимальна дальність враження ! Хто знас тут тупий?Вільний !
показати весь коментар
25.09.2022 03:21 Відповісти
як це ні чого?! це ти реально тупий, бо взагалі не розумієш що тобі пишуть...
це *******. я реально таких контужених ніколи ще не бачив
показати весь коментар
25.09.2022 03:53 Відповісти
Тому, що вони з ЗАЕС стріляють. Від Запоріжжя до Енергодару 52 км по прямій
показати весь коментар
25.09.2022 08:34 Відповісти
Ти з Харкова чи з лікарні номер 1.
Я сам з Харкова тому знаю що пишу, а що ти пишеш я не знаю і не знаю нащо ти це робиш.
показати весь коментар
25.09.2022 02:04 Відповісти
Это писал Синегубов, претензии к нему.
показати весь коментар
25.09.2022 02:48 Відповісти
Не довіряю Сінєгубову, бо перщі 27 днів війни з 24 лютого він тупо бухав на квартирі рига в Харкові. Типовий представник Зе влади. Тєрєхов у порівняні з ним херой, хоча він з команди Гепи. Як б не робота СБУ, то Харкову було б не позаздрити.
показати весь коментар
25.09.2022 02:58 Відповісти
Другой будет писать что он не бухает, дальше что? Мне смешно читать патриотов, которіе используют нарративы 1937 года - слухи, оговоры, сплетни. Вы не вылечились от совка до сих пор и (или) любите его всей душой?
показати весь коментар
25.09.2022 03:02 Відповісти
Прийом ліків не пропустив ? Тоді читай як що вмієш за що твій Зе зняв Дудіна
показати весь коментар
25.09.2022 12:45 Відповісти
Щось пiдказуе, це все почалось ,коли пiшло розслiдування розкрадання гуманiтарки нашими чиновниками в Запорiжжi . Може вони дiлились з рашистами , а зараз грошi скiнчились?
показати весь коментар
25.09.2022 01:35 Відповісти
ох вже ці теоріі змов
показати весь коментар
25.09.2022 01:37 Відповісти
Яе то кажуть грощі не пахнуть.
показати весь коментар
25.09.2022 02:17 Відповісти
тут інше. особисто я пов'язую це близькою анексією (30го вересня?) Зап. області та переключення фокусу з Харківської області на південь
показати весь коментар
25.09.2022 02:21 Відповісти
Это связано со скорой деокупацией Энергодара, парашники стремятся быстрее выстрелять боекомплекты РСЗО, которые туда свезли, потому что на Изюмском прорыве их много затрофеили.
показати весь коментар
25.09.2022 02:50 Відповісти
справа у тому, що в останні дні використовують саме с-300 і літають вони по всіх районах, а не Кушугум та Шевченківський як у випадку з Ураганами
показати весь коментар
25.09.2022 02:54 Відповісти
Я не обсуждал "святіе последние дні".Речь шла вообще про основной вид оружия. А сейчас с-300 их просто утилизируют из-за риска отступления.
показати весь коментар
25.09.2022 03:06 Відповісти
але ж написали це там, те обговорюють саме "святіе последние дні"
показати весь коментар
25.09.2022 03:10 Відповісти
Обговаривал я, а дописывали мне (после меня), то есть там, где изначально не было речи о "последних днях".
показати весь коментар
25.09.2022 04:10 Відповісти
Ось бачиш навіть люди кажуть що ти ДЕБІЛ ! Я про останні дні обстрілів Запоріжжя ти мені історію обстріл Запоріжжя.Ти знову і знову доводиш що ти КОНЧЕНИЙ !
показати весь коментар
25.09.2022 03:24 Відповісти
Я про останні дні обстрілів
==
Не бреши, лапоть. Таких фраз не было в начале.
