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війна (56620) Зеленський (17467) Китай (1923)

Москва звертає увагу на Пекін. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але він займає позицію балансування посередині, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має потужної комунікації з Китаєм, проте хотів би, щоб китайська сторона разом з американськими, британськими та європейськими партнерами допомогла змусити Росію припинити агресію.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До повномасштабного вторгнення комунікації між нашими державами на різних рівнях були. Про це свідчить великий товарообіг між Україною і Китаєм. Напевно, найбільший для України, якщо порівнювати з іншими державами... На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. Я про це шкодую", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Китай - це велика держава та економіка, а також має великий геополітичний вплив щодо Російської Федерації.

"Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але зараз ми бачимо, що Китай займає позицію балансування десь посередині, і я вдячний, що Китай не продає зброю Російській Федерації", - підкреслив Президент.

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Зеленський прагне, аби Китай допоміг Україні, однак він додав: тим, що китайці не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру.

"Коли я говорю, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну, то США, Євросоюз, Велика Британія і Китай - думаю, отаке об'єднання точно би змусило РФ", - наголосив глава держави.
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Топ коментарі
+14
***** уже позаглядывал в глаза? Оно необучаемое... С какого перепугу тоталитарный Китай должен быть на нашей стороне??? С какого? Он союзник рашки и 99% что рашка начинала войну в полном согласии с Китаем... И где то сейчас лежит аналог пакта молотова риббентропа...
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25.09.2022 01:31
+11
Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці ,
Коли я це читав мій котяра яйця чухав.Більше на це не може бути адекватної реакції.Китай це гівно цієї планети як і рашка.
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25.09.2022 01:33
+9
Китай не союзник рашки і ніколи ним не буде.Китай використовує рашку як презерватив не більше.Китай цікавлять ресурси і території які в рашці.Чхати він хотів на це гівно.Саме підігруючи рашці він робить нерви для Европи і Сша не більше.Китай робить свою геополітику і рашка в ній ще лише прокладка .
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25.09.2022 01:37
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***** уже позаглядывал в глаза? Оно необучаемое... С какого перепугу тоталитарный Китай должен быть на нашей стороне??? С какого? Он союзник рашки и 99% что рашка начинала войну в полном согласии с Китаем... И где то сейчас лежит аналог пакта молотова риббентропа...
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25.09.2022 01:31 Відповісти
Китай не союзник рашки і ніколи ним не буде.Китай використовує рашку як презерватив не більше.Китай цікавлять ресурси і території які в рашці.Чхати він хотів на це гівно.Саме підігруючи рашці він робить нерви для Европи і Сша не більше.Китай робить свою геополітику і рашка в ній ще лише прокладка .
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25.09.2022 01:37 Відповісти
Я бы так не сказал в полной мере. Раисса для Китая больше, чем сырьевой придаток. Не нужно на мир через форточку смотреть.
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25.09.2022 02:10 Відповісти
Так а я про що?.Рашка це не лише презерватив для Китая а и свої цілі бісити Европу і штати.А в цілому на ту рашку їм насрати.
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25.09.2022 02:36 Відповісти
сейчас китай союзник не ращки а именно путлера -так как новая власть в рашке будет про-американской и тогда китаю писдец
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25.09.2022 03:13 Відповісти
цікава думка. Можете дати більше інформаціï?
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25.09.2022 07:34 Відповісти
В чем он союзник рашки? Приведите примеры, пожалуйста. Покупка нефти и газа с огромными скидками это не военное союзничество.
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25.09.2022 02:02 Відповісти
Хм. Голосование в Совбезе ООН. Например. Китай очевидно знал о войне и без его согласия точно бы не начали. Можно спорить о роли Турции, Израиля или Венгрии во всей этой истории, но Китай четко имел право вето на начало этой войны и он дал согласие. А уж чем там девушка Х...ло с ним расплачивалась, это вопрос второй.
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25.09.2022 02:12 Відповісти
Відведенням всієї армії (і зброї) зі східної частини раші, щоб Китай завів туди свій дрібний континґент у 10 мільйонів і взяв територію у 6 млн. кв. км. "без шуму і пилі".
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25.09.2022 13:48 Відповісти
Китай союзник путлера это же очевидно а не рассии
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25.09.2022 03:14 Відповісти
Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці ,
Коли я це читав мій котяра яйця чухав.Більше на це не може бути адекватної реакції.Китай це гівно цієї планети як і рашка.
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25.09.2022 01:33 Відповісти
"я б хотів, щоб Китай був на нашому боці"
"Китай це гівно цієї планети"


