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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії Мобілізація в РФ
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Бізнес, що залишився в Росії, тепер уже за законом став спільником Кремля, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міжнародний бізнес, який залишився працювати в Росії, більше не може посилатися на свою "аполітичність" – тепер він за російським законодавством зобов’язаний допомагати Кремлю у веденні війни проти України.

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація Путіна безпосередньо впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов'язані за законом допомагати владі в мобілізації своїх працівників. Вибір – стати співучасниками путінської варварської війни або негайно піти з Росії", – написав Кулеба.

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В останні дні в Росії прийнято та підписано російським диктатором Володимиром Путіним низку законів, які регламентують участь бізнесу в мобілізації та іншому поповненні військових ресурсів.
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Борис Шефір продовжує знімати серіали для раша-ТВ. Спецслужбам на примітку.
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25.09.2022 02:07 Відповісти
Какой ужас. А это же с участием ах какого человека?
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25.09.2022 02:08 Відповісти
Борис Шефір - дуже цікавий персонаж для спецслужб, повторюю. Просував російські нарративи в медіа. Ось його інтервʼю 2019 року:

- Потому политику нужно удалить из нашей жизни.

- Это невозможно в стране, где идет война.

- Надо ее заканчивать.

- Заканчивать войну на условиях агрессора вы считаете нормальным?

- Ни в коем случае. У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход.

- А власть РФ вы не учитываете?

- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся.

- Какие у вас аргументы?

- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив.
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25.09.2022 02:31 Відповісти
Так посадіть,зеленого, потроха,йульку,бойка,ахметку та блть список нескінченний !
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25.09.2022 07:30 Відповісти
кулеба тот бизнес который остался не имеет такого значение для Украины как мародеры дЕрмака или ублюдки татарова из ДБР
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25.09.2022 02:23 Відповісти
Та ні ярмак з татаравим є діючі вороги, вони зараз розлять зле Україні , їх би повісити на Майдані разом з усім кодлом та кодлом партнова.
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25.09.2022 07:32 Відповісти
портянка десь у Вас, в руснявому Солсбері.
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25.09.2022 07:38 Відповісти
Что будет с Липецкой и Калужской фабрикой ?
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25.09.2022 02:57 Відповісти
А в Украине? Не?
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25.09.2022 12:01 Відповісти
не понимаю, почему только цивилизованный мир еще сюсюкается с ними и не введет помимо жестких экономических санкций по самой россии. еще и вторичные санкции по тем, кто помогает ей все эти ограничения обходить
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25.09.2022 22:11 Відповісти
 
 