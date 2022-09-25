Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА

Вночі 25 вересня Запоріжжя стало мішенню для російського ракетного удару.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів", - розповів він.

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