я б не хотів мати гівно на своєму боці
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25.09.2022 02:36 Відповісти
У мене питання до "Блазня" : "А ти в дзеркало дивиться не пробував?" Сам же "крутиться як воша на гребінці" (бо з одного боку, боїться кацапів, а з іншого - що народ повісить на Хрещатику, за зраду інтересів України) а Китай звинувачує в "балансуванні" !
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25.09.2022 05:54 Відповісти
Китай это вторая экономика мира, у вас китайских предметов обихода сейчас наверное больше чем украинских когда-либо будет. + реальная тысячелетняя история + куча изобретений + шелковый путь (как был так и остался) плюс пара миллиардов населения + культура, всякие там военные доктрины, уважение старших и т.п. плюс это все вполне себе работает и развивается, в отличие от. плюс то, что коммуняки, - значит ждать чего-либо от них вообще не стОило бы. так что кто "гівно" это еще надо на себя посмотреть, ну или на другие страны, которые типа "за демократию" и права негров человека, но, правда, исключительно поговорить, а если немного денег перепадет, то конечно, по поводу военных преступлений, пыток, казней и ядерного терроризма высказать легкую озабоченность без реальных последствий.
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25.09.2022 03:12 Відповісти
у китая триллионный долги китай из короновируса не вылазит а когда путлера прибьют китаю вообщзе пистец будет
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25.09.2022 03:15 Відповісти
миллиард населения это не безлюдные пустыни кацапстана. весь долг по факту это тысяча баксов на нос (одна месячная средняя зарплата китайца). у нас сколько? - вроде 105 ярдов это по 3-4 тысячи баксов на нос (годовая средняя з\п украинца). плюс война плюс нихрена не делалось 30 лет, а только пилилось и отправлялось закордон. вот и можно прикинуть кому п*здец а кому нет, потому как мировой фабрике и второй экономике мира по определению п*здец так просто придти не может - нужно уж очень постараться.
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25.09.2022 03:33 Відповісти
какой дурак китаец ребенок от 1-го до 18-ть лет сможет платить долг в 1000$ ? ты вообще понимаешь о чем пишешь? у китая траблы такие что пистец рецессия это смерть такой стране
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25.09.2022 03:57 Відповісти
я просто прикинул, что наши долги равны фактически году жизни всей страны (все работают бесплатно целый год не едят не пьют и т.п.), причем, кажется, все увеличиваются - проценты набегают на проценты, дерибан собственности и т.п. китайские - месяцу плюс экспорт не ресурсов, а продуктов, усовершенствование производства, энергоэффективности и т.п.
если Китай не будет страдать херней, а штаты - будут, как сейчас (хотя конечно хз, может у них все и так хорошо, у отдельных личностей - наверняка все вообще пошло как по маслу), то кое - кто таки пододвинется.
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25.09.2022 18:40 Відповісти
китай уже начал страдает херней когда решил кинуть вызов западному сообществу
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25.09.2022 21:50 Відповісти
каким образом? кацапстан - кинул, да, нарушение всяких женевских конвенций, международных договоров, агрессивная война, ядерный терроризм, военные преступления, блокирование всяких международных организаций типа оон, магате и т.п. - и все на гос уровне. а Китай - что? главный торговый партнер США, собственная космическая станция, вторая экономика мира, компартия. то что штатам это не нравится то флаг им в руки, может работать нужно лучше\больше\дешевле? капитализм - он такой, несправедливый, особенно если неравные условия изначально, но, как видим, если есть желание (и мозги), то все возможно.
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26.09.2022 01:04 Відповісти
Далеко не всі китайці живуть у Гонконзі і Шанхаї. Поцікавтеся рівнем життя у провінції