показати весь коментар
25.09.2022 04:17 Відповісти
Если у тебя плохо с логикой и памятью, и тебе приходится ПОЗЖЕ дописывать и поправлять изначальные каменты - читай книги и лечи склероз! "Останні дні" - це допис десятого підпорядкування. Тому що в тебе склєроз, ти не можеш одразу формулювати думки як треба.
показати весь коментар
25.09.2022 04:32 Відповісти
ну, без елдака там точно не обійшлося
показати весь коментар
25.09.2022 09:18 Відповісти
На жаль, але ракети ППО, напевне, не можуть збивати чужі ракети ППО

росіяни з'їхали з глузду витрачаючи ракети ППО на обстріл міст
напевне їх у них дуже багато і їх не жалко
показати весь коментар
25.09.2022 01:41 Відповісти
Вони їх переробляють, по зенітні ракети С 300 коли не влучають у ціль самоліквідуются у повітрі,
роблять заряд більшим і вимикають самоліквідацію.
показати весь коментар
25.09.2022 02:18 Відповісти
Хто скаже: Звідки прильоти, Василівка, Токмак чи Енергодар?
показати весь коментар
25.09.2022 01:45 Відповісти
стосовно с-300 називали Василівку та навіть й Чернігівку... та хто ж точно скаже?
показати весь коментар
25.09.2022 02:00 Відповісти
вряд ли токмак, по карте расстояние слишком большое. с другой стороны, вчера, когда били по правому берегу, я слышал как летит ракета, учитывая мое расположение, если бы били из Эрергодара, я бы , наверное услышал только взрыв. поэтому, вчера, скорее всего били из района Васильевки. сегодня - не знаю
показати весь коментар
25.09.2022 02:19 Відповісти
да, вчера реально нехарактерные прилеты были, хорошо слышно было несколько секунд реактивный двигатель. до этого такого не было
показати весь коментар
25.09.2022 02:24 Відповісти
просто по правому ими еще не били, и если ты вцентре, то слышал, как они пролетают мимо
показати весь коментар
25.09.2022 02:40 Відповісти
точно, я так и подумал. теперь ясно
показати весь коментар
25.09.2022 02:42 Відповісти
Когда будем бить по мокшанским болотам? Уже и мобилизация есть. Уже пох
показати весь коментар
25.09.2022 02:35 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1572101181471870977
показати весь коментар
25.09.2022 09:13 Відповісти
До чого докотився світ з його технологіями?? Один виродок знищує 42 млн людей, погрожуючи ядерною зброєю, а інші спостерігають і максимум осуджують. Невже США з усім, що має, не може просто його утилізувати??? І всіх лаврових, патрушевих, шойгу з їх сім'ями????
показати весь коментар
25.09.2022 07:36 Відповісти
Ну,можливо,світ втомився від росії і нас. Спостерігають,коли звільнимо такі привабливі території.
показати весь коментар
25.09.2022 07:59 Відповісти
В тому то і справа, що, на мою думку, це зовсім не гучні заяви, але (уйло і Ко попре далі. Можливо, не зразу, але попре
показати весь коментар
25.09.2022 08:17 Відповісти
Чим попре? Гнилими автоматами?
показати весь коментар
25.09.2022 09:09 Відповісти
Ну слухайте, я ж кажу про ядерні погрози. Звичайно, можна сказати, що Захід протиставить свої, але де впевненість? І (уйло як та скажена собака, йому ж вже всеодно, скільки рашистів загине, всеодно на своїх цивільних, він просто боїться визнати свою поразку, тому для нього прийнятні усі методи і, якщо так, то він у будь-якому випадку у ситуації win-win. Тому єдиний вихід, на мою думку, знищення його якомога швидше. Сумно, що Захід не зробив це за 7 місяців, хоча б з часу підготовки (уйла до "референдумів"
показати весь коментар
25.09.2022 10:01 Відповісти
нікуду воно більше вже не попре. Україна кінцева.
показати весь коментар
25.09.2022 09:21 Відповісти
Ми терпіли. Верніше наші командувачі.
показати весь коментар
25.09.2022 10:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 