Бізнес, що залишився в Росії, тепер уже за законом став спільником Кремля, - Кулеба
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Міжнародний бізнес, який залишився працювати в Росії, більше не може посилатися на свою "аполітичність" – тепер він за російським законодавством зобов’язаний допомагати Кремлю у веденні війни проти України.
Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Мобілізація Путіна безпосередньо впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов'язані за законом допомагати владі в мобілізації своїх працівників. Вибір – стати співучасниками путінської варварської війни або негайно піти з Росії", – написав Кулеба.
В останні дні в Росії прийнято та підписано російським диктатором Володимиром Путіним низку законів, які регламентують участь бізнесу в мобілізації та іншому поповненні військових ресурсів.
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- Потому политику нужно удалить из нашей жизни.
- Это невозможно в стране, где идет война.
- Надо ее заканчивать.
- Заканчивать войну на условиях агрессора вы считаете нормальным?
- Ни в коем случае. У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход.
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.
- Какие у вас аргументы?
- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив.