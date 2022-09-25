Москва звертає увагу на Пекін. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але він займає позицію балансування посередині, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має потужної комунікації з Китаєм, проте хотів би, щоб китайська сторона разом з американськими, британськими та європейськими партнерами допомогла змусити Росію припинити агресію.
Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До повномасштабного вторгнення комунікації між нашими державами на різних рівнях були. Про це свідчить великий товарообіг між Україною і Китаєм. Напевно, найбільший для України, якщо порівнювати з іншими державами... На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. Я про це шкодую", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що Китай - це велика держава та економіка, а також має великий геополітичний вплив щодо Російської Федерації.
"Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але зараз ми бачимо, що Китай займає позицію балансування десь посередині, і я вдячний, що Китай не продає зброю Російській Федерації", - підкреслив Президент.
Зеленський прагне, аби Китай допоміг Україні, однак він додав: тим, що китайці не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру.
"Коли я говорю, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну, то США, Євросоюз, Велика Британія і Китай - думаю, отаке об'єднання точно би змусило РФ", - наголосив глава держави.
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Коли я це читав мій котяра яйця чухав.Більше на це не може бути адекватної реакції.Китай це гівно цієї планети як і рашка.
"Китай це гівно цієї планети"
я б не хотів мати гівно на своєму боці
негровчеловека, но, правда, исключительно поговорить, а если немного денег перепадет, то конечно, по поводу военных преступлений, пыток, казней и ядерного терроризма высказать легкуюозабоченность без реальных последствий.
если Китай не будет страдать херней, а штаты - будут, как сейчас (хотя конечно хз, может у них все и так хорошо, у отдельных личностей - наверняка все вообще пошло как по маслу), то кое - кто таки пододвинется.
Забачно, как "вовремя" (совпадение, конечно же) началась революция в Иране, отгрузившем рашке оружие.
Как по нотам, простите за мои конспиративные теории.
що вони пообіцяли росії ? та ту ж саму зброю, тільки зволікають, чекають коли росія ослабне ще більше, тоді з неї можна виторгувати ще більше.
Так що ми повинні перемогти - бо програш України це кєрдих усьому світові і кінець цивілізації Землі.
2) Да, капитализм. Но могли ведь и другой регион выбрать для фабрик
естьбыл). ну и к тому же не стоит забывать что китайцы сами изобретатели: металлургия механические театры и т.п. хрен знает с какого века у них, а конвеер в принципе не так уж сложно организовать если показать. и им в принципе не нужно строить каждый завод с нуля (немцами) как у кацапов к примеру, подсмотрели - построили. "авторское право" это вещь сугубо западная и непродуманная, имхо. чисто логически показать как, а потом заставить забыть - невозможно. да и если заставлять то это уже вмешательство в жизнь человека что как бы противоречит западным "ценностям". но за неимением лучшего используют что придумали.