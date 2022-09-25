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Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі 25 вересня Запоріжжя стало мішенню для російського ракетного удару.
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів", - розповів він.
Топ коментарі
+21 Colt
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+18 Andrey Levenov
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+17 Тонка червона лінія
показати весь коментар25.09.2022 01:13
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це *******. я реально таких контужених ніколи ще не бачив
Я сам з Харкова тому знаю що пишу, а що ти пишеш я не знаю і не знаю нащо ти це робиш.
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Не бреши, лапоть. Таких фраз не было в начале.
росіяни з'їхали з глузду витрачаючи ракети ППО на обстріл міст
напевне їх у них дуже багато і їх не жалко
роблять заряд більшим і вимикають самоліквідацію.