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25.09.2022 16:52 Відповісти
А вы знаете какие долги у Америки? Это далеко не по 1000 с носа.
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25.09.2022 06:33 Відповісти
І що? Дефолт об'являть? ))) США надрукують бакси, вольовим рішенням, а Китайці можуть друкувати онл юані)))
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25.09.2022 16:50 Відповісти
бугага ще один вірун в "другу економіку світу" нема її і ніколи не було,це мильна бульбашка,на фоні якої фондовий ринок в США 29го року просто нерушимий колос)))
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26.09.2022 04:16 Відповісти
верить или не верить это дело такое. но почему-то практически на всех товарах пишет "сделано в Китае". иногда - с добавлением "для Европы". у нас за 8 лет войны даже отечественных дронов на 100 метров не склепали вот в принципе и разница.
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26.09.2022 13:12 Відповісти
Китай точно дав добро ***** на вторгнення в Україну. Так що, вони зі стороною вже давно визначились. І відзначу, що за будь-якого результату, Китай у виграші.
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25.09.2022 01:38 Відповісти
Китай-соучастник рашки в этой войне.Пройдет время и еще вскроются много подробностей как желторотые ублюдки помогали 8 лет прикрывать пуйлу жопу от санкционной порки.
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25.09.2022 02:37 Відповісти
Слушай, ну есть же логика: рашка убивается об нас, попутно слабеет Запад - Китай тут в профите полном. Он или забирает территории рашки, или усиливается на международной арене палец о палец не ударив. Можно как угодно их обзывать, но у них дипломатии 5000 лет стажа, а тут какие-то питерские гопники...
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25.09.2022 03:13 Відповісти
нет - если путлера скинут новая власть пойдет на поклон к американцам а китай этоо очень боится так как ему будет пистец
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25.09.2022 03:17 Відповісти
В Китае очень "вовремя" (совпадение, конечно же) начал проявляться финансовы кризис, которой долго "назревал". Они торчат миллиарды западным банкам. Вся их экономика ориентирована на Запад. И чтобы отсрочить обрушение экономики им надо будет как-то договариваться с Западом. Перекредитация, отсрочки. Конечно же ВВХ тут в пролёте, никто не будет за него впрягаться, видя перспективу.
Забачно, как "вовремя" (совпадение, конечно же) началась революция в Иране, отгрузившем рашке оружие.
Как по нотам, простите за мои конспиративные теории.
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25.09.2022 03:11 Відповісти
да только сейчас Си не будет валить путлера так как новая власть будет просится к американцам на переговры что бы простили их замороженные миллиарды
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25.09.2022 03:18 Відповісти
Они будут просто сидеть на попе ровно, отжимая ресурсы, которые им и так насовали задарма.
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25.09.2022 03:27 Відповісти
в китае в руководстве есть разные интересы - скоро сьезд ихнего КПК и там председателя Си могут не переизбрать
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25.09.2022 04:00 Відповісти
Учора з'явились чутки, що Сі вже відсторонений колишнім генсеком...Поки Сі їздив на ШОС, той дарма часу не губив)). Але підтверждення немає...
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25.09.2022 09:52 Відповісти
ну если так, то компартия работает, законы соблюдаются и т.п. вроде официально он может два срока максимум. если получится китайское Хйло, то будет плохо, хотя конечно такого еще поискать надо и народ зазомбировать целенаправленно. в Китае скорее всего не прокатит.
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25.09.2022 19:17 Відповісти
китаю вигідно щоб рашка відтягнула на себе ресурси Заходу, а китай в цей час вдарить по Тайваню.

що вони пообіцяли росії ? та ту ж саму зброю, тільки зволікають, чекають коли росія ослабне ще більше, тоді з неї можна виторгувати ще більше.
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25.09.2022 04:48 Відповісти
Які ресурси віттягуе рашка у США, що можуть бути задіяні в Тайвані
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25.09.2022 16:57 Відповісти
це маячня,в Японії стоїть мінімум одна АУГ,а є ще база на Гуамі,плюс Перл-Харбор не так уже й далеко,звідки за тиждень підтягнеться ще мінімум 1-2 АУГ. Рашка не воює на морі ні з нами,ні вже тим більше з США,американський флот повністю вільний в маневрі,а є ще Британія.Тому Китаю на морі ніфіга не світить
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26.09.2022 04:21 Відповісти
Це війна цивілізацій: тоталітарної феодальної східної моделі суспільства на чолі з кєтаєм проти демократичної ( майже) західної на чолі з Штатами.
Так що ми повинні перемогти - бо програш України це кєрдих усьому світові і кінець цивілізації Землі.
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25.09.2022 07:07 Відповісти
Навіщо демократії,на чолі з США перенесли виробництво в Китай і тим самим,зробили його дуже сильним? Кінець цивілізації не буде.А Україна має перемогти,для себе,не для когось.
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25.09.2022 08:42 Відповісти
Була така політика, що якщо дехто стане жити краще, то і поводитися буде більш цивілізовано. З рашкою не спрацювало. Стосовно Китаю є запобіжники, слава Богу))) - заборона на експорт технологій, наприклад.
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25.09.2022 17:01 Відповісти
Китай вже має багато своїх технологій і багато скупили західних компаній з патентами.Хоча поки на нього є важелі.
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25.09.2022 17:21 Відповісти
Те що своє те і мають, або дозволене, але ніхто не схвалить угоду на продаж компанії, якщо там патенти, що підлягають забороні. Відстають на декілька «поколінь» у заборонених технологіях (дивлячись яка сфера). Програмне забезпечення - також може бути відключене дистанційно при порушенні умов використання. Крім того не розміщується там виготовленнявисокотехнологічних засобів виробництва, наприклад виготовлення фотолітографічного обладнання.
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25.09.2022 18:00 Відповісти
это просто - уже - боятся конкурентов (и правильно делают). но это никак не "предохранители". а заводы строили потому что выгодно и дешево, эксплуатация трудящихся, капитализм, а никак не из-за человеколюбия.
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25.09.2022 19:22 Відповісти
1) Именно «предохранители».
2) Да, капитализм. Но могли ведь и другой регион выбрать для фабрик
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25.09.2022 19:35 Відповісти
дешевая рабочая сила - ну, Индия еще допустим. возможно там тоже пробовали, но вероятно компартия Китая вовремя сообразила и народ дружными рядами стал херачить что скажут по демпинговым ценам. индусы все же сидели под капитализмом и были немного прошаренные, там, конкуренция, дебет-кредит и т.п. может таки тупо дешевле вышло на пару баксов с товара (не нужно далеко ходить за примером - не так давно тот же алиекспресс херачил посылки из Китая в Украину за копейки с адресной доставкой, когда все наши "национальные почтовые операторы" цены за услуги по Украине ставили сопоставимые с китайскими товарами с доставкой - казалось бы - какой китайцам смысл? а он таки есть был). ну и к тому же не стоит забывать что китайцы сами изобретатели: металлургия механические театры и т.п. хрен знает с какого века у них, а конвеер в принципе не так уж сложно организовать если показать. и им в принципе не нужно строить каждый завод с нуля (немцами) как у кацапов к примеру, подсмотрели - построили. "авторское право" это вещь сугубо западная и непродуманная, имхо. чисто логически показать как, а потом заставить забыть - невозможно. да и если заставлять то это уже вмешательство в жизнь человека что как бы противоречит западным "ценностям". но за неимением лучшего используют что придумали.
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26.09.2022 00:47 Відповісти
Дружить Китай з нами не буде! Бо в нього один ліпший друг - парашка. Вони ще обоє прагнуть володіти світом
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25.09.2022 07:11 Відповісти
Не забывайте один возможный вариант развития событий: Винни-пуха свергают военным переворотом и генералы начинают с кацапами полномасштабное сотрудничество, включая не просто поставку техники, а собственное участие в войне своими силами. Это маловероятный (не более 5%), но теоретически возможный вариант развития событий. Достаточно взглянуть на модерацию пропаганды китайской. Там с самого-самого начала войны от и до все за русню целиком и полностью. Редкие СМИ публикуют разные точки зрения, но если в Китае какой-то блоггер запостит, как кацапские сушки вчера отрицательно взлетели, то все эти видеоролики будет банить Старший брат. И это так всю войну. Пропаганда в Китае тотальная, она контролирует целиком и полностью сотни миллионов людей, так что плевать на этого Си, Китай против нас и точка. Когда пропаганда пойдет иная, тогда и будет разговор.
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25.09.2022 08:39 Відповісти
А ще там розповідають про исконно китайські землі )))
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25.09.2022 17:03 Відповісти
Абидно, найвеличніший лідер **********, другий Черчель, людина року, ще і найвпливовіший еврей року! А Китай, редиска, навіть не розмовляє. Навіть з ермаеом не розмовляє - прикро ще більше
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25.09.2022 17:14 Відповісти
 